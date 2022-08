Nuvei élargit son conseil d’administration par les nominations de Maren Lau et de Tim Dent

English French

MONTRÉAL, 05 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) a annoncé aujourd’hui la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, les vétérans du secteur des technologies Maren Lau, vice-présidente régionale, Amérique latine, de Meta Platforms, et Tim Dent, ancien directeur financier et directeur de la conformité de DraftKings Inc. Ces nominations portent le conseil d’administration de Nuvei à huit membres, lui permettant ainsi d’approcher l’objectif de diversité des genres de 30 % de représentation féminine d’ici la fin de 2023.



Maren Lau est vice-présidente régionale de Meta pour l’Amérique latine. Elle aide les marques à tirer parti des plateformes de l’entreprise pour générer des résultats commerciaux à long terme dans la région, et à se préparer au métavers, la prochaine évolution de la connexion sociale. Elle dirige également les équipes régionales pour faire avancer la mission de Meta : donner aux gens le pouvoir de bâtir des communautés et de se rapprocher les uns des autres, et ce, avec un effet économique et social positif dans la région. Auparavant, Maren était partenaire fondatrice et directrice du marketing d’IMS, une entreprise de marketing numérique, où elle a élaboré des stratégies de vente et de marketing évolutives pour des entreprises technologiques internationales de premier plan en Amérique latine.

Tim Dent est un ancien cadre fort de 20 ans d’expérience dans le domaine des jeux en ligne. Auparavant, il était chef de la direction financière et chef de la conformité de DraftKings; ayant intégré l’entreprise à un stade très précoce, il a développé ces fonctions pendant la croissance rapide de l’entreprise. À DraftKings, M. Dent a également créé et supervisé les services des affaires juridiques et légales, la gestion des risques et les fonctions de paiement. Avant DraftKings, M. Dent a occupé plusieurs postes de direction à Everest Gaming, un opérateur européen de poker et de casino en ligne autrefois chef de file du secteur. Au sein d’Everest, il a déployé de nombreux efforts à toutes les étapes du cycle de vie de l’entreprise, du démarrage à la croissance rapide des revenus et à l’expansion du marché, ainsi qu’à sa transition d’un environnement opérationnel non réglementé à un environnement réglementé.

« Maren et Tim sont tous deux des leaders reconnus, qui apportent des connaissances et une expérience approfondies, bénéfiques pour notre entreprise et très pertinentes pour nos secteurs verticaux et géographiques en pleine croissance, a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. Ils sont des atouts précieux pour notre conseil d’administration, et nous sommes impatients de travailler avec eux et de nous enrichir de leurs connaissances. »

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) est la plateforme de paiement de demain. Conçue pour accélérer les affaires des clients, la technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet aux entreprises chefs de file d’accepter les paiements de nouvelle génération, d’offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d’émission de cartes, de services bancaires et de gestion des risques et de la fraude. En reliant les entreprises à leurs clients sur plus de 200 marchés, en proposant des acquisitions locales sur plus de 45 marchés, dans 150 monnaies, et en offrant plus de 550 modes de paiement alternatifs, y compris les cryptomonnaies, Nuvei fournit aux clients et aux partenaires la technologie et la vision nécessaires pour réussir à l’échelle locale et mondiale au moyen d’une seule intégration.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com.