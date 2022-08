Finnish Swedish English

Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

5.8.2022 kl. 8.00

Aktia Bank Abp:s halvårsrapport 1.1–30.6.2022: Verksamheten i gott skick trots marknadsnedgången

Kvartalet i korthet

Ränteintäkterna för utlåningen ökade starkt med stöd av företagsverksamheten. Den genomsnittliga marginalen för hela lånestocken förbättrades. Räntenettot fortsatte utvecklas väl: minskningen från i fjol förklaras av att centralbanksfinansieringens (TLTRO III) ansamlade ränta intäktsfördes under jämförelseperioden.

Kapitalförvaltningens nettoteckningar var positiva under kvartalet, de förvaltade tillgångarna sjönk med 5 % till 13,9 miljarder euro under kvartalet till följd av stigande räntor och nedgången av aktiemarknaden.

Försäljningen av Aktias internationella fondprodukter utökas till åtta nya marknader till följd av ett nytt distributionsavtal.

Den kraftiga räntehöjningen i början av året belastade placeringarna i livförsäkringsverksamhetens placeringsportfölj. Försäljningsvinsten från en fastighetsplacering höjde livförsäkringsnettot med 11 miljoner euro.

Kostnaderna var på fjolårets nivå.

Kreditförlustreserveringarna är fortfarande på en måttfull nivå.

Utsikter 2022 (uppdaterade 15.7.2022)

Aktias jämförbara rörelseresultat för 2022 förväntas vara på ungefär samma nivå som år 2021. De viktigaste osäkerhetsfaktorerna kring utsikterna är utvecklingen av ränte- och aktiemarknaden samt det allmänna ekonomiska läget.

Räntenettot förväntas fortsätta öka kraftigt, särskilt inom företagskundsegmentet, tack vare den aktiva prissättningen och den förväntade volymtillväxten. Den positiva inverkan från de korta referensräntornas uppgång syns gradvis i privatkundernas räntenetto till följd av den årliga räntejusteringen på bostadslån.

Finansieringskostnaderna förväntas öka något till följd av ränteuppgången, den positiva inverkan av centralbanksfinansieringens negativa ränta minskar.

Provisionsnettot förväntas öka. Ökningen stöds av att integrationen av Taaleris förmögenhetsförvaltningsverksamhet färdigställts.

Livförsäkringsnettots utveckling är beroende av förändringar i marknadsvärdena. De stigande räntorna och oron på marknaden ledde till negativa orealiserade värdeförändringar i livförsäkringsverksamhetens placeringsportfölj under första halvåret. Vi förväntar oss att det försäkringstekniska resultatet förbättras jämfört med i fjol.

Med beaktande av inflationens inverkan förväntas kostnaderna ligga på ungefär samma nivå som 2021 års jämförbara kostnader för affärsverksamheten.

Eventuella kreditförlustreserveringar förväntas förbli måttfulla samtidigt som Aktias likviditet och kapitaltäckning är stabila.

Tidigare utsikter för 2022: Aktias jämförbara rörelseresultat för 2022 förväntas vara något högre än för 2021, under förutsättning att marknadsutvecklingen är gynnsam och samhällsförhållandena förblir stabila.

År 2021 uppgick Aktias jämförbara rörelseresultat till 87,4 miljoner euro.

Mikko Ayub, VD:

Den fortsatta oron på marknaden präglade starkt det första halvåret: Kriget i Ukraina, den globala inflationen och därigenom centralbankernas åtstramade penningpolitik beskuggade de ekonomiska utsikterna och pressade aktiemarknaden. Den snabba räntehöjningen som började i början av året samtidigt som aktiemarknaden sjönk har varit mycket exceptionell.

Nedgången på aktiemarknaden och de stigande räntorna gjorde marknadsomgivningen utmanande under det andra kvartalet också för Aktia. Trots de positiva nettoteckningarna sjönk de förvaltade tillgångarna under det andra kvartalet på grund av negativa värdeförändringar. Marknadsvärdet på livförsäkringsverksamhetens placeringsportfölj minskade också. Eftersom marknadsutsikterna för resten av året är mycket osäkra meddelade vi tidigare att vi beslutat att sänka utsikterna för 2022. Nu estimerar vi att det jämförbara rörelseresultatet för 2022 kommer att ligga på ungefär samma nivå som 2021 (tidigare något högre än 2021). Eftersom förra året var utmärkt i resultathänseende och Aktias kärnverksamhet fortfarande utvecklas i enlighet med strategin, har jag stort förtroende för framtidsutsikterna för bolagets affärsverksamhet. Jag ser inte heller något som skulle ha ändrat grundantagandena i vår strategi.

Ukrainakrigets indirekta effekter på Aktia syns främst i form av oro på placeringsmarknaden och därigenom i fondernas värde. Krigets direkta inverkan på Aktias affärsverksamhet har däremot hittills varit mycket måttlig. Vi följer för egen del alla sanktioner mot Ryssland och beslutade i mars att på basis av vår egen riskbedömning tills vidare avbryta alla inkommande och utgående betalningar från och till Ryssland och Belarus. I Aktias kreditportfölj finns det inte några betydande direkta risker i anknytning till krisområdet. Inte heller Aktias egna fonder har några direkta placeringar i Ryssland, och Aktia har upphört med nyförsäljningen av andra aktörers fonder som huvudsakligen placerar i Ryssland.

Affärsverksamheten i gott skick

Trots det utmanande marknadsläget låg Aktias jämförbara rörelseresultat på 24,7 miljoner euro på en god nivå och endast en aning under jämförelseperioden (26,0). De största förklarande faktorerna till detta var den goda kärnverksamheten samt försäljningsvinsten från en fastighetsplacering i livförsäkringsverksamheten.

Räntenettot för det andra kvartalet var 25,8 (27,7) miljoner euro och minskade något från i fjol, vilket förklaras av att centralbanksfinansieringens (TLTRO III) ansamlade ränta på 5,3 miljoner euro kunde intäktsföras under jämförelseperioden. Ränteintäkterna för utlåning var cirka 10 procent bättre än under jämförelseperioden, vilket i synnerhet beror på att företagsverksamheten fortsatte växa under andra kvartalet. Förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet med ett nytt, bredare klientel bidrog till tillväxten.

Lånestocken hos Aktias privatkunder ökade också måttligt och risknivån var stabil. Den genomsnittliga marginalen för Aktias hela lånestock förbättrades. Ränteuppgångens positiva inverkan på räntenettot kommer att synas gradvis till följd av räntejusteringar. Våra satsningar på konsumentfinansiering syntes i lanseringen av det nya kreditkortet Finnair Visa i samarbete med Finnair i början av juni. Efterfrågan på kortet har varit stark och vi tror att den goda efterfrågan kommer att hålla i sig.

Provisionsnettot för kvartalet uppgick till 31,6 (31,7) miljoner euro och låg på samma nivå som under jämförelseperioden. I och med marknadsnedgången och de stigande räntorna sjönk de förvaltade tillgångarna (AuM) till 13,9 (14,7 31.3.2022) miljoner euro. Trots den utmanande marknaden i början av året var kapitalförvaltningens nettoteckningar positiva, 111 miljoner euro, vilket jag är särskilt glad över. Nettoförsäljningen ökade i fråga om både inhemska och utländska institutioner samt Private Banking-kunder. Integrationen av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet framskred planenligt. Samarbetet med Taaleri Oyj fortgick och resulterade bland annat i den framgångsrika lanseringen av Bioindustri I-kapitalfonden. Försäljningen av fonden syns ännu inte i nettoförsäljningssiffrorna för det andra kvartalet.

En annan utmärkt nyhet gäller den internationella distributionen av Aktias räntefonder på tillväxtmarknaderna (EMD). Försäljningen av Aktias internationella fondprodukter utökas till åtta nya marknader till följd av ett distributionsavtal med Harrington-Cooper i juli: Storbritannien, Irland, Beneluxländerna, Danmark, Norge och den franskspråkiga delen av Schweiz. Den relativa framgången i EMD-fonderna var betydande under det första halvåret och fonderna avkastade betydligt bättre än sina jämförelseindex.

Även under det andra kvartalet pressade i synnerhet den kraftiga räntehöjningen ner avkastningen på placeringarna i livförsäkringsverksamhetens placeringsportfölj. Livförsäkringsnettot var 12,7 (10,5) miljoner euro, varav merparten dock härrör från försäljningsvinsten från en fastighetsplacering på 11,0 miljoner euro i portföljen. Aktia meddelade om saken den 16 maj 2022. Själva livförsäkringsverksamheten fortsatte utvecklas väl: Nyförsäljningen av risklivförsäkringar och placeringsbundna försäkringar var fortsatt gynnsam. Också det försäkringstekniska resultatet ökade tack vare att försäkringsstocken utvecklades väl.

Aktias jämförbara kostnader uppgick till 44,7 (45,9) miljoner euro och låg 3 procent under jämförelseperiodens nivå. Personalkostnaderna minskade en aning under det andra kvartalet, medan avskrivningen av immateriella rättigheter efter förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet ökade kostnaderna. Kreditförlustreserveringarna ökade med 2,4 miljoner euro under det andra kvartalet men de ligger fortfarande på en måttfull nivå.

Nyckeltal

(mn euro) 2Q/2022 2Q/2021 ∆ % 1-6/2022 1-6/2021 ∆ % 1Q/2022 ∆ % Räntenetto 25,8 27,7 -7 % 50,9 49,0 4 % 25,1 3 % Provisionsnetto 31,6 31,7 0 % 63,0 56,8 11 % 31,3 1 % Livförsäkringsnetto 12,7 10,5 21 % 14,5 20,4 -29 % 1,8 604 % Rörelseintäkter totalt 71,6 73,3 -2 % 130,6 131,2 0 % 59,0 21 % Rörelsekostnader -44,7 -48,8 -9 % -90,6 -87,6 3 % -45,9 -3 % Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -2,4 -1,4 69 % -2,1 -3,6 -43 % 0,3 - Rörelseresultat 24,7 23,0 7 % 38,2 39,9 -4 % 13,5 83 % Jämförbara rörelseintäkter1 71,6 73,3 -2 % 130,4 131,2 -1 % 58,8 22 % Jämförbara rörelsekostnader1 -44,7 -45,9 -3 % -90,6 -84,6 7 % -45,9 3 % Jämförbart rörelseresultat1 24,7 26,0 -5 % 38,0 42,9 -11 % 13,3 85 % K/I-tal 0,62 0,67 -7 % 0,69 0,67 4 % 0,78 -20 % Jämförbart K/I-tal1 0,62 0,63 -1 % 0,69 0,64 8 % 0,78 -20 % Resultat per aktie (EPS), euro 0,28 0,24 13 % 0,43 0,45 -4 % 0,15 80 % Jämförbart resultat per aktie (EPS), euro1 0,28 0,28 -1 % 0,43 0,48 -11 % 0,15 83 % Avkastning på eget kapital (ROE), % 12,3 10,5 17 % 9,5 9,5 0 % 6,5 89 % Jämförbar avkastning på eget kapital (ROE), %1 12,3 12,3 0 % 9,4 10,2 -8 % 6,5 91 % Kärnprimärkapitalrelation (CET1), %2 10,4 10,8 -4 % 10,4 10,8 -4 % 10,6 -2 %



1) Alternativa nyckeltal

2) Vid slutet av perioden

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 30.6.2022 till 13,9 miljarder euro och balansomslutningen till 11,9 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

