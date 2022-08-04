Synchronoss支持Telkomsigma在印度尼西亚推出两项全新的高端个人云解决方案

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新泽西州布里奇沃特, Aug. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc.（以下简称为“Synchronoss”或“公司”，纳斯达克股票代码：SNCR）是云技术、消息推送以及数字产品和平台领域的全球领先企业和创新企业之一，该公司今日宣布正式推出两项由印度尼西亚最大电信运营商Telkom Indonesia旗下的子公司Telkomsigma提供的全新高端个人云解决方案。继11月的协议之后，Telkomsigma现在正面向大学生和Telkomsel移动客户提供由Synchronoss个人云支持的Floudrive服务。



作为Telkomsel的IT服务和数据中心，Telkomsigma正在将Synchronoss个人云平台用于其Floudrive服务，提供可靠直观的云存储体验，并能够备份和恢复照片、视频、文本等数字内容及其他文件。为确保遵循印度尼西亚的数据存储法律，Synchronoss已与Alibaba合作，以充分利用其国内信息技术基础设施。

从9月开始，Telkomsigma将为大学新生提供包含50G云存储空间的免费Floudrive账户，该账户可用于备份所有数字内容以及共享文件和照片。这是首项通过印度尼西亚部分大学提供的免费捆绑服务。此外，Telkomsigma还将为1.7亿Telkomsel移动客户提供Floudrive高级版。高级服务将包括100G的存储空间。

Telkomsigma业务与销售总监Tanto Suratno表示：“我们很高兴推出这两项利用Synchronoss个人云平台的高端个人云解决方案，特别是在大学内推出，这尚属行业首例。Synchronoss和Alibaba的结合将使我们能够紧跟数百万订阅用户的步伐，他们将利用我们的免费和高级Floudrive服务享受相关益处。”

Synchronoss首席技术官Patrick Doran表示：“Telkomsigma、Telkomsel和Telkom Indonesia深谙提供个人云解决方案的独特市场机会，该解决方案将为印度尼西亚各地的用户提供广泛的数字服务。我们深知本地数据主权是一项关键的客户需求，因此我们在Alibaba平台上认证了我们的技术平台，从而提供一个安全、可靠、可扩展且在国内运营的白标签个人云解决方案。”

主要一级服务提供商利用Synchronoss Personal Cloud、Synchronoss Email Suite或这两者，管理全球2.5亿多订阅用户，存储和管理超过142拍字节的数据。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球众多公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅用户建立联系。公司的系列产品着力精简网络、简化加入流程并吸引订阅用户，以释放新的收入流、降低成本和加快产品上市速度。数以亿计的订阅用户选择Synchronoss产品，以随时与他们喜爱的人、服务和内容保持同步。如需了解更多详情，请访问www.synchronoss.com。

媒体关系联系人：

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

投资者关系联系人：

Matt Glover / Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com