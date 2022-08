English French Dutch

Umicore : Interim dividend uit te betalen op 23 augustus





Zoals op 29 juli 2022 aangekondigd, zal een bruto interim dividend van € 0,25 per aandeel (ISIN BE0974320526) uitbetaald worden op dinsdag 23 augustus 2022. Na aftrek van roerende voorheffing, resulteert dit in een netto dividend van € 0,175 per aandeel.

Op vrijdag 19 augustus 2022 zal het aandeel zonder coupon verhandeld worden. De registratiedatum is vastgesteld op maandag 22 augustus 2022.

De System Paying Agent voor de uitbetaling van het interim dividend 2022 is:

KBC Bank

Havenlaan, 2

1080 Brussel





Meer informatie op https://www.umicore.com/en/investors/share-information/dividend-information/





Voor meer informatie

Investor Relations

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Adrien Raicher +32 2 227 70 68 adrien.raicher@umicore.com