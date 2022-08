Coveo fait une première ronde de dons en argent, en temps et en produits en lien avec son Pledge 1%

English French

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 08 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo (TSX:CVO), un leader dans les plateformes de pertinence qui transforment la recherche, les recommandations et la personnalisation au sein des expériences numériques, a annoncé aujourd’hui sa première ronde de dons en lien avec son Pledge 1% , un mouvement mondial visant à inspirer, éduquer et habiliter toutes les entreprises à utiliser leurs actifs pour faire le bien. Coveo contribuera avec du temps, des produits, de l’expertise et de l’argent pour soutenir des programmes qui se concentrent sur des organisations fournissant des opportunités d’apprentissage et de croissance, y compris le partage de connaissances et le mentorat, l’accès technique et l’aide financière pour les jeunes (12 à 18 ans) provenant de groupes sociaux vulnérables.

« À Coveo, nous croyons à un accès égal et sans restriction aux connaissances. L’éducation représente le pivot de l’égalisation sociale », a déclaré Louis Têtu, chef de la direction et président du conseil de Coveo. « Nous voyons cette promesse de contribution comme un investissement dans notre communauté et notre futur. Par ailleurs, nous voyons aussi le tout comme le chemin vers une entreprise plus forte, où les valeurs partagées et l’engagement nous propulsent ensemble vers l’avant. Notre Pledge 1% nous met en bonne position pour bâtir une entreprise plus robuste et un avenir meilleur. »

Coveo s’engage à distribuer sa promesse 1-1-1-1 de la façon qui suit :

1 % de son temps en lançant Deed, un hub de bénévolat où les employés pourront accéder à des opportunités de bénévolat et en créer, enregistrer leurs heures et faire le suivi de leur impact.

en lançant Deed, un hub de bénévolat où les employés pourront accéder à des opportunités de bénévolat et en créer, enregistrer leurs heures et faire le suivi de leur impact. 1 % de son équité par un don en argent à plusieurs organisations au sein des sphères éducatives, inclusives et environnementales, y compris Actua , LOVE , Pour 3 Points , Girlstart , Interligne et Environmental Defence .

par un don en argent à plusieurs organisations au sein des sphères éducatives, inclusives et environnementales, y compris , , , , et . 1 % de son temps et de ses produits en offrant sa technologie et sa mise en place à Alloprof , une organisation québécoise à but non lucratif qui offre aux parents et aux étudiants de 6 à 17 ans des ressources gratuites et pratiques pour les aider à réussir leur parcours scolaire.



« En exploitant la technologie d’IA de Coveo, la meilleure de l’industrie, Alloprof pourra créer une meilleure expérience de recherche sur son site Web, ce qui aidera les étudiants à trouver le contenu éducatif qu’ils cherchent », a mentionné Sandrine Faust, cofondatrice et directrice générale d’Alloprof.

En plus de ses efforts en matière de soutien à la communauté, Coveo s’engage également à réduire son impact environnemental, à promouvoir le bien-être et la croissance de ses employés et à adhérer aux niveaux les plus élevés de la gouvernance d’affaires pour s’assurer de faire ce qui est le mieux pour toutes les parties prenantes de l’entreprise.

« Dans cette ère de numérisation croissante, les entreprises technologiques comme Coveo ont une responsabilité de partager leur technologie, expertise, profits et équité pour créer un meilleur accès aux outils, aux connaissances et aux opportunités », a déclaré Sheila Morin, vice-présidente principale marketing et ESG, chez Coveo. « Coveo s’engage à faire une différence pour ses clients, mais aussi à faire une différence dans notre communauté. Par le biais de notre Pledge 1%, nous pouvons contribuer à démocratiser les connaissances et l’éducation, qui sont essentielles au bien-être humain, à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités. Cette première ronde n’est que le début. »

À propos de Coveo

Nous pensons que la pertinence est essentielle pour gagner dans la nouvelle économie de l’expérience numérique. Coveo est une plateforme de pertinence propulsée par l’IA et est l’un des leaders sur le marché. Notre objectif est d’aider nos clients à offrir les expériences pertinentes que les gens recherchent dans la nouvelle économie numérique. Notre plateforme SaaS infonuagique et multilocataire propose des solutions de recherche, de recommandation et de personnalisation pour les expériences numériques. Nous offrons des solutions pour le commerce électronique, les services, les sites Web et les applications pour le milieu de travail. Celles-ci sont conçues pour apporter une valeur tangible à nos clients en contribuant à la croissance du chiffre d’affaires, à la réduction des coûts du soutien client, à l’augmentation de la satisfaction client et de l’engagement sur le site Web, et à l’amélioration de la compétence et de la satisfaction des employés.

Notre IA alimente des interactions pertinentes pour des centaines des marques les plus innovantes au monde et est soutenue par un vaste réseau d’intégrateurs de systèmes mondiaux et de partenaires de mise en œuvre.

Coveo est une marque commerciale de Coveo Solutions inc.

Contact :

Highwire PR

Coveo

media@coveo.com

+1 418-263-1111

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5aeeffed-5cbc-4efa-a257-ea45762b3abd/fr