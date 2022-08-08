J.M. Huber Corporation 簽署協議，向 NB Renaissance、Checkers Capital 和管理團隊收購 Biolchim 集團

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亞特蘭大, Aug. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- J.M. Huber Corporation (Huber) 是製造特種工程材料的全球家族企業，今天宣佈簽署一項具有約束力的協議，將從 NB Renaissance、Checkers Capital 和 Biolchim Group 管理團隊手中收購 Biolchim Group 的全部控制權。Biolchim Group 由 Galileo Quattro SARL 管理和領導，其主要營運基地位於意大利，是全系列特種植物營養和生物刺激劑的領先生產商和分銷商。預計將於 2022 年底完成出售，但須符合慣例成交條件，包括意大利的外國直接投資批准。



Biolchim Group 旗下所有公司，包括 Biolchim S.p.A、Cifo、Ilsa S.p.A、Matécsa Kft 和 West Coast Marine-Bio Processing Corp. 都在收購範圍內。Biolchim Group 在全球經營八家生產工廠，其生物刺激劑、微量元素以及水溶性、液體和葉面肥料產品遍佈全球 70 多個國家／地區。Biolchim Group 擁有 50 年豐富的農業服務歷史。

出售完成後，Biolchim Group 將成為 Huber 業務組合旗下公司 Huber Engineered Materials (HEM) 的一部分。Biolchim Group 將成為 HEM Huber AgroSolutions (HAS) 業務部門策略基礎的重要組成部分，該業務部門目前包括 Miller Chemical & Fertilizer (Miller)。

自 2008 年起擔任 Biolchim Group 行政總裁 Leonardo Valenti 是植物營養行業先驅，他將利用兩家實體策略合併的協同潛力，繼續致力領導 Biolchim Group 的下一階段增長和整合。

Huber AgroSolutions 的願景是成為全球領先的可持續、高性能農產品配方商。Biolchim Group 因其廣泛的生物刺激劑和特種營養產品而實現了令人矚目的增長，收購 Biolchim Group 可為 HAS 帶來創新和具創業精神的工作團隊和文化，顯著推進上述的願景。兩家公司擁有共同文化，即堅定致力於植物營養和全球眾多客戶的成功。

兩家公司互補的銷售足跡將擴大客戶和產品進入全球主要農業地區的渠道。除了繼續致力為 Biolchim Group 的現有客戶提供服務外，這也使 HAS 透過與美國種植者的牢固關係，以及其在拉丁美洲、部分歐洲、中東和非洲國家的互補分銷網絡促進 Biolchim Group 產品的銷售。Biolchim Group 的銷售渠道非常適合透過其在歐洲的實力和全球子公司網絡來促進各種 Miller 產品的銷售。

Huber AgroSolutions 高級副總裁兼總經理 David Riley 表示：「我很高興能有機會將 Miller 和 Biolchim Group 這兩家成功的企業結合。 我也感謝 Valenti 先生在我們將 Biolchim Group 和 Miller 過渡到下一個增長階段時的領導和支援。」

Biolchim Group 行政總裁 Leonardo Valenti 表示：「Biolchim Group 和 Huber AgroSolutions 的策略合併將具有變革性，因兩家公司擁有互補的商業和產品，以及行業領先的技術和研究能力。我們都渴望合作、分享知識並增強彼此的能力。該協議將開啟新的增長目標，並將我們定位為全球專業營養領域的領先者。我對公司充滿希望的未來感到興奮，我感謝 NB Renaissance 和 Checkers Capital 在過去幾年透過實施 Biolchim Group 的價值創造計劃和關鍵策略決策所獲得的持續支援。」

HEM 總裁 Dan Krawczyk 表示：「Miller 和 Biolchim Group 建立品牌、人員和特種產品的強大組合，將為我們各自的全球客戶帶來巨大價值。鑑於我們的近似文化、價值觀和目標，我們非常高興歡迎 Biolchim Group 的員工加入 Huber。我們將共同努力塑造該組織的未來，並在農業行業建立領先的全球業務。」

J.M. Huber Corporation 總裁兼行政總裁 Gretchen McClain 補充道：「這種結合進一步鞏固我們為全球農業行業提供創新產品和解決方案的承諾。為世界各地人士提供糧食安全支持 Huber 的整體可持續發展承諾和策略。」

Rabobank 和 Jefferies 就收購事宜向 Huber 提供建議，而 Jones Day 就交易擔任 Huber 的法律顧問。

關於 J.M. Huber Corporation

J.M. Huber Corporation 的總部設於美國喬治亞州亞特蘭大，經營廣泛的公司組合：CP Kelco、Huber Engineered Materials、Huber Engineered Woods 和 Huber Resources Corp。我們的業務遍及世界各地，所創造的產品用途廣泛，包括個人護理、食品與飲料、農業肥料和輔助劑、建築材料、阻燃劑和抑煙劑，以及可持續的林業服務。Huber 成立於 1883 年，是美國最大的家族企業之一。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.huber.com。

關於 Huber Engineered Materials

Huber Engineered Materials (HEM) 總部位於喬治亞州亞特蘭大（美國），專注於工程特種化學品和礦物，以提高工業、農業和消費應用中使用的各種產品的性能、賣相和加工。HEM 的 AgroSolutions 策略業務部門還擁有一系列高價值的農業營養素和佐劑，透過全球分銷商網絡向農業客戶提供產品。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.hubermaterials.com。

傳媒聯絡人：

Lea Volpe

企業傳訊總監

J.M. Huber Corporation

678.247.7128（電話）

lea.volpe@huber.com