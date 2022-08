InterMail køber det svenske digitale bureau Head of Search Sverige AB

Selskabsmeddelelse nr. 10-2021/22

8. august 2022





InterMail har købt det svenske digitale bureau Head of Search Sverige AB. Head of Search Sverige AB omsatte i seneste regnskabsår for 11,3 mio. sek. og lavede et resultat før skat på 1,5 mio. sek. Head of Search Sverige AB tilbyder strategisk rådgivning indenfor områderne: SEM, SEO og Sociale medier, og er dybt specialiserede indenfor performance marketing og leadgenerering. Opkøbet af Head of Search er strategisk vigtigt for InterMail, da det fuldender InterMails strategi om at kunne tilbyde en ’end to end’ kunderejse fra leadgenerering til salg og kundeloyalitet for vores kunder i både Danmark og Sverige.

Opkøbet påvirker ikke de økonomiske forventninger for indeværende regnskabsår, men forventes at medvirke til realisering af InterMails vækststrategi for de kommende år.

Yderligere oplysninger:

Anders Ertmann, CEO

Telefon: 36 86 33 21

E-mail: anders.ertmann@intermail.com

Nicolas Olivares, CFO

Telefon: 36 86 33 09

E-mail: nicolas.olivares@intermail.com

