Synchronoss 將協助 Telkomsigma 在印尼推出兩個新的高級個人雲端解決方案

將入讀印尼大學的學生將獲得一個免費的 Floudrive 個人雲端帳戶;而 Premium Floudrive 帳戶也將提供給 1.7 億位 Telkomsel 流動客戶

August 04, 2022 18:30 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES