Synchronoss支持Telkomsigma在印度尼西亚推出两项全新的高端个人云解决方案

印度尼西亚各地的大学新生均将获得免费的Floudrive个人云账户;高级Floudrive账户也将向1.7亿Telkomsel移动客户陆续提供

August 04, 2022 18:30 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES