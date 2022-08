Accessori per il rientro a scuola: speciale iPad

SAN DIEGO, Aug. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'estate è quasi finita e anche quest'anno per gli studenti è arrivato il momento di dedicarsi all'acquisto del materiale scolastico. Poiché il prezzo degli iPad sta scendendo, diventando sempre più accessibile, molti studenti decidono di sostituire i computer portatili con i tablet. Fortunatamente per gli studenti (e per il portafoglio dei genitori) elago offre una selezione incredibile di articoli scontati per il rientro a scuola, in particolare accessori per iPad che non puoi lasciarti sfuggire!



Per chi non la conoscesse, elago è un'azienda affermata che opera a San Diego (California) dal 2002. In quanto azienda di design, elago crea oggetti allo stesso tempo utili e belli. I suoi designer sviluppano prodotti che loro stessi amerebbero usare. In questo modo, hanno la certezza che anche i clienti se ne innamoreranno.

Parliamo innanzitutto dell'astuccio che trasforma la tua Apple Pencil in una matita di legno N. 2; è l'astuccio per Apple Pencil più venduto al mondo. L'astuccio viene prodotto in due versioni, una per ciascuna generazione di Apple Pencil. Entrambe le versioni sono realizzate in silicone non riciclato, per garantire la massima durata del prodotto. Il silicone è un materiale straordinario, che garantisce una presa eccellente e protegge il tuo stilo da graffi e cadute; perfetto per l'uso quotidiano! La sagoma dell'astuccio ricorda quella delle classiche matite in legno e rende questo prodotto ergonomico e ideale anche per l'uso prolungato. Ricaricare lo stilo non è un problema, tuttavia è necessario prestare attenzione quando si installa l'astuccio per la linea di seconda generazione; le istruzioni di installazione dettagliate sono reperibili online. Per la linea di seconda generazione sono già disponibili vari colori e modelli di collaborazione, mentre per la linea di prima generazione a breve si aggiungeranno nuovi colori. Aggiungi un tocco di nostalgia e rendi ancora più piacevole lavorare con la tua Apple Pencil.

Astuccio per Apple Pencil di prima generazione

elago.com: https://bit.ly/3zPVVXs

Amazon.de: https://amzn.to/3P53DkK

Astuccio per Apple Pencil di seconda generazione

elago.com: https://bit.ly/3btF1ED

Amazon.de: https://amzn.to/3OZBonB

Stai cercando una cover Smart Folio? elago ha quella giusta per te. La cover è progettata su misura per il tuo iPad, con tutte le stesse caratteristiche della cover Apple per iPad ma a un costo decisamente inferiore. Grazie ai magneti, la cover si fissa all'iPad e rimane in posizione durante l'uso quotidiano. Basta ripiegare una sezione della cover dietro l'iPad per avere un supporto funzionale! La cover Smart Folio di elago è disponibile per quasi tutti i modelli di iPad, in varie dimensioni. Fai una scelta intelligente e risparmia, così potrai acquistare altro materiale scolastico!

Cover Smart Folio per iPad

elago.com: https://bit.ly/3zVD6lw

Amazon.de: https://amzn.to/3OUpFGQ

I tablet stanno diventando sempre più sottili ed è importante proteggerli, in qualsiasi modo. La custodia tablet di elago è l'accessorio perfetto per il tuo iPad. Realizzata con tre strati di materiale diverso, la custodia è impermeabile, grazie allo strato esterno in nylon, ideale per resistere agli agenti atmosferici e a eventuali incidenti. Lo strato centrale è realizzato in fibra di poliestere riciclata, che garantisce la protezione dagli urti indispensabile per l'uso quotidiano. La custodia è dotata di una tasca frontale spaziosa, dove puoi riporre gran parte degli accessori che utilizzi per il tuo tablet, oppure tutto ciò che ti può servire quando sei fuori casa. Viene prodotta nei colori pietra o grigio scuro, che si abbinano perfettamente agli altri colori del tuo guardaroba, oppure a zaini, tablet, ecc.

Custodia tablet per iPad

elago.com: https://bit.ly/3vHFwlr



elago è prima di tutto un'azienda di design. Il suo motto è “semplice raffinatezza” perché creiamo prodotti utili e belli. Tutti i progetti che realizza vengono creati interamente in loco, quindi i prodotti finiti sono curati nei minimi dettagli e funzionano perfettamente. elago ha iniziato l'attività a San Diego, California, nel 2002 ed è stata insignita di numerosi premi internazionali di design, tra cui Spark e Red Dot.

