Connaissez-vous un créateur d’un futur meilleur? TELUS lance un programme national pour rendre hommage aux jeunes d’ici

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 08 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS lance les prix Créateurs d’un futur meilleur pour souligner les réalisations de jeunes de partout au pays. Elle invite les Canadiens à proposer la candidature d’une jeune personne qui crée un futur meilleur en apportant des changements durables dans sa collectivité. Les gens des quatre coins du pays peuvent soumettre la candidature d’un jeune de 13 à 19 ans à telus.com/PrixJeunesse . Les candidats courront la chance de gagner l’un des six prix d’une valeur de 7 000 $ comprenant une bourse de 5 000 $ pouvant être versée dans un régime enregistré d’épargne-études (REEE) ou utilisée pour financer une initiative, une carte-cadeau TELUS de 1 000 $ et un don de 1 000 $ à l’organisme de bienfaisance enregistré de leur choix. Cet appel national s’inscrit dans la promesse de longue date de TELUS, créons un futur meilleur, et vise à soutenir les jeunes qui contribuent à rendre le monde meilleur. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 26 septembre et le nom des lauréats sera dévoilé en ligne le 24 octobre.



« Les prix Créateurs d’un futur meilleur visent à récompenser des jeunes dévoués qui non seulement posent des gestes concrets aujourd’hui, mais qui contribuent aussi à façonner le monde dans lequel nous vivrons demain, déclare Jill Schnarr, chef de l’innovation sociale et des communications de TELUS. Les créateurs d’un futur meilleur sont des acteurs de changement qui transforment les collectivités et la planète entière. Nous lançons un appel à tous pour rendre hommage à ces jeunes d’exception qui rendent le monde meilleur en redonnant à la collectivité, en protégeant l’environnement ou en luttant contre la faim. »

Fière de sa vocation sociale de renommée internationale, TELUS utilise sa technologie pour relever certains des défis actuels les plus pressants, notamment en améliorant la santé et le mieux-être des collectivités, en comblant les fossés numériques et en luttant activement contre les changements climatiques. Pour continuer d’encourager des changements positifs et novateurs, le jury sélectionnera un gagnant dans chacune des catégories inspirées de la vocation sociale de TELUS :

Étoile de l’interconnexion : Cette personne crée des contacts humains en agissant comme mentor ou en faisant du bénévolat auprès de personnes plus vulnérables comme les personnes âgées.

Étoile de la communauté : Cette personne vient en aide à ceux qui en ont le plus besoin en faisant du bénévolat dans son quartier ou en accomplissant de petits actes de bonté.

Étoile de la santé : Cette personne s’occupe de la santé mentale ou physique des autres en offrant, par exemple, des colis réconfort et en prenant des nouvelles de ses voisins pour s’assurer qu’ils vont bien.

Étoile de la lutte contre la faim : Cette personne aide à nourrir la collectivité en cultivant un jardin communautaire, en organisant des collectes de denrées ou autres.

Étoile de l’environnement : Cette personne s’implique dans la protection de l’environnement en ramassant des déchets, en recyclant ou d’une autre manière innovatrice.

Créateur d’un futur meilleur : Cette personne crée un futur meilleur en suscitant des changements dans la collectivité en dehors des cinq autres catégories ou dans plus d’une catégorie à la fois.

Les prix Créateurs d’un futur meilleur ne sont qu’une des nombreuses façons dont TELUS continue d’investir dans la jeunesse. Les programmes Connectés pour l’avenir de TELUS induisent des changements concrets en contribuant à la réduction des fossés numériques. Ils fournissent des services Internet et mobiles à des jeunes pris en charge par les services sociaux et à des enfants issus de foyers à faible revenu afin qu’ils jouissent d’un moyen sûr et fiable de rester en contact avec les personnes, les ressources et les outils qui comptent le plus pour eux. TELUS Averti est un programme de littératie numérique gratuit offrant des ressources et des ateliers éducatifs grâce auxquels 525 000 Canadiens, y compris des jeunes de partout au pays, ont appris à mieux se protéger en ligne. Pour leur part, la Fondation TELUS pour un futur meilleur et les Comités d’investissement communautaire de TELUS financent chaque année plus de 500 organismes de bienfaisance qui aident les jeunes à s’épanouir dans le monde numérique.

Depuis 2000, TELUS est un chef de file mondial du sociocapitalisme. Elle a versé 1,4 milliard de dollars, dont 900 millions de dollars en argent comptant, en dons, en temps et en soutien direct aux collectivités, en plus d’effectuer un total de 1,8 million de jours de bénévolat à des organismes de bienfaisance et à des groupes communautaires de partout dans le monde. Chaque année, TELUS appuie plus de 4 000 organismes communautaires et de bienfaisance à l’échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur les prix Créateurs d’un futur meilleur et soumettre la candidature d’un jeune inspirant qui redonne à sa collectivité, rendez-vous à telus.com/PrixJeunesse .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans 28 pays.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert depuis 2000 plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité, sans compter leurs contributions en nature, leur temps et les programmes qu’ils ont mis sur pied. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.