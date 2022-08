J.M. Huber Corporation unterzeichnet Vertrag zur Übernahme der Biolchim-Gruppe von NB Renaissance, Chequers Capital und dem Managementteam

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ATLANTA, Aug. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- J.M. Huber Corporation (Huber), ein international tätiges Familienunternehmen, das Spezialwerkstoffe herstellt, gab heute bekannt, dass es einen verbindlichen Vertrag zur Übernahme der vollständigen Kontrolle über die Biolchim-Gruppe von NB Renaissance, Chequers Capital und dem Managementteam der Biolchim-Gruppe unterzeichnet hat. Die unter der Führung und Leitung von Galileo Quattro SARL stehende Biolchim-Gruppe mit Hauptsitz in Italien ist einer der wichtigsten Hersteller und Vertreiber einer breiten Palette von Spezialpflanzennahrung und Biostimulanzien. Der Vollzug des Verkaufs, der bis Ende 2022 erwartet wird, unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen einschließlich der Genehmigung für ausländische Direktinvestitionen in Italien.



Die Übernahme umfasst alle Unternehmen der Biolchim-Gruppe, einschließlich Biolchim S.p.A, Cifo, Ilsa S.p.A, Matécsa Kft und West Coast Marine-Bio Processing Corp. Die Biolchim-Gruppe verfügt weltweit über acht Produktionsstätten und ihre Produkte – Biostimulanzien, Spurenelemente, wasserlösliche, flüssige und Blattdünger – finden sich in mehr als 70 Ländern weltweit. Die Biolchim-Gruppe kann auf eine 50-jährige Geschichte im Dienste der Agrarindustrie zurückblicken.

Mit dem Abschluss des Verkaufs wird die Biolchim-Gruppe Teil von Huber Engineered Materials (HEM), einem Unternehmen innerhalb des Huber-Geschäftsportfolios. Die Biolchim-Gruppe wird ein wichtiger Teil der strategischen Grundlage des Geschäftsbereichs Huber AgroSolutions (HAS) von HEM sein, zu dem derzeit Miller Chemical & Fertilizer (Miller) gehört.

Leonardo Valenti, seit 2008 CEO der Biolchim-Gruppe und ein Pionier in der Pflanzennährstoffbranche, steht weiterhin zur Verfügung, um die Biolchim-Gruppe durch die nächste Phase des Wachstums und der Integration zu führen und das Synergiepotenzial der strategischen Kombination beider Unternehmen zu nutzen.

Huber AgroSolutions hat die Vision, ein weltweit führender Entwickler von nachhaltigen, hochleistungsfähigen landwirtschaftlichen Produkten zu werden. Die Übernahme der Biolchim-Gruppe, die mit ihrem breiten Angebot an Biostimulanzien und Spezialnährstoffen ein beachtliches Wachstum erzielt hat, bringt diese Vision ein gutes Stück voran, da sie innovative und unternehmerisch denkende Mitarbeiter und eine entsprechende Unternehmenskultur in HAS einbringt. Gemeinsam verbindet die Unternehmen eine Kultur, die sich stark für die Pflanzenernährung und den Erfolg ihrer zahlreichen Kunden auf der ganzen Welt einsetzt.

Die sich ergänzende Marktpräsenz beider Unternehmen ermöglicht einen erweiterten Zugang zu Kunden und Produkten in wichtigen landwirtschaftlichen Regionen weltweit. Damit ist HAS nicht nur in der Lage, den bestehenden Kundenstamm der Biolchim-Gruppe weiter zu bedienen, sondern auch ideal aufgestellt, um den Absatz der Produkte der Biolchim-Gruppe durch seine starken Beziehungen zu Landwirten in den USA und sein komplementäres Vertriebsnetz in Lateinamerika und ausgewählten Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu fördern. Die Vertriebskanäle der Biolchim-Gruppe eignen sich optimal, um über ihre Stärke in Europa und ihr globales Niederlassungsnetzwerk den Absatz verschiedener Miller-Produkte zu steigern.

„Ich finde es aufregend und spannend, dass wir zwei erfolgreiche Unternehmen, Miller und die Biolchim-Gruppe, zusammenführen können“, so David Riley, Senior Vice President und General Manager von Huber AgroSolutions. „Ich bin auch Herrn Valenti für seine Führung und Unterstützung bei der Überleitung der Biolchim-Gruppe und von Miller in die nächste Wachstumsphase sehr dankbar.“

Leonardo Valenti, CEO der Biolchim-Gruppe, fügt hinzu: „Der strategische Zusammenschluss der Biolchim-Gruppe und von Huber AgroSolutions wird sich als transformativ erweisen, da die Unternehmen komplementäre Geschäfts- und Produktangebote sowie branchenführende Technologien und Forschungskapazitäten haben. Wir sind beide sehr daran interessiert, zusammenzuarbeiten, Kenntnisse zu teilen und auf den Fähigkeiten des jeweils anderen aufzubauen. Der Vertrag wird uns neue Wachstumschancen eröffnen und uns weltweit als führenden Partner im Bereich Spezialnahrung positionieren. Ich blicke mit Freude auf die vielversprechende Zukunft des Unternehmens und danke NB Renaissance und Chequers Capital für die anhaltende Unterstützung, die sie uns in den vergangenen Jahren bei der Umsetzung des Wertschöpfungsplans der Biolchim-Gruppe und bei den wichtigsten strategischen Entscheidungen gewährt haben.“

„Miller und die Biolchim-Gruppe bilden eine leistungsstarke Kombination von Marken, Mitarbeitern und Spezialprodukten, die unseren jeweiligen Kunden weltweit einen enormen Nutzen bringen werden”, erklärt Dan Krawczyk, Präsident von HEM. „Angesichts der Gemeinsamkeiten in unseren Kulturen, Werten und Zielen freuen wir uns sehr, die Mitarbeiter der Biolchim-Gruppe bei Huber willkommen zu heißen. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, die Zukunft des Unternehmens zu gestalten und ein führendes globales Unternehmen in der Landwirtschaftsbranche aufzubauen.“

Gretchen McClain, Präsidentin und CEO der J.M. Huber Corporation, fügt hinzu: „Dieser Zusammenschluss stärkt unser Engagement, innovative Produkte und Lösungen für die globale Agrarindustrie anzubieten. Eine verbesserte Ernährungssicherheit für Menschen auf der ganzen Welt bestätigt Hubers Strategie und übergreifendes Engagement für Nachhaltigkeit.“

Huber wird bei dem Kauf von Rabobank und Jefferies beraten. Die Rechtsberatung bei der Transaktion wird von Jones Day übernommen.

Über J.M. Huber Corporation



J.M. Huber Corporation, mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia (USA), umfasst ein vielfältiges Portfolio von Unternehmen: CP Kelco, Huber Engineered Materials, Huber Engineered Woods und Huber Resources Corp. Unsere Unternehmen mit Standorten auf der ganzen Welt stellen Produkte her, die in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Körperpflegeprodukte, Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Nähr- und Hilfsstoffe, Baumaterialien, Flammschutzmittel und Rauchunterdrücker sowie nachhaltige forstwirtschaftliche Dienstleistungen. Huber wurde 1883 gegründet und ist eines der größten Familienunternehmen mit Sitz in den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.huber.com.

Über Huber Engineered Materials

Huber Engineered Materials (HEM), mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia (USA), befasst sich mit technischen Spezialchemikalien und Mineralien, die die Leistung, Attraktivität und Verarbeitung einer Vielzahl von Produkten verbessern, die in der Industrie, der Landwirtschaft und im Konsumgüterbereich eingesetzt werden. Die strategische Geschäftseinheit AgroSolutions von HEM bietet außerdem ein Portfolio hochwertiger landwirtschaftlicher Nähr- und Hilfsstoffe, die über ein weltweites Vertriebsnetz an Kunden in der Landwirtschaft geliefert werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.hubermaterials.com.

MEDIENKONTAKT:

Lea Volpe

Director, Corporate Communications

J.M. Huber Corporation

Tel.: [+1] 678.247.7128

lea.volpe@huber.com