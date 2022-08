Bombardier annonce une commande ferme pour le premier avion d’affaires Challenger 3500 en Europe pour du nolisement par Air Corporate S.R.L.

English French

Air Corporate S.R.L. basé en Italie est le premier exploitant européen à offrir pour du nolisement l’avion d’affaires Challenger 3500 , lequel sera intégré à sa flotte.

Grâce à ses technologies novatrices, à sa cabine repensée et à ses caractéristiques conçues dans une optique d’écoresponsabilité, l’avion d’affaires Challenger 3500 est idéal pour le marché européen du nolisement.

MONTRÉAL, 08 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui la vente de son appareil Challenger 3500 à l’avant-garde de l’industrie à l’exploitant basé en Italie, Air Corporate S.R.L. Cette entreprise sera la première entreprise à utiliser l’avion pour le nolisement en Europe.

Lancé en 2021, le nouvel appareil Challenger 3500 offre une combinaison inégalée de performances, de coûts d’exploitation avantageux, d’expérience ultime en cabine et de vol tout en douceur, ce qui en fait l’avion idéal pour le marché européen des vols nolisés. Avec sa cabine repensée aux caractéristiques intelligentes et conçues dans une optique de écoresponsabilité, l’avion Challenger 3500 regorge d’élégance, en plus d’allier confort et fonctionnalité afin de rehausser pleinement l’expérience des passagers.

« Le nouvel avion Challenger 3500 est la parfaite solution de nolisement pour Air Corporate S.R.L. et les autres services d’opérations aériennes, offrant une expérience de voyage d’affaires réellement fluide, a déclaré Ettore Rodaro, vice-président régional, Ventes Europe, Bombardier. En raison de ses performances impressionnantes, de sa fiabilité constante et de son vol en douceur, le biréacteur Challenger 3500 est l’avion d’affaires superintermédiaire à l’avant-garde de l’industrie. »

« Nous sommes ravis d’ajouter le nouvel avion Challenger 3500 à notre flotte, a indiqué Roano Grandi, président, Air Corporate S.R.L., lequel était accompagné de Jacopo Foroni, chef des Finances, et de Paolo Serini, chef de l’exploitation. Cet exceptionnel appareil nous donne une remarquable option pour améliorer davantage nos activités de nolisement et offrir une expérience de vol privé unique sur tous les plans à nos clients exigeants. »

Figurant parmi les plus importantes sociétés de gestion d’avions d’Italie avec huit sites à l’échelle du pays, Air Corporate S.R.L. compte sur ses équipages et ses équipes de logistique dévoués pour dépasser les attentes des clients, et le nouvel avion d’affaires Challenger 3500 prendra l’avant-scène comme choix de prédilection des clients d’Air Corporate S.R.L. pour vivre une expériences de voyage de luxe.

L’avion Challenger 3500 de dernière génération propose nombre des caractéristiques de la gamme d’avions luxueux Global, notamment le fauteuil Nuage breveté et exclusif de Bombardier – c’est la première fois qu’un fauteuil de cette qualité est offert dans la catégorie des avions superintermédiaires. Le bien-être des passagers a aussi été mis au cœur de sa conception, avec une plus faible altitude en cabine de 4 850 pieds à une altitude de 41 000 pieds, représentant une amélioration de 31 % par rapport à celle de son prédécesseur.

Par ailleurs, l’avion Challenger 3500 présente plusieurs caractéristiques technologiques novatrices comme des commandes vocales en cabine pour contrôler les systèmes d’éclairage, de température ou de divertissement, constituant une première dans l’industrie; les premiers chargeurs sans fil répartis dans toute la cabine; et les seuls écrans de 24 pouces à affichage 4K de sa catégorie. Dans le poste de pilotage de l’avion Challenger 3500, Bombardier a intégré un système d’automanette à l’équipement standard du cockpit, lequel offre plus d’équipement de série que n’importe lequel de ses concurrents.

Plus tôt cette année, l’appareil Challenger 3500 a aussi remporté le prestigieux prix Red Dot « Meilleur des meilleurs » pour son design avant-gardiste. Le prix de design Red Dot compte parmi les honneurs les plus prestigieux dans le monde et honore l’innovation, les concepts et les visions. Le prix, qui témoigne réellement du succès de la plateforme Challenger de Bombardier, est une preuve éloquente de l’esprit d’innovation de l’entreprise et de son approche d’amélioration continue.

Il est possible de voir une maquette de l’avion Challenger 3500 à Olbia, en Italie, jusqu’au 31 août. Pour en savoir plus sur cet avion d’affaires à l’avant-garde de l’industrie, consultez notre site Web.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Challenger, Challenger 3500, Global et Nuage sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

