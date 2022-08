ICM e Impacto construirão a primeira biorrefinaria à base de milho da Bahia

Colwich, Kansas, Aug. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em um contrato recentemente assinado, a ICM, a Impacto Energia S/A e sua empresa irmã, a Impacto Bioenergia, concordaram em construir uma nova unidade de produção de etanol de milho com moagem a seco na Bahia, Brasil, com uma data de partida estimada para o primeiro trimestre de 2025.



A planta greenfield, projetada para uma capacidade diária de moagem de 1.700 toneladas de milho, será equipada com as tecnologias de propriedade da ICM Base Tricanter System™, Selective Milling Technology™ and Fiber Separation Technology™. Além de produzir 260 milhões de litros de etanol anidro por ano, a biorrefinaria poderá recuperar 9.000 toneladas de óleo de milho e recombinar componentes de farelos em 185.000 toneladas de DDGS padrão.

“Estamos entusiasmados em trabalhar com a ICM, que consideramos o melhor padrão de projeto para o processo de etanol à base de milho,” disse Emilio Rietmann, CEO da Impacto. “Este projeto trará muitas oportunidades para o agronegócio na região, e acreditamos que é apenas o começo. Já estamos de olho em uma futura expansão. Quando estivermos prontos, poderemos desenvolver ainda mais nossas capacidades e ir além.”

A Impacto Bioenergia atualmente possui e opera uma usina de etanol no nordeste do Brasil, mas esta nova biorrefinaria será a primeira a processar exclusivamente milho em vez de cana-de-açúcar. O Brasil tem duas safras de milho, permitindo que as biorrefinarias que usam tecnologias ICM operem continuamente durante todo o ano, maximizando o tempo de operação e os lucros. Por outro lado, usinas de cana-de-açúcar normalmente operam somente até oito meses por ano.

“Estamos entusiasmados em sermos os primeiros a utilizar o processo de etanol de milho no estado da Bahia,” disse Hermes Eduardo Moreira Filho, Presidente da ENESA Investimentos, que é a acionista majoritária da Impacto Energia S/A. A ENESA é uma empresa de Engineering, Procurement e Construction (EPC) com quase 50 anos de experiência operando nos mercados de energia. “Ao complementar nossa oferta de combustível sustentável com DDGS e energia renovável para a rede, podemos causar um impacto maior no crescimento econômico da região,” completou Moreira.

“Este é um território novo e inspirador para a Impacto,” disse Manoel Carnaúba, Presidente do Conselho da Impacto Bioenergia. “Oportunidades interessantes vêm com as tecnologias de processo de propriedade da ICM, ou seja, a possibilidade de uma planta criar diversos fluxos de receita continuamente.”

Issam Stouky, Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios Globais da ICM, disse que compartilha da mesma empolgação ao trabalhar com a Impacto.

“Estamos ansiosos para mais projetos juntos e para desenvolver ainda mais o relacionamento da Impacto com os mercados de energia e farelo no Brasil,” disse Stouky. “Ambas as empresas tem a mesma missão, que são soluções energéticas eficientes e sustentáveis.”

De acordo com a missão da Impacto Energia, a empresa visa ajudar seus clientes a se tornarem agentes de mudanças econômicas e ambientais, que começam com o alcance de metas financeiras e de sustentabilidade por meio de soluções de biocombustíveis e bioenergia.

Sobre a ICM, Inc.

Fundada em 1995 e com sua matriz em Colwich, Kansas, e com um escritório regional no Brasil, a ICM fornece tecnologias, soluções e serviços inovadores para sustentar a agricultura e promover a energia renovável, incluindo tecnologias para etanol e farelo que aumentarão a oferta mundial de proteína. Ao fornecer tecnologias de processo proprietárias para mais de 100 plantas em todo o mundo com uma produção anual combinada de mais de 33 bilhões de litros de etanol e mais de 22 milhões de toneladas de farelo, a ICM tornou-se líder mundial em tecnologias de biorrefinação. Para informações adicionais, visite www.icminc.com.

Sobre a Impacto Energia S/A

A Impacto Energia foi fundada em 2016 para desenvolver projetos que visam acelerar a transição global para uma economia circular baseada em biocombustíveis de baixo carbono. A Impacto Energia inaugurou recentemente sua primeira usina de biogás de aterro no Rio Grande do Sul e em breve anunciará uma solução disruptiva para converter resíduos de alimentos em biocombustível. Para informações adicionais, visite www.impactoenergia.com.br.

Sobre a Impacto Bioenergia

Desde 2019, a Impacto Bioenergia se concentra no desenvolvimento de projetos de produção de biocombustíveis e bioquímicos a partir de matérias-primas sustentáveis e de diversas rotas tecnológicas existentes e futuras que podem ser interpretadas como disruptivas em relação à mentalidade e às práticas de negócios atuais. A Impacto Bioenergia acaba de finalizar sua terceira safra de cana-de-açúcar, após recuperar uma usina estressada, dobrar a produção de açúcar VHP e bioetanol e manter empregos diretos e indiretos em Alagoas. Para informações adicionais, visite www.ibea.com.br.

Sobre a ENESA

Fundada em 1977, a ENESA é uma empresa de Engineering, Procurement e Construction especializada em montagem e manutenção eletromecânica em vários setores, incluindo petróleo e gás, papel e celulose, mineração, siderurgia e metalurgia e geração hidrelétrica e termoelétrica. A ENESA conta com mais de 3.500 colaboradores e atua em todo o Brasil, fornecendo soluções de engenharia de construção em larga escala que ajudam a aumentar a prosperidade nacional. Para informações adicionais, visite www.enesa.com.br.