COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAISONS DU MONDE :

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022

NANTES – 5 août 2022, 13h00 HAEC – Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541), le leader européen des collections originales et accessibles d’articles de décoration et de mobilier pour la maison, annonce ce jour avoir mis à disposition du public son Rapport financier semestriel 2022.

Le Rapport financier semestriel 2022 peut être consulté dans la rubrique « Information réglementée » sur le site internet du Groupe, accessible à l’adresse https://corporate.maisonsdumonde.com/fr.

Le Rapport financier semestriel 2022 inclut :

Le rapport d’activité semestriel ;

Les états financiers consolidés intermédiaires condensés ;

Le rapport des Commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle.





