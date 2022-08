John Pratt se joint au conseil d’administration de TFI International

English French

MONTRÉAL, 05 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui que John Pratt se joindra à son conseil d’administration; son mandat commencera le 25 octobre 2022. M. Pratt est président du conseil à la retraite du groupe de services bancaires d’investissement industriel mondial de Bank of America Merrill Lynch et il a également dirigé le bureau de services bancaires d’investissement de Bank of America à Chicago. Il compte plus de 30 ans d’expérience dans les services bancaires d’investissement, y compris dans les opérations de fusions-acquisitions, et a siégé à de nombreux conseils d’administration de sociétés privées et d’organismes sans but lucratif.



Dans le cadre de ses fonctions à des postes de direction au cours de ses 33 années à Bank of America et Merrill Lynch, M. Pratt a maintenu la responsabilité de la couverture clients de nombreuses sociétés dans le monde et a donné des conseils sur plus de 500 milliards de dollars en missions stratégiques et de mobilisation de capitaux. M. Pratt a obtenu un baccalauréat ès arts en sciences politiques et en économie de l’Université Northwestern et une maîtrise en administration des affaires de la Kellogg School of Management.

« Nous attendons avec impatience que John se joigne à notre conseil d’administration cet automne et nous espérons que TFI International profitera grandement de sa grande expertise, de son vaste réseau de relations et de son sens des affaires, a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI. John sera un solide atout à notre conseil d’administration et nous nous réjouissons à la perspective de tirer parti de son expérience, accumulée au cours d’une carrière réussie et reconnue, alors que nous poursuivons nos efforts pour créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présent partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com .