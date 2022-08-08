J.M. Huber Corporation签署协议从NB Renaissance、Chequers Capital和Management Team收购Biolchim Group

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亚特兰大, Aug. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球特种工程材料制造家族企业J.M. Huber Corporation（Huber）今日宣布其签署了一项具有约束力的协议，从NB Renaissance、Chequers Capital和Biolchim Group管理团队收购Biolchim Group全部控制权。Biolchim Group由Galileo Quattro SARL管理和领导，是各种特种植物营养和生物刺激素的领先生产商与分销商，其主要运营基地设在意大利。这项交易预计在2022年底前完成，并受惯例成交条件（包括意大利外国直接投资审批条件）的限制。



Biolchim Group旗下的所有公司，包括Biolchim S.p.A、Cifo、Ilsa S.p.A、Matécsa Kft和West Coast Marine-Bio Processing Corp.均在购买范围内。Biolchim Group在全球经营八家生产工厂，其生产的生物刺激素、痕量元素以及水溶性肥料、液体肥料和叶面肥料等产品销往全球70多个国家及地区。Biolchim Group拥有50年服务于农业的悠久历史。

此项交易完成后，Biolchim Group将成为Huber业务组合子公司Huber Engineered Materials（HEM）的一部分。Biolchim Group将成为HEM旗下Huber AgroSolutions（HAS）业务部门战略基础的一个关键组成部分，该部门目前包括Miller Chemical & Fertilizer（Miller）。

Leonardo Valenti自2008年起担任Biolchim Group首席执行官并成为植物营养行业的先驱，他将继续致力于领导Biolchim Group完成下一阶段的增长和整合，发挥双方战略合并的协同潜力。

Huber AgroSolutions的愿景是成为全球可持续、高性能农产品的领先配方商之一。Biolchim Group因提供各种生物刺激素和特种营养产品而实现了惊人增长，对Biolchim Group的收购将通过为HAS带来创新型和富于企业家精神的员工和文化显著推进这一愿景。两家公司将共同拥有一种深切致力于植物营养和全球许多客户成功的文化，

他们的互补性销售足迹将扩大客户和产品进驻全球主要农业地区的渠道。除了继续致力于为Biolchim Group的现有客户群提供服务之外，这也使HAS能够通过其与美国种植者的牢固关系以及在拉丁美洲和欧洲、中东和非洲（EMA）部分国家及地区的互补性分销网络，推动Biolchim Group产品的销售。Biolchim Group的销售渠道非常适合通过其在欧洲和全球子公司网络的优势促进Miller各种产品的销售。

Huber AgroSolutions高级副总裁兼总经理David Riley表示：“我对有机会将Miller和Biolchim Group这两家成功企业进行合并感到兴奋和激动。我还要感谢Valenti先生在我们的Biolchim Group和Miller进入下一增长阶段期间所展现的领导和所提供的支持。”

Biolchim Group首席执行官Leonardo Valenti表示：“Biolchim Group和Huber AgroSolutions的战略合并将是革命性的，因为两家公司拥有互补的商业和产品供应，以及行业领先的技术和研发能力。我们都渴望开展协作、共享知识，并在彼此能力的基础之上求得发展。这项协议将开启新的增长雄心，并将我们置于全球特种营养领域领先参与者之一的地位。我对公司的光明前景感到振奋，也非常感谢NB Renaissance和Chequers Capital在过去几年里通过实施Biolchim Group的价值创造计划和关键战略决策给予我们的不懈支持。”

HEM总裁Dan Krawczyk表示：“Miller和Biolchim Group创造了品牌、人和特种产品的强大组合，这种组合将为我们各自在全球的众多客户带来巨大价值。鉴于我们在文化、价值观和目标的相似性，我们非常欢迎Biolchim Group的员工加入Huber。我们将通力合作共同塑造本组织的未来，并在农业领域打造一家领先的全球性企业。”

J.M. Huber Corporation总裁兼首席执行官Gretchen McClain补充道：“这种结合进一步增强了我们为全球农业提供创新型产品及解决方案的承诺。为世界各地的人们提供食品安全保障支持着Huber的整体可持续发展承诺和战略。”

Rabobank和Jefferies在本次收购中担任Huber的顾问，Jones Day在本次交易中担任Huber的法律顾问。

关于J.M. Huber Corporation

J.M. Huber Corporation总部位于美国乔治亚州亚特兰大市，经营多家下属公司，包括CP Kelco、Huber Engineered Materials、Huber Engineered Woods和Huber Resources Corp。我们的业务足迹遍及世界各地，生产的产品应用十分广泛，包括个人护理、食品饮料、农业营养和辅助剂、建筑材料、阻燃剂和抑烟剂，以及可持续林业服务。Huber成立于1883年，是美国规模最大的家族企业之一。如需了解更多信息，请访问www.huber.com。

关于Huber Engineered Materials

Huber Engineered Materials（HEM）总部位于美国乔治亚州亚特兰大市，专注于增强工业、农业和消费类应用中广泛产品的性能、吸引力和加工能力的工程特种化学品及矿物。HEM的AgroSolutions战略业务部门还拥有一系列高价值农业营养成分和辅助剂，这些产品通过全球分销商网络向农业领域的众多客户提供。如需了解更多信息，请访问www.hubermaterials.com。

媒体联系人：

Lea Volpe

公司传播总监

J.M. Huber Corporation

电话：678.247.7128

lea.volpe@huber.com