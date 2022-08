Jack.org et la Born This Way Foundation célèbrent le Certificat Être là dans le cadre du spectacle de Lady Gaga à Toronto pour sa tournée The Chromatica Ball

English French

TORONTO, 08 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jack.org et la Born This Way Foundation se sont donné la main pour célébrer l’impact positif que le Certificat Être là a connu sur la santé mentale des jeunes depuis son lancement, au début du mois de mars dernier. La rencontre a réuni des membres du personnel et des jeunes des deux organismes, et a également donné lieu à un engagement, de la part des organismes Grands Frères Grandes Sœurs du Canada et Big Brothers Big Sisters of America, de soutenir le Certificat Être là ainsi que la promotion du certificat à l’occasion du spectacle de Lady Gaga à Toronto dans le cadre de sa tournée The Chromatica Ball.



Le Certificat Être là est un cours en ligne interactif, gratuit et autonome conçu pour accroître les connaissances en santé mentale et fournir aux jeunes les notions, les compétences et la confiance nécessaires pour soutenir en toute sécurité quiconque éprouve des difficultés de santé mentale. Depuis son lancement, plus de 8 000 personnes ont complété le Certificat Être là, offert dans le monde entier en anglais, en français et en espagnol.

Jack.org, un organisme de bienfaisance canadien qui fait la promotion de l’éducation et des actions pour la santé mentale chez les jeunes, et la Born This Way Foundation, dédiée au soutien de la santé mentale des jeunes et aux démarches pour construire, en collaboration avec les jeunes, un monde plus louable et bienveillant, ont joint leurs forces pour donner naissance au Certificat Être là. L’objectif du Certificat Être là est de proposer aux jeunes un cadre de travail simple et concret pour apprendre à reconnaître les situations où une personne pourrait éprouver des difficultés de santé mentale, à comprendre leur propre rôle dans le soutien de cette personne, et à bien diriger cette même personne vers les ressources pertinentes et l’aide dont elle a besoin.

«Les jeunes souhaitent offrir leur présence à leurs pairs et soutenir la santé mentale. Par le biais du Certificat Être là, nous avons l’opportunité de proposer aux jeunes des ressources accessibles et gratuites en santé mentale, ainsi que des outils pour se soutenir eux.elles-mêmes et les un.e.s les autres, explique Cynthia Germanotta, cofondatrice et présidente de la Born This Way Foundation. Le Certificat Être là représente une opportunité unique d’encourager un soutien complet, inclusif et bienveillant en santé mentale.»

Témoignant du succès continu du Certificat Être là, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada et Big Brothers Big Sisters of America, organismes chefs de file en mentorat des jeunes, ont choisi de s’associer à Jack.org et à la Born This Way Foundation pour proposer le Certificat Être là à plus de 10 000 personnes dans l’ensemble de leurs réseaux, en plus de s’engager à ce que leurs agences locales complètent le certificat.

«C’est avec fierté que Grands Frères Grandes Sœurs du Canada soutient le Certificat Être là. Nous savons que les jeunes ont besoin de tout un réseau de personnes aidantes qui sont bien préparées et prêtes à soutenir leurs besoins particuliers, comme faire face aux difficultés de santé mentale. C’est la raison pour laquelle nous nous engageons à mettre au défi nos collègues de Grands Frères Grandes Sœurs à l’échelle du Canada d’obtenir leur Certificat Être là», précise W. Matthew Chater, président et chef de la direction de Grands Frères Grandes Sœurs du Canada.

«Grands Frères Grandes Sœurs est l’organisme phare qui offre des expériences de mentorat pour parrainer et marrainer les jeunes dans tout le pays, et il est le leader tout indiqué pour aider à proposer aux jeunes des relations offrant un soutien en réponse à la crise de santé mentale que vit notre population, a expliqué Julie Novak, agente en chef de la Protection des jeunes de Big Brothers Big Sisters of America. Notre engagement envers la justice, l’équité, la diversité et l’inclusion [résumé en anglais par l’acronyme JEDI] se trouve au cœur des valeurs et de la mission de Big Brothers Big Sisters. En faisant en sorte que toutes les voix et les perspectives soient entendues, honorées et respectées, nous travaillons à propulser tout le potentiel qui se trouve en chacun de nous. Nous sommes fier.ère.s de nous associer à Jack.org et à la Born This Way Foundation pour adopter le Certificat Être là dans notre réseau».

Au fil de leur collaboration, Jack.org et la Born This Way Foundation ont nourri une relation de travail très étroite dont l’objectif est de propulser les jeunes et de les mettre en contact avec l’aide dont ielles ont besoin. D’après un sondage, les personnes ayant suivi le cours considèrent que le Certificat Être là était «une manière directe, interactive et facile de consolider les façons dont je peux être là pour mes proches», et 98 % des étudiant.e.s se sentent davantage capables de soutenir de façon sécuritaire une personne qui éprouve des difficultés avec sa santé mentale.

«Nous sommes ravis de constater l’enthousiasme croissant autour du Certificat Être là. À peine cinq mois depuis son lancement, et déjà, des milliers de personnes sont mieux outillé.e.s pour soutenir leurs jeunes pairs, ami.e.s et proches qui vivent des difficultés de santé mentale. Travailler avec des partenaires aussi remarquables à faire rapidement connaître et adopter cette ressource stimulante, accessible et gratuite à l’échelle du Canada, des États-Unis et du monde nous remplit de fierté», a commenté Shane Green, vice-président aux Programmes à Jack.org.

Pour découvrir comment vous engager par le biais de votre organisation, écrivez à bethere@jack.org.



Pour en découvrir davantage à propos du Certificat Être là, consultez BeThereCertificate.org .



Le Certificat Être là est financé en partie par RBC Objectif avenir ainsi que par d’autres généreux partenaires qui soutiennent le développement du programme Être là par l’entremise de leur partenariat avec Jack.org.



À propos de Jack.org

Jack.org est le seul organisme de bienfaisance du Canada qui forme les jeunes et leur donne les moyens de révolutionner le paysage de la santé mentale dans l’ensemble des provinces et territoires du pays. Dans le cadre de nos programmes, les jeunes identifient et démantèlent les obstacles à la santé mentale dans leurs communautés et accèdent à des ressources en santé mentale pour s’informer. Nous portons la vision d’un monde où tous les jeunes comprendront comment prendre soin de leur santé mentale ainsi que les un.e.s des autres. Un monde sans honte, où chacun.e obtiendra le soutien dont iel a besoin.

À propos de la Born This Way Foundation

Cofondée et dirigée par Lady Gaga et sa mère, Cynthia Germanotta, la Born This Way Foundation soutient la santé mentale des jeunes et travaille en synergie avec eux.elles à bâtir un monde plus bienveillant et plus brave. Par une programmation à fort impact, par des conversations menées par les jeunes eux.elles-mêmes et par des partenariats stratégiques et multisectoriels, elle vise à rendre cool la bienveillance, à valider les émotions des jeunes et à faire disparaître la honte entourant la santé mentale. Découvrez comment la fondation incite les gens à faire preuve de bienveillance envers eux.elles-mêmes et envers leurs communautés en consultant son site Web, bornthisway.foundation, et sa plateforme de récits, channelkindness.org.

