Lannion, le 8/08/2022 – 17h45

LUMIBIRD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2022 :

39 093 titres

175 845,38 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 99 517 titres 2 032 471,64 EUR 364 transactions VENTE 75 841 titres 1 555 647,39 EUR 264 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

15 417 titres

656 318,13 euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

5 683 titres

319 729,50 euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats semestriels 2022, le 22/09/2022, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 940 collaborateurs et plus de 162 M€ de chiffre d’affaires en 2021 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Annexe : détail des opérations journalières

LBIRD FP



Achats Vente nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros Total 364 99 517 2 032 471,64 264 75 841 1 555 647,39 03/01/2022 5 2 991 70 532,05 1 1 24,05 04/01/2022 2 493 11 683,90 4 1 361 32 372,00 05/01/2022 5 1 922 44 896,00 1 1 23,55 06/01/2022 6 3 113 69 885,25 1 1 22,95 07/01/2022 1 1 22,05 4 1 399 31 564,65 10/01/2022 5 2 286 50 040,70 1 1 22,20 11/01/2022 1 1 21,50 4 1 751 38 670,50 12/01/2022 4 1 323 28 872,30 1 1 22,20 13/01/2022 4 1 651 35 510,80 1 1 21,80 14/01/2022 4 1 561 32 890,65 1 1 21,15 17/01/2022 1 1 21,00 3 991 21 133,50 18/01/2022 4 1 341 28 251,35 2 388 8 380,55 19/01/2022 2 322 6 810,80 2 179 3 875,35 20/01/2022 1 1 21,10 2 691 14 890,60 21/01/2022 5 1 961 40 818,95 2 172 3 689,40 24/01/2022 9 3 791 77 888,05 1 1 21,55 25/01/2022 1 1 20,00 5 2 721 55 549,00 26/01/2022 1 1 20,35 4 1 126 23 518,60 27/01/2022 4 1 241 25 275,40 1 1 20,40 28/01/2022 4 1 171 23 732,80 1 1 20,30 31/01/2022 2 2 40,90 2 791 16 452,60 01/02/2022 1 1 20,25 3 1 091 22 720,25 02/02/2022 1 1 21,00 3 1 051 22 308,50 03/02/2022 6 1 664 34 737,50 1 1 21,40 04/02/2022 4 1 032 20 846,35 1 1 20,55 07/02/2022 4 1 151 22 744,22 1 1 19,82 08/02/2022 3 511 10 109,00 1 1 20,00 09/02/2022 1 1 20,20 5 2 696 55 296,95 10/02/2022 4 1 181 23 994,80 1 1 20,80 11/02/2022 4 1 111 22 628,00 1 1 20,50 14/02/2022 6 1 782 35 677,14 1 1 20,20 15/02/2022 2 207 4 057,20 5 2 861 58 121,60 16/02/2022 1 1 21,00 2 791 16 650,50 17/02/2022 6 1 941 39 753,50 1 1 21,00 18/02/2022 1 1 20,00 2 821 16 543,00 21/02/2022 5 1 621 31 896,20 1 1 20,00 22/02/2022 4 1 031 19 733,34 4 1 631 32 210,94 23/02/2022 1 1 20,10 4 1 591 32 209,10 24/02/2022 5 1 691 33 357,04 2 386 7 854,59 25/02/2022 1 1 20,00 2 821 16 584,00 28/02/2022 5 1 122 21 879,00 5 2 621 54 031,00 01/03/2022 6 2 021 41 394,20 2 2 42,40 02/03/2022 5 1 082 21 489,45 2 801 16 340,00 03/03/2022 1 1 20,40 4 1 561 32 070,90 04/03/2022 5 1 721 33 949,00 1 1 20,00 07/03/2022 10 3 613 67 233,14 2 735 13 744,94 08/03/2022 3 714 12 852,00 7 4 176 78 765,76 09/03/2022 1 1 19,16 4 2 271 43 949,16 10/03/2022 2 511 9 913,68 1 1 19,68 11/03/2022 1 1 19,52 4 2 151 42 702,52 14/03/2022 1 1 20,40 4 1 981 40 803,40 15/03/2022 5 1 931 39 211,15 1 1 20,65 16/03/2022 1 1 20,45 4 1 351 28 094,45 17/03/2022 1 1 20,80 3 951 20 185,80 18/03/2022 1 1 21,50 4 1 831 39 523,00 21/03/2022 4 1 531 32 560,20 1 1 21,70 22/03/2022 5 2 151 44 559,35 2 2 42,70 23/03/2022 4 1 361 27 651,35 2 691 14 406,85 24/03/2022 4 1 291 26 423,50 2 3 63,00 25/03/2022 3 727 14 756,65 2 741 15 227,55 28/03/2022 4 729 14 747,35 2 741 15 375,75 29/03/2022 1 1 20,60 5 2 441 51 051,60 30/03/2022 1 1 21,10 2 24 506,40 31/03/2022 4 1 381 28 472,65 2 2 42,30 01/04/2022 3 685 13 962,30 2 2 41,80 04/04/2022 5 1 605 32 416,36 1 1 20,50 05/04/2022 1 1 20,55 5 2 531 53 692,55 06/04/2022 5 1 891 39 739,20 1 1 21,20 07/04/2022 1 1 21,35 2 761 16 247,35 08/04/2022 1 1 21,00 1 1 21,00 11/04/2022 4 1 231 25 564,50 1 1 21,00 12/04/2022 4 1 171 23 849,90 1 1 20,40 13/04/2022 1 1 20,15 5 2 621 54 817,65 14/04/2022 1 1 20,75 1 1 20,75 15/04/2022 0 0 0,00 0 0 0,00 18/04/2022 0 0 0,00 0 0 0,00 19/04/2022 3 671 13 745,65 1 1 20,65 20/04/2022 2 361 7 580,80 4 1 210 25 416,55 21/04/2022 2 394 8 431,05 5 2 381 51 107,85 22/04/2022 5 2 021 42 269,65 1 1 21,15 25/04/2022 1 1 20,45 4 1 170 24 519,25 26/04/2022 3 828 17 414,60 2 701 14 965,85 27/04/2022 1 1 21,20 2 701 15 001,20 28/04/2022 5 1 702 35 966,30 1 1 21,30 29/04/2022 1 1 21,05 2 721 15 465,05 02/05/2022 5 1 901 39 950,15 1 1 21,15 03/05/2022 3 1 041 21 469,00 2 541 11 442,00 04/05/2022 1 1 20,70 3 747 15 511,90 05/05/2022 4 1 326 27 155,05 2 541 11 388,05 06/05/2022 3 1 031 20 747,25 3 573 11 837,55 09/05/2022 5 1 921 38 355,40 1 1 20,60 10/05/2022 3 482 9 348,34 2 591 11 820,00 11/05/2022 3 951 18 182,16 2 591 11 559,96 12/05/2022 4 1 221 23 158,24 1 1 19,04 13/05/2022 1 1 18,98 4 2 441 47 607,58 16/05/2022 2 2 39,10 2 591 11 678,16 17/05/2022 1 1 19,36 2 561 11 084,96 18/05/2022 1 1 19,70 2 551 10 997,70 19/05/2022 1 1 20,00 1 1 20,00 20/05/2022 3 1 081 21 208,00 1 1 20,00 23/05/2022 5 1 991 40 427,40 1 1 20,40 24/05/2022 4 943 18 256,58 1 1 19,50 25/05/2022 3 891 17 037,70 1 1 19,50 26/05/2022 1 1 19,06 2 359 6 985,74 27/05/2022 5 1 991 40 427,40 1 1 20,40 30/05/2022 1 1 19,60 2 551 10 799,60 31/05/2022 4 1 191 23 434,00 1 1 20,00 01/06/2022 1 1 19,60 2 14 274,40 02/06/2022 1 1 19,26 2 101 1 969,26 03/06/2022 1 1 19,50 1 1 19,50 06/06/2022 2 371 7 160,46 1 1 19,46 07/06/2022 1 1 19,56 2 561 10 973,16 08/06/2022 0 0 0,00 0 0 0,00 09/06/2022 1 1 19,68 2 40 794,22 10/06/2022 4 1 121 21 720,72 1 1 19,52 13/06/2022 5 1 191 22 639,30 1 1 19,30 14/06/2022 4 961 17 608,10 2 16 300,50 15/06/2022 1 1 18,50 2 68 1 258,00 16/06/2022 1 1 18,42 2 611 11 279,02 17/06/2022 1 1 18,20 1 1 18,20 20/06/2022 1 1 18,20 2 961 17 835,80 21/06/2022 1 1 18,52 1 1 18,52 22/06/2022 1 1 18,70 1 1 18,70 23/06/2022 2 351 6 423,40 1 1 18,40 24/06/2022 1 1 18,46 2 591 10 909,86 27/06/2022 5 1 221 22 044,60 2 2 37,20 28/06/2022 1 1 17,82 1 1 17,82 29/06/2022 7 1 499 25 731,32 1 1 17,60 30/06/2022 1 250 4 250,00 1 1 000 17 400,00

