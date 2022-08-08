Aurora IP完成法律程序，欢迎外国投资者到来

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越南河内, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着越南经济的强劲复苏，外国投资资本不断涌入市场，特别是制造业，许多工业房地产开发商准备欢迎新一轮外国资本投资热潮。Aurora IP是北方新兴项目之一，为投资者提供完善和清晰的法律程序和现成的基础设施。



根据越南规划和投资部的资料，越南在2022年第一季度获得了44.2亿美元的外国直接投资，比去年同期增长7.8%。越南的目标是将登记的外国投资流量比例在2021年至2025年期间提高到70%以上，在2021年至2030年期间提高到75%以上，作为范平明副总理最近批准的10年期国家外国投资合作战略。

为吸引更多外国资本铺平道路，为国家外国直接投资战略作出贡献，作为越南领先房地产开发商之一的Cat Tuong Group建立了Aurora IP，成为建设和开发绿色清洁可持续纺织工业园区和纺织行业可持续增长的先驱。





Aurora IP真正理解法律程序对于在越南经营外国企业的极其重要的意义，因此完成了所有法律程序，以确保为投资者创造安全的营商环境。

Aurora IP已获得所有证明项目法律权能和透明度的法律证书，如投资登记证书、企业注册证书、环境影响评估、土地清理和赔偿、财务义务、每块土地的土地使用证书、地表水开发许可证、废水处理厂建设许可证等。

不仅已完成所有法律程序，基础设施也已准备投入运营，迎接来自世界各地众多投资者。

Aurora IP正在对全部面积为519.6公顷的土地实施平整，目的是在签署土地租赁协议后立即将清洁土地移交给租户，以最大限度地减少给二级投资者造成的任何等待时间。2021年，Aurora IP中大约160公顷的商业用地已完成平整。

在劳动力方面，Aurora IP的劳动力供应有两个来源：当地1万名高中毕业或接受过工业园区专门基础培训的工人，以及周边地区提供的13万名21至35岁的工人。

除了土地租赁外，Aurora IP还提供适合工厂需求的解决方案，这无疑提高了二级投资者投资计划的灵活性。

“为了保持领先地位，我们认为可持续发展是一个关键。我们一致认为，我们有责任准备完整的法律文件和程序以及完善的基础设施，为选择越南为目的地的外国投资者提供一个安全和可持续的投资环境。”Cat Tuong Group董事长兼首席执行官Tran Quoc Viet先生表示。

网站：https://auroraip.vn/

电子邮件：info@auroraip.vn

电话：+84 228 885 6886

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a8d2b6f-77bc-4a3b-ac6a-f9888d0bfade