Synchronoss 將協助 Telkomsigma 在印尼推出兩個新的高級個人雲端解決方案

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新澤西州布里奇沃特, Aug. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 雲端、訊息、數碼產品及平台的全球領導者和創新者 Synchronoss Technologies, Inc. (「Synchronoss」或「公司」) (Nasdaq: SNCR) 今天宣佈正式推出由印尼最大電訊營運商 Telkom Indonesia 的子公司 Telkomsigma 提供兩個新的高級個人雲端解決方案。在 11 月簽訂協議後，Telkomsigma 現在藉著 Synchronoss Personal Cloud 提供技術支援推出 Floudrive 服務，以供大學生和 Telkomsel 流動客戶使用。



作為 Telkomsel 的資訊服務和數據中心分支，Telkomsigma 目前利用 Synchronoss Personal Cloud 平台供應 Floudrive 服務，提供可靠和直觀的雲端儲存體驗，能夠備份和還原數碼內容，包括照片、影片、文字和其他檔案。為確保符合印尼的數據儲存法律，Synchronoss 已與阿里巴巴 (Alibaba) 合作，善用其國內的資訊科技基礎設施。

從 9 月開始，Telkomsigma 將為入學的大學生提供一個免費的 Floudrive 賬戶，其中包括 50 GB 的雲端儲存空間，可用於備份所有數碼內容，以及分享檔案和照片。免費套裝是同類首創，透過印尼精選大學提供。此外，Telkomsigma 將為 1.7 億位 Telkomsel 流動客戶提供 Floudrive 的高級版本。高級服務將包括 100 GB 的儲存空間。

Telkomsigma 業務及銷售總監 Tanto Suratno 表示：「我們很高興推出這兩個新的高級個人雲端解決方案，善用 Synchronoss 個人雲端平台，特別是在大學中。Synchronoss 和 Alibaba 的合作將使我們能夠與數百萬用戶保持同步，好好利用我們的免費和高級 Floudrive 服務。」

Synchronoss 技術總監 Patrick Doran 表示：「 Telkomsigma、Telkomsel 和 Telkom Indonesia 深明提供個人雲端解決方案的獨特市場機會，將可為遍佈印尼各地的用戶提供廣泛的數碼服務。我們明白當地數據主權是重要的客戶需求，因此我們已在阿里巴巴雲端 (Alibaba Cloud) 平台上認證技術平台，致力提供安全、可靠、可擴展和國內的白標個人雲端解決方案。」

領先的一級服務供應商利用 Synchronoss Personal Cloud、Synchronoss Email Suite 或兩者來管理全球超過 2.5 億彍訂戶、儲存和管理超過 142 PB 的數據。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人們、服務及內容保持同步。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com。

傳媒關係聯絡：

Domenick Cilea

｜電郵：Springboard

dcilea@springboardpr.com

投資者關係聯絡：

Matt Glover / Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com