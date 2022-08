Équipe Canada remporte 92 médailles aux Jeux du Commonwealth 

English French

BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 08 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans quelques heures, les membres de l’équipe canadienne des Jeux du Commonwealth défilera à la cérémonie de clôture au Alexander Stadium de Birmingham, en sachant qu’ils ont fait la fierté de leur pays et dépassé les attentes pour ces Jeux du Commonwealth si particuliers. Équipe Canada a atteint son objectif de classification parmi les trois premières nations et territoires aux Jeux.



Du 28 juillet au 8 août, Équipe Canada a compétitionné aux XXIIes Jeux du Commonwealth et remporté 92 médailles : 26 d’or, 32 d’argent et 34 de bronze. L’équipe, composée de 110 Olympiens et Paralympiens, a remporté huit médailles en parasports. Les femmes ou les équipes mixtes ont remporté 59 médailles alors que les hommes ont contribué 33 médailles au tableau. La natation a été la discipline la plus décorée avec 20 médailles, suivie de la lutte avec 12 médailles. Les athlètes de l’Ontario ont ajouté le plus de médailles pour leur pays, suivis des athlètes du Québec.

Tout en célébrant ces succès formidables, il est important de noter les défis de tailles que l’équipe a surmonté avec solidarité pour réaliser ces accomplissements. En raison de la pandémie mondiale et des sérieux défis découlant de la planification de Jeux de cette envergure à distance, le comité organisateur a pris la décision, au beau milieu de son cycle de planification, de s’éloigner du modèle d’un seul Village des athlètes dans le quartier Perry Barr de Birmingham, optant plutôt pour un concept de village à trois « campus » : à l’Université de Birmingham, l’Université de Warwick et au complexe d’hôtels du NEC. Une équipe dispersée à travers plusieurs villes et villages présentait des défis inédits pour l’équipe canadienne dans son ensemble.

« En raison des défis importants auxquels le comité organisateur de Birmingham a fait face, Équipe Canada était dispersée dans trois villages et deux villages satellites. Cette situation présentait de nouveaux défis pour la prestation de notre mission, ayant des répercussions potentielles à presque tous les niveaux, allant de la logistique à l’esprit d’équipe », a déclaré Scott Stevenson, directeur exécutif d’Équipe Canada 2022. « Malgré ces nouvelles variables, je suis fière de la façon dont notre équipe a su demeurer agile, pallier les obstacles et créer un environnement centré sur les athlètes où nos athlètes canadiens ont pu se surpasser. »

En tête de cette Équipe Canada de classe mondiale les co-chefs Sam Effah, sprinteur qui avait participé aux Jeux du Commonwealth de 2010 et 2018 et Claire Carver-Dias, médaillée d’or des Jeux du Commonwealth, médaillée de bronze olympique et Chef de Mission de 2018. Tristes que les Jeux de 2022 soient déjà terminés, Effah et Carver-Dias ont souligné les immenses réalisations du comité organisateur et la fierté qu’ils ressentent d’avoir dirigé ensemble cette Équipe Canada.

« Merci Birmingham! Malgré la pandémie mondiale et les défis auxquels ce comité organisateur a fait face, ces « Jeux pour tous » faisaient la promotion d’un terrain de jeu équitable pour les hommes et les femmes et incluaient un programme de parasport pleinement intégré. Nos athlètes ont été choyés par le niveau de service exceptionnel et les sites de compétition de calibre mondial », a déclaré Sam Effah, co-chef de Mission. « Les Jeux du Commonwealth de 2022 étaient notre occasion de briller, en tant que pays et en tant qu’équipe. Nous célébrons nos origines ensemble et tous ceux qui nous ont aidé dans notre parcours. »

« Ce fut un privilège d’être ici en personne pour voir évoluer nos athlètes et nos entraîneurs sur la scène internationale et sur les ondes de CBC au Canada. Ils ont tout donné dans le ring, à la piscine, à la piste, sur le terrain, et j’en passe… Nous avons vécu de multiples moments de triomphe mais aussi quelques-uns de déception intense. La feuille d’érable a été hissée au son de nos « O Canada » patriotiques et enthousiastes », a relaté Carver-Dias, logée au site du NEC. « Tout aussi touchants, ces moments où les athlètes et les entraîneurs se sont fièrement dits « c’était ma meilleure performance à vie ». Je suis reconnaissante de rentrer chez moi remplie de tous ces précieux souvenirs. »

Birmingham 2022 a mis en vedette un programme de 19 sports et 8 parasports et a accueilli près de 4500 athlètes. Les Jeux du Commonwealth sont le seul événement multisport où les résultats d’athlètes physiquement aptes et de para-athlètes comptent au même titre et les Jeux de 2022 possédaient le plus important programme de parasport de leur histoire. De plus, pour la première fois, les Jeux comptaient davantage de médailles pour les femmes (135) que pour les hommes (133).

L'équipe canadienne des Jeux du Commonwealth de 2022 incluait 268 athlètes rivalisant dans 18 sports et 5 parasports. L’équipe était appuyée de 135 entraîneurs, gestionnaires et personnel de soutien. L’une des caractéristiques particulières des équipes aux Jeux du Commonwealth est l’inclusion d’athlètes de la Prochaine génération aux côtés des meilleurs athlètes canadiens des sports d’été. Aux Jeux de 2022, des Olympiens et Olympiennes chevronnées et anciens champions et médaillés du Commonwealth faisaient équipe avec de nouveaux visages, à leurs premiers Grands Jeux. L’équipe toute entière a livré des performances de haut niveau.

Parmi les faits saillants d’Équipe Canada 2022 :

Vingt médailles remportées par les nageurs canadiens, le même total qu’il y a quatre ans en Australie, égalisant le meilleur résultat depuis 1998. Les sept médailles d’or remportées par les nageurs canadiens est le plus haut total depuis les huit remportées en 1990.

La nageuse Summer McIntosh, 15 ans, a été l’athlète canadienne la plus décorée aux Jeux du Commonwealth de 2022, remportant six médailles.

Le Canada a établi de nouveaux records à la piscine dont ceux de Summer McIntosh au 400m QNI (record canadien, record du monde junior et record du Commonwealth) ainsi qu’au 200m QNI (record des Jeux du Commonwealth), Nicolas Turbide au 50m libre masculin S13 (record canadien et record des Jeux du Commonwealth), Kylie Masse au 50m dos féminin (record des Jeux du Commonwealth) et Nicholas Bennett au 200m libre masculin S14 (record des Jeux du Commonwealth).

Melissa Humana-Paredes et Sarah Pavan ont défendu leur titre de championnes des Jeux du Commonwealth de 2018 et sont à nouveau médaillées d’or au volleyball de plage.

Sarah Mickey a établi un nouveau record des Jeux du Commonwealth au lancer du poids F55 en athlétisme.

Camryn Rogers a établi un nouveau record des Jeux du Commonwealth au lancer du marteau.

En athlétisme, Evan Dunfee a établi un record canadien et des Jeux du Commonwealth à la marche.

Faisant l’étalage de leur dominance, tous les membres de l’équipe canadienne de lutte aux Jeux ont remporté une médaille.

En haltérophilie, Maude Charron (Sainte-Luce, Québec) a répété comme championne des Jeux du Commonwealth (Femmes - 64kg) et les haltérophiles canadiennes se sont classées premières de la compétition contre toutes les autres nations et territoires.

Hollie Naughton (Oakville, ON) est devenue la première femme canadienne de l’histoire des Jeux à remporter une médaille au squash.

À la première présentation du basketball 3x3 (debout et en fauteuil roulant) aux Jeux du Commonwealth, les femmes canadiennes ont remporté l’or des épreuves physiquement aptes et para, alors que les hommes ont remporté le bronze et l’argent (physiquement apte et para, respectivement).



Le tableau suivant présente tous les multiples médaillés aux Jeux du Commonwealth de 2022 :

Nom Sport Médailles Or Argent Bronze Summer McIntosh Natation 6 2 3 1 Kylie Masse Natation 5 1 4 Maggie MacNeil Natation 5 1 2 2 Carmel Kallemaa Gymnastique rythmique 4 1 1 2 Josh Liendo Natation 4 1 3 Kelsey Mitchel Cyclisme sur piste 4 3 1 Javier Acevedo Natation 4 1 3 Ruslan Gaziev Natation 3 1 2 Rebecca Smith Natation 3 1 2 Emma Spence Gymnastique artistique 3 3 Mia Vallée Plongeon 3 1 2 Suzanna Shahbazian Gymnastique rythmique 2 1 1 Rylan Wiens Plongeon 2 2 Felix Dolci Gymnastique artistique 2 2 Sophie Angus

Natation 2 2 Chris Kaji

Gymnastique artistique 2 1 1 Jayson Rampersad Gymnastique artistique 2 1 1 Laurie Denommée Gymnastique artistique 2 1 1 Mary-Sophie Harvey Natation 2 1 1 Ella Jansen Natation 2 1 1 Katerine Savard

Natation 2 1 1 Stephen Calkins Natation 2 2

La Commonwealth Games Federation (CGF) a confirmé que les Jeux du Commonwealth de 2026 seront accueillis par l’État du Victoria en Australie. Dans ce qui seront les premiers Jeux du Commonwealth principalement régionaux, les Jeux de Victoria 2026 auront lieu en mars 2026 à travers plusieurs villes et carrefours régionaux incluant Melbourne, Geelong, Bendigo, Ballarat et Gippsland.

Le Canada est le berceau des Jeux du Commonwealth, ayant accueilli les tout premiers Jeux, alors connus sous le nom de Jeux de l’Empire Britannique à Hamilton, en 1930. Le Canada a accueilli les Jeux du Commonwealth à quatre reprises à Hamilton (1930), Vancouver (1954), Edmonton (1978) et Victoria (1994).

Le Canada cherche à rapatrier les Jeux du Commonwealth à Hamilton et les régions environnantes pour l’édition centenaire des Jeux en 2030. Une proposition d’accueil communautaire a été développée et englobe huit municipalités de l’ouest de la région du Toronto métropolitain incluant une vaste gamme d’intervenants publics, d’enseignement, autochtones et d’organismes sans but lucratif. La candidature de Hamilton 2030 est axée sur la réalisation de la mission des Jeux de créer des collectivités pacifiques, viables et prospères grâce à des partenariats transformationnels.

À PROPOS D’ÉQUIPE CANADA 2022

Les Jeux du Commonwealth de 2022 accueilleront 72 nations et territoires. Les Jeux du Commonwealth sont un tremplin vers le succès olympique et paralympique pour les athlètes, les entraîneurs et les gestionnaires d’équipes canadiens. Le Canada projette une performance parmi les trois premières des 72 nations participantes au tableau des médailles. Les athlètes qui avaient précédemment participé aux Jeux du Commonwealth ont remporté plus de 80 % des médailles aux Jeux olympiques de 2020.

L’équipe de Mission de l’équipe canadienne offrira un environnement optimal de performance qui célébrera l’égalité, la diversité et l’absence de discrimination afin que les athlètes canadiens atteignent de meilleures performances à vie aux Jeux du Commonwealth de 2022.

À PROPOS DE COMMONWEALTH SPORT CANADA

Commonwealth Sport Canada (CSC) est le détenteur des droits de franchise des Jeux du Commonwealth et du mouvement sportif du Commonwealth au Canada. CSC est un membre à part entière de la communauté sportive canadienne qui appuie les athlètes canadiens dans l’atteinte de l’excellence aux Olympiques, aux Paralympiques et aux championnats du monde. La mission de CSC est d’enrichir la vie des jeunes à travers le Commonwealth et d’accueillir les Jeux du Commonwealth. CSC est responsable de tous les aspects de la participation du Canada aux XXIIes Jeux du Commonwealth et enverra une équipe composée de près de 400 des meilleurs athlètes et entraîneurs pour représenter le pays. Les prochains Jeux auront lieu à Birmingham, en Angleterre, du 28 juillet au 8 août 2022. Pour de plus amples renseignements, visitez http://commonwealthsport.ca

