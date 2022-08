Konica Minolta lance ses services gérés de détection et d’intervention

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 05 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) a annoncé aujourd’hui ses nouveaux services gérés de détection et d’intervention aux terminaux, conçus pour protéger les terminaux compatibles contre les plus récents types d’attaques et de vulnérabilités. Ces services infonuagiques aident à sécuriser les terminaux des réseaux informatiques des organisations en détectant les activités inhabituelles et potentiellement malicieuses et en intervenant pour neutraliser toutes menaces possibles avant qu’elles ne causent des dégâts. Le tout est assuré par la mise en œuvre, la gestion et la surveillance d’une protection des terminaux nouvelle génération basée sur la plateforme SentinelOne, rehaussant l’offre déjà solide de Konica Minolta en matière de sécurité.



Les cybercrimes et les attaques par rançongiciel continuent de se multiplier, plaçant la sécurité des TI en tête de priorité des entreprises de toutes tailles. Le télétravail a mis au jour la grande importance des terminaux dans la sécurité globale des organisations. De plus en plus d’employés travaillent à distance, ce qui augmente la surface de risque des entreprises et rend désuètes de nombreuses solutions axées sur la sécurité locale. Face aux menaces modernes qui les contournent en passant sous leur radar, les antivirus traditionnels pour terminaux se révèlent inefficaces.

La détection et l’intervention aux terminaux constituent la mesure la plus efficace qu’une entreprise peut prendre pour contrer ces menaces et assurer une surveillance et une protection constantes contre les risques, connus ou non.

Les services gérés de Konica Minolta protégeront les terminaux peu importe où la main-d’œuvre se trouve, qu’elle soit connectée à un réseau ou non. Contrairement aux autres solutions du genre sur le marché, qui nécessitent une connexion au nuage pour la détection des menaces, la protection offerte par Konica Minolta ne dépend pas d’Internet, ce qui la rend bien plus solide, même face aux attaques hors ligne.

« De nombreuses entreprises croient qu’elles sont en sécurité grâce à une solution de détection et d’intervention aux terminaux, mais sans des services entièrement gérés qui protègent, détectent et interviennent, elles demeurent vulnérables aux attaques, explique Gene Abramov, vice-président des services de sécurité de Konica Minolta. Sur la base de notre vaste expérience avec la cybersécurité offensive et défensive, nous avons investi dans nos services gérés de détection et d’intervention aux terminaux et conclu un partenariat avec un grand fournisseur, ce qui nous procure un avantage concurrentiel et l’assurance que nous offrons à nos clients la protection la plus efficace qui soit contre les menaces modernes. »

La solution de Konica Minolta offre une visibilité totale des activités sur les terminaux ainsi qu’une chasse active des menaces. À toute heure du jour, tous les jours, le service détecte, examine et intervient en cas d’incident, procurant une protection de bout en bout et une visibilité sur tous les terminaux – où qu’ils soient –, de sorte que les administrateurs peuvent garder leurs cyberfrontières sûres en tout temps. On peut compter sur une équipe complète en services de TI gérés pour fournir une solide expertise et une connaissance pointue du secteur toujours changeant de la cybersécurité. Cette expertise, avec l’apport d’un chef de file comme SentinelOne, permet à Konica Minolta d’offrir une solution sans égal sur le marché.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail connecté et futé. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 15 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années consécutives. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.com et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

