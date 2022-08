Temenos a obtenu le statut le plus élevé dans l'évaluation matricielle d'Aite des systèmes bancaires de base axés sur la gestion de patrimoine

French German

GENÈVE, Suisse, 08 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) annonce aujourd'hui que Temenos Wealth a reçu le statut de « meilleur de sa catégorie » dans l'évaluation matricielle d'Aite-Novarica Group sur les systèmes bancaires de base axés sur la gestion de patrimoine .



Livrée sur la plateforme Temenos pour les services bancaires composables, Temenos Wealth couvre les besoins de front-to-back d'une société moderne de gestion de patrimoine, des canaux en libre-service à la gestion de portefeuilles, en passant par le traitement de back-office et la gestion des données de marché. Sa conception modulaire permet aux clients de mettre en œuvre uniquement les composants dont ils ont besoin, sur site, dans le cloud ou en tant que service.

Meghna Mukerjee, conseillère stratégique d'Aite-Novarica Group, a déclaré : « La solution Temenos Wealth est aussi complète et étendue qu'intuitive, ce qui en fait un digne vainqueur du meilleur de sa catégorie de ce rapport. Temenos Wealth se distingue de la concurrence pour sa composabilité, son UI supérieure, ses tableaux de bord riches en analyses, ses solides capacités de création de rapports, ses commentaires clients et sa multitude de méthodes d'intégration, de services et d'API. »

Wally Okby, conseiller stratégique d'Aite-Novarica Group, a ajouté :« Temenos travaille avec certains des plus grands gestionnaires de patrimoine et banques privées de niveau 1 au monde. Dans le même temps, Temenos peut prendre en charge les petites institutions financières, régionales et challengers et leur offrir des modules et une formation adaptés aux meilleures pratiques. Chez Aite-Novarica Group, nous voyons ces sociétés se tourner vers les capacités SaaS de Temenos. »

La matrice Aite-Novarica est un cadre exclusif d'évaluation des fournisseurs d'Aite-Novarica Group. Ce rapport d'impact évalue la position concurrentielle globale de 8 fournisseurs, en se concentrant sur la stabilité des fournisseurs, la force des clients, les caractéristiques des produits et les services à la clientèle. Temenos Wealth a reçu le statut de « meilleur de sa catégorie » pour sa plateforme intégrée de gestion de portefeuille et de négociation de titres pour les gestionnaires de patrimoine et les banquiers privés, et Temenos était le fournisseur le mieux placé dans l'évaluation.

Max Chuard, PDG de Temenos, a commenté : « Être reconnus comme la meilleure solution de sa catégorie et le fournisseur le mieux classé dans l'évaluation d'Aite constitue un accomplissement dont nous sommes fiers. Cela démontre la force de notre offre et notre succès mondial au service de certaines des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au monde. Avec un transfert de richesses générationnel en cours à l'échelle mondiale, les entreprises doivent s'adapter à de nouveaux clients qui souhaitent une expérience numérique supérieure, une plus grande transparence des prix et des performances financières. Temenos Wealth permet aux entreprises de s'adapter rapidement à l'évolution des opportunités d'investissement et aux attentes des clients, en aidant à fidéliser la clientèle et à attirer une nouvelle génération d'investisseurs. »

En mai 2022, Temenos a annoncé le lancement de la solution ESG Investing-as-a-service , qui aide les banques et les gestionnaires de patrimoine à répondre à la demande croissante d'investissements durables. Aite-Novarica Group prévoit une augmentation de 7 % par an d'ici à 2025 du montant des actifs sous gestion (AUM) des investissements durables par rapport à son niveau actuel de 35,3 trillions USD1.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons plus de 3 000 banques, des plus importantes aux challengers et aux banques communautaires dans plus de 150 pays en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

