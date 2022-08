Zubehör für die Schule: iPad Edition

SAN DIEGO, Aug. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für die meisten Schülerinnen und Schüler ist der Sommer fast vorbei, und es ist wieder die Zeit des Jahres, in der man Schulsachen einkauft. Da iPads immer billiger und leichter zugänglich sind, verzichten viele Schülerinnen und Schüler auf Laptops und verwenden stattdessen Tablets. Zum Glück für Schülerinnen und Schüler – und für die Geldbörsen der Eltern – hat elago eine tolle Auswahl an iPad-Zubehör für die Schulzeit, die Sie sich ansehen müssen!



Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf das Bild oder den unten stehenden Link abrufen:

Falls Sie noch nichts von elago gehört haben: Es handelt sich um ein etabliertes Designunternehmen, das seit 2002 von San Diego, Kalifornien, aus operiert. Als Designunternehmen konzentriert sich elago darauf, Dinge zu schaffen, die nützlich und schön sind. Die Designer von elago sind angehalten, Produkte zu entwerfen, die sie selbst gerne benutzen würden. Dies macht sie zuversichtlich, dass sich die Kunden in das jeweilige Produkt verlieben werden, sobald sie es in ihren Händen halten.

Das erste ist der Pencil-Halter, der den Apple Pencil in einen hölzernen Nr. 2 Bleistift verwandelt: der meistverkaufte Halter für Apple Pencils weltweit. Die Hülle gibt es in zwei Versionen – eine für jede Generation des Apple Pencil. Beide Versionen sind aus nicht recyceltem Silikon hergestellt, um sicherzustellen, dass Ihre Hülle ein Leben lang hält. Silikon ist sehr griffig und schützt Ihren Stift vor Stürzen und Kratzern – perfekt für den täglichen Gebrauch! Die Hülle fühlt sich an wie die Holzstifte, die wir früher benutzt haben, und ist daher ergonomisch und ideal für den längeren Gebrauch. Das Aufladen des Stiftes ist kein Problem, die Hülle für Stifte der zweiten Generation muss aber ordnungsgemäß installiert werden, damit das kabellose Aufladen funktioniert; eine ausführliche Installationsanleitung ist online verfügbar. Für die 2. Generation sind verschiedene Farben und Kollaborationsmodelle verfügbar, und auch für die erste Generation gibt es bald weitere Farben. Mit diesem nostalgischen Touch können Sie die Verwendung Ihres Apple Pencil noch ein bisschen mehr genießen.

Stifthülle für den Apple Pencil der 1. Geneneration

elago.com: https://bit.ly/3zPVVXs

Amazon.de: https://amzn.to/3P53DkK

Stifthülle für den Apple Pencil der 2. Geneneration

elago.com: https://bit.ly/3btF1ED

Amazon.de: https://amzn.to/3OZBonB

Sie suchen eine Smart-Folio-Hülle? elago hat sie für Sie. Die Hülle ist perfekt auf Ihr iPad zugeschnitten und verfügt über die gleichen Eigenschaften wie die iPad-Tasche von Apple, allerdings zu einem Bruchteil der Kosten. Die Magnettechnologie befestigt Ihr iPad an der Hülle und sorgt dafür, dass es im täglichen Gebrauch fest sitzt. Klappen Sie eine Klappe der Hülle hinter dem iPad hoch und schon wird die Hülle zu einem funktionalen Ständer! Die Smart-Folio-Hülle von elago ist für die meisten, wenn nicht sogar für alle verfügbaren iPad Modelle und -Größen erhältlich. Treffen Sie eine kluge Entscheidung und sparen Sie etwas Geld für andere Dinge!

Smart-Folio-Hülle für iPad

elago.com: https://bit.ly/3zVD6lw

Amazon.de: https://amzn.to/3OUpFGQ

Bei den immer dünner werdenden Tablets ist jeder zusätzliche Schutz willkommen. Die Tablet-Hülle von elago eignet sich perfekt für Ihr iPad. Die aus drei verschiedenen Schichten bestehende Hülle ist dank der obersten Nylonschicht wasserdicht – perfekt für schlechtes Wetter und versehentliche Missgeschicke. Die mittlere Schicht besteht aus recyceltem Fiberfill und bietet den dringend erforderlichen Stoßschutz für den täglichen Gebrauch. Die Hülle verfügt über eine geräumige Vordertasche, in der das meiste Zubehör, das Sie mit Ihrem Tablet verwenden, oder andere Dinge, die Sie unterwegs benötigen, untergebracht werden können. Die ist in den Farben steinfarben und dunkelgrau erhältlich und lässt sich perfekt mit anderen Farben Ihrer Garderobe, mit Rucksäcken, Tablets usw. kombinieren.

Tablet-Hülle für iPad

elago.com: https://bit.ly/3vHFwlr



elago ist in erster Linie und vor allem ein Designunternehmen. Das Motto des Unternehmens lautet „einfache Raffinesse“, denn es schafft Produkte, die nützlich und ästhetisch sind. Alle Designs werden intern von Grund auf neu erstellt, wodurch sichergestellt wird, dass das Produkt, das Sie erhalten, detailorientiert ist und perfekt funktioniert. elago wurde 2002 in San Diego, CA, gegründet und hat zahlreiche internationale Designpreise erhalten, darunter Spark Awards und reddot-Auszeichnungen.

Instagram:

@elago.de

Kontakt:

haein.lee@elago.com