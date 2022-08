CORRECTION - La Zone accueil et découvertes YMCA pour les jeunes nouvellement arrivé.e.s au Québec, un nouveau projet pilote innovant!

MONTRÉAL, 05 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce communiqué de presse remplace et corrige celui diffusé le 1er août 2022 à 15h02 (heure de l'Est) par Les YMCA du Québec.

On estime que, depuis l’ouverture du chemin Roxham, de 800 à 1000 personnes arrivent au Québec chaque semaine, la majorité desquelles prendront racine à Montréal. C’est dans l’optique de faciliter l’intégration des jeunes qui arrivent à la frontière à la fin de l’année scolaire ou durant l’été, que le YMCA a été approché par le ministère de l’Éducation du Québec ainsi que des commissions scolaires pour déployer un nouveau projet pilote durant la saison estivale.



Supervisé par une équipe d’intervention qualifiée et de pairs aidants, ce projet permet aux jeunes de découvrir leur nouveau milieu de vie et de rencontrer d’autres jeunes afin de nouer de nouvelles amitiés. L’équipe les accompagne dans leur intégration grâce à des cours de langue, à des excursions et à des activités pédagogiques, sportives et éducatives.

La zone accueil et découvertes vise à faire vivre une première expérience positive, stimulante et riche en découvertes aux ados nouvellement arrivé.e.s à Montréal.

Mis en place jusqu’ à la rentrée scolaire, le projet est, à ce jour, très concluant. « Le projet Zone accueil et découvertes permet à des ados nouvellement arrivé.e.s de diminuer l’inconnu en côtoyant d’autres jeunes et en découvrant leur quartier et les ressources qui s’y trouvent. Le projet permet d’éviter que le jeune soit laissé à lui - même durant l’été et de réduire l’anxiété face à la prochaine rentrée scolaire. »

David Karoumbata, coordonnateur du programme, YMCA du Québec.

À propos des YMCA du Québec

Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance unique qui existe depuis plus de 170 ans et qui a pour mission d’inspirer et d’engager chaque personne à se réaliser et à contribuer à sa collectivité. Les YMCA du Québec offrent des programmes virtuellement et dans plus d’une trentaine de points de services à l’échelle de la province, en plus de gérer l’École internationale de langues YMCA, la Résidence YMCA et le Camp YMCA Kanawana. Premier YMCA d’Amérique du Nord, les YMCA du Québec œuvrent à Montréal depuis 1851 et leur impact s’étend dans plus de 13 arrondissements sur l’île de Montréal.

Personne-ressource :

Véronique Lettre

Directrice des communication

T. : 514 506-9897

C. : veronique.lettre@ymcaquebec.org