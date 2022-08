Les clients de Sunwing découvriront le meilleur de l’Amérique du Sud à San Andrés, destination maintenant offerte au Canada

English French

Cet hiver, les vacanciers profiteront d’une escapade colombienne à l’ambiance décontractée aux Decameron



MONTRÉAL, 05 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing invite les Canadiens à découvrir sa toute nouvelle destination, San Andrés, qui offre aux vacanciers la quintessence de l’île paradisiaque au large des côtes du Nicaragua, dans la mer des Caraïbes. Disponible à la réservation dès maintenant, San Andrés est bien connu des voyageurs en Colombie pour sa riche culture, ses plages de sable blanc, ses cocotiers, son climat estival à l’année et ses conditions de plongée parmi les meilleures au monde, de même que la proximité de ses restaurants et ses bars urbains pour déguster les saveurs locales.

De plus, les clients canadiens profiteront maintenant d’une expérience de vacances tout compris à San Andrés avec Decameron All Inclusive Hotels & Resorts, la seule chaîne hôtelière offerte auprès de Sunwing sur l’île, soit six propriétés à quelques minutes de la mer des Caraïbes, du centre-ville de San Andrés et de l’aéroport.

« Pour continuer d’offrir aux Canadiens plus de destinations tropicales sous notre aile, nous sommes ravis de diversifier davantage notre gamme. Nos clients pourront réserver des vacances hivernales dans ces destinations, dont San Andrés en Colombie », explique Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Nous sommes ravis que nos clients découvrent la richesse de la Colombie dans cette destination balnéaire et heureux de partager notre amour de San Andrés. Cette destination compte des plages magnifiques idéales pour la plongée sous-marine et avec tuba, un ciel ensoleillé, des gens accueillants, ainsi que l’accès aux propriétés Decameron dans un cadre intime. »

Riche de ses multiples cayes, bancs de sable et espaces verts à explorer, San Andrés est une destination prisée des amoureux de la nature. Les inconditionnels du soleil découvriront les rivages populaires de Playa Spratt Bight, tandis que les amoureux de l’océan trouveront un véritable paradis d’aventures sous-marines dans la mer aux sept couleurs, qui compte près de 40 sites de plongée et des récifs coralliens bien préservés. De plus, les jardins botaniques qui occupent un immense espace au centre de l’île remontent à l’époque des dinosaures.

San Andrés abrite également une incroyable communauté multiculturelle mêlant la culture anglo-caribéenne des Raizales et la culture colombienne dans les restaurants locaux, les bars et les boutiques proposant d’authentiques souvenirs colombiens.

Comme il s’agit d’une oasis vierge et d’une palpitante nouvelle destination pour les clients de Sunwing, les voyageurs peuvent réserver pour leurs escapades aux Decameron de l’île, soit le Decameron Marazul, le Decameron Maryland, le Decameron Aquarium, le Decameron San Luis, le Decameron Los Delfines et le Decameron Isleno, des hôtels tout indiqués pour vivre le summum d’une escapade à l’ambiance décontractée.

Les clients bénéficieront de la même variété de commodités et de services dans les hôtels Decameron à San Andrés que dans les hôtels de la même enseigne des autres destinations populaires, notamment le Mexique, la Jamaïque et le Panama. Les familles profiteront des rayons du soleil au bord de la piscine ou de la plage, ou s’aventureront en mer grâce aux sports nautiques proposés par le complexe, comme le kayak, la planche à voile et la plongée avec tuba, ainsi que l’initiation à la plongée sous-marine en piscine. Les couples vivront un moment relaxant grâce aux soins apaisants pour le visage et le corps au spa de la propriété ou se détendront au bar de la plage, un verre à la main. Les groupes apprécieront la diversification des plats et des restaurants à la carte servant des classiques internationaux et se réjouiront des divertissements de jour comme de nuit, ou profiteront de commodités modernes qui répondent à leurs besoins.

À partir d’aujourd’hui, les clients de Sunwing peuvent réserver leur séjour à San Andrés pour des voyages dès le 14 décembre 2022. Sunwing propose un vol direct de Montréal les mercredis et possiblement d’autres vols pour la saison d’hiver, en fonction de la demande des clients.

Pour une plus grande tranquillité d’esprit, les clients peuvent acheter l’une des options d’assurance voyage complète de Sunwing avant leurs escapades hivernales.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés vers les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5c0f920-a361-4b9c-ab00-d01c28f18567