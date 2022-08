GeoJunxion (GOJXN.AS) kondigt de boeking aan van een reeks Location Intelligence Service contracten met een gecombineerde waarde van ruim een miljoen euro

English Dutch

Capelle aan den IJssel, The Netherlands – 8 augustus 2022 – GeoJunxion (GOJXN.AS) kondigt de boeking aan van een reeks Location Intelligence Services met een gecombineerde waarde van ruim een miljoen euro.



De eerste 40 dagen van het nieuwe Boekjaar 2022/23 (1 juli 2022 - 30 juni 2023) waren bijzonder druk voor de verschillende teams in GeoJunxion. Mede hierdoor is GeoJunxion verheugd de boeking aan te kondigen van een reeks Location Intelligence Service contracten voor een van zijn grote wereldwijde IT-klanten, met een gecombineerde waarde van meer dan één miljoen euro.

Als antwoord op een toenemende vraag naar hyperlokale content, heeft GeoJunxion een reeks uitbreidingen van bestaande servicecontracten afgesloten en de onderhandelingen over een omvangrijk nieuw maatwerk Location Intelligence Service-contract met succes afgerond. Deze nieuwe contracten zullen in de komende 3 tot 6 maanden worden uitgevoerd worden en zullen in aanzienlijke mate bijdragen tot de aanhoudende groei van de omzet en het resultaat van het bedrijf.

Ivo Vleeschouwers, CEO & CFO van GeoJunxion: “We zijn zeer verheugd met de toekenning van deze opdrachten. Het toont opnieuw aan dat onze investeringen in Location Intelligence Services vruchten afwerpt. Daarnaast is het een blijk van vertrouwen in onze capaciteiten en in het team dat dit project zal uitvoeren. Het is ook een belangrijke bevestiging van onze strategische focus op onze service activiteiten.”

Francesco Altamura, GeoJunxion CBO&MD verklaarde: "Deze nieuwe contracten zijn opnieuw het bewijs van het vertrouwen dat onze klanten hebben in GeoJunxion. Onze mensen werken elke dag met passie om de hoogst mogelijke kwaliteit en waarde te leveren aan onze afnemers en gebruikers."





