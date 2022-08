Canada Carbon annonce avoir reçu les résultats finaux de la campagne de forage de définition sur la propriété Miller

French English

MISSISSAUGA, Ontario, 04 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la "Société") (TSX-V:CCB),(FF:U7N1) est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu tous les résultats d'analyse du programme de forage de décembre 2021 sur sa propriété Miller située à Grenville Sur la Rouge, Québec ("GSLR"). Les forages ont été réalisés du 28 novembre 2021 (voir le communiqué de presse du 8 décembre 2021) au 21 décembre 2021.

L'objectif principal du programme de forage était de mieux définir et de connecter la zone située entre les deux fosses (fosses Ouest et Est) du projet, comme défini dans son EEP (voir le communiqué de presse du 4 mars 2016). La figure 1 montre les trous de forage récemment réalisés en comparaison avec les fosses précédemment définies.

Figure 1 : Emplacement des trous de forage sur la propriété





La société a réalisé 3 024 m de forage dans 32 trous dont la profondeur varie entre 30 et 180 mètres. La longueur totale fait de ce programme la plus grande campagne de forage réalisée à ce jour sur la propriété Miller. Le forage a été effectué par Downing Drilling, basé à Calumet, à GSLR. SL Exploration Inc, une société de services d'exploration minière basée à Acton Vale, a fourni les géologues et les techniciens pour mener à bien le programme. La diagraphie et l'échantillonnage des carottes ont été achevés en février 2022 et les résultats d'analyse ont été entièrement rendus en juillet 2022. En général, des échantillons ont été prélevés tous les intervalles de 1,5 mètre dans toute la carotte et ont été analysés pour la teneur en carbone graphitique (Cg) par un laboratoire indépendant, tandis que la minéralisation à haute teneur a été échantillonnée dans des intersections plus petites pour mieux identifier la teneur spécifique.

L’étude

Au cours de cette récente campagne de forage, 2375 échantillons de carottes ont été mis en sac et expédiés au laboratoire. De plus, la société a envoyé 51 échantillons vierges, 78 échantillons standard et 133 échantillons doubles divisés en quatre. Les échantillons de carotte ont été préparés en divisant la carotte en deux et ont été mis en sac et envoyés à Actlabs, Ancaster, pour l'analyse du graphite.

Résultats

La propriété Miller accueille une minéralisation de graphite à faible teneur étendue qui a permis de définir deux fosses pour le projet Miller. La teneur de coupure calculée précédemment de 0,50%Cg (voir le communiqué de presse du 14 décembre 2016) indique qu'une partie du matériel du programme de forage actuel sera probablement incorporée dans un nouveau modèle pour la minéralisation Miller. Un sous-ensemble d'intersections est présenté dans le tableau 1, ci-dessous. Notez que de multiples autres intersections de graphite ont été observées lors de la campagne de forage mais ne sont pas présentées ici et seront intégrées dans un prochain calcul de ressources.

TABLEAU 1 : INTERSECTIONS MINÉRALISÉES SÉLECTIONNÉES

ID du trou de

forage De (m) À (m) Longueur de

l'intervalle (m) Moyenne des

résultats (%Cg) DDH21-219 3 64.8 61.8 0.78 Incluant 3 37.5 34.5 0.91 DDH21-217 46.5 100.8 54.3 0.61 DDH21-214 3.57 40.5 36.9 0.64 DDH21-219 96.2 102.2 6.0 3.59 DDH21-222 38.4 57.5 19.1 0.94 DDH21-223 20.5 45.7 25.2 0.62

L'estimation des ressources précédemment mise à jour comprend une ressource indiquée de 2,65Mt (" millions de tonnes ") avec une teneur moyenne de 0,80% de graphite, et une ressource inférée de 7,56Mt avec une teneur moyenne de 0,77% de graphite, dans les limites d'un modèle de mine à ciel ouvert optimisé, comme indiqué dans le tableau 2, ci-dessous. La teneur de coupure utilisée pour la modélisation était de 0,50%Cg (voir le communiqué de presse du 14 décembre 2016 pour des informations supplémentaires).

TABLEAU 2 : RESSOURCES MINÉRALES EN GRAPHITE





1. Les ressources minérales inférées ne comprennent pas les ressources mesurées et indiquées.

2. Une densité fixe de 2,83 t/m3 a été utilisée pour estimer le tonnage à partir des volumes du modèle de blocs.

3. Les ressources sont limitées par l'enveloppe de la fosse et la topographie de la couche de recouvrement.

4. Date d'entrée en vigueur le 14 décembre 2016.

Pour référence, voir : Ni 43-101 RAPPORT TECHNIQUE pour l'estimation des ressources minérales du projet Miller, Grenville Québec Canada Carbon Inc, Jean-Philippe Paiement, M.Sc., P.Geo, 23 janvier 2017.

"Les résultats du programme de forage de décembre 2021 réalisé à Miller sont essentiels pour nos efforts en cours visant à achever le processus d'autorisation du projet Miller. Le forage a recoupé de multiples zones largement minéralisées, ainsi que de multiples pods et veines de graphite. Cela contribuera à améliorer le modèle géologique et permettra à SGS de mieux définir, d'améliorer et de renforcer les futures conceptions de fosse. Les travaux en cours permettront à Canada Carbon, Inc. d'optimiser ses efforts en matière de gestion de l'environnement et de procéder aux activités d'obtention des permis pour le projet", a déclaré Ellerton Castor, Président-directeur général de la société.

Les prochaines étapes

Les résultats seront utilisés par l'équipe de SGS pour mettre à jour la modélisation de la propriété Miller afin d'actualiser la ressource et de mettre à jour la conception de la fosse. Cela permettra à la société de fournir à la CPTAQ certaines informations qu'elle avait demandées dans sa dernière analyse (voir le communiqué de presse du 17 septembre 2021). L'information sera également utilisée tout au long de la prochaine étape d'autorisation du projet Miller, y compris un prochain calcul des ressources et des études économiques, ainsi que pour soutenir le processus d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre le changement climatique (MELCC), du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et pendant le processus de consultation avec les citoyens de Grenville-sur-la-Rouge (GSLR), la MRC d'Argenteuil (municipalité régionale de comté) et d'autres parties prenantes.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été préparé par Steven Lauzier, P.Geo, OGQ ; et par Pierre-Alexandre Pelletier, P.Geo OGQ, qui sont des personnes qualifiées selon la norme nationale 43-101, et qui ont revu et approuvé les informations géologiques fournies dans ce communiqué.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des " informations prospectives " (" forward-looking information ") au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des informations prospectives et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué. Toute déclaration qui traite de prédictions, d'attentes, de croyances, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de performances futurs (en utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que "s'attend à", ou "ne s'attend pas à", "est attendu", "anticipe" ou "n'anticipe pas", "planifie", "budget", "prévu", " prévoit ", " estime ", " croit " ou " a l'intention " ou des variantes de ces mots et expressions ou le fait d'affirmer que certaines actions, certains événements ou certains résultats " peuvent " ou " pourraient " se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des informations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations concernant l'offre, y compris l'utilisation du produit. En divulguant les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, la société a formulé certaines hypothèses. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes de ces informations prospectives se révéleront exactes. Des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, la conformité à de nombreuses réglementations gouvernementales, les lois et réglementations nationales et étrangères ayant un impact négatif sur les activités et les résultats d'exploitation de la société, l'impact du COVID-19 et les incertitudes générales d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, la société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements dans les hypothèses, de changements dans les facteurs affectant cette information prospective ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.