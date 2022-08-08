Aurora IP 完成法律程序以迎接外國投資者

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越南河內, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隨著越南經濟強勁復甦，外資不斷湧入市場，尤其是製造業，許多工業房地產發展商已準備好迎接新一波的外資浪潮。Aurora IP 是北方新興項目之一，擁有完整和清晰的法律程序，以及為投資者而準備的基礎設施。



根據規劃和投資部門的數據，越南在 2022 年第一季度獲得了 44.2 億美元的外國直接投資，同比增長 7.8%。根據副總理范平明 (Pham Binh Minh) 最近批准的對外投資合作十年國家策略，越南的目標是在 2021 年至 2025 年與 2026 年至 2030 年將註冊外國投資流量的比例分別提高至 70% 以上和 75%。

為了吸引更多外國資本，為該國的外商直接投資策略作出貢獻，越南領先的房地產發展商之一 Cat Tuong Group 將 Aurora IP 打造為建設與發展綠色清潔可持續紡織工業園區的先驅，同時在紡織行業上實現可持續增長。





深知法律程序對於在越南經營的外國企業非常重要，Aurora IP 已完成所有法律程序，確保為投資者提供安全的營商環境。

Aurora IP 已獲得完整的合法證書，例如投資登記證、企業登記證、環境影響評估、土地清拆補償、財務責任、每一地段的土地使用權證、地下水開採許可證、污水處理廠建設許可證等，證明其項目的法定能力和透明度。

不僅是程序合法，基礎設施亦已準備好投入運作，並歡迎世界各地的投資者。

Aurora IP 正為 519.6 公頃的整個區域實施土地平整，旨在在簽署土地租賃協議後立即向租戶移交乾淨的土地，以盡量縮短二級投資者的輪候時間。在 2021 年，Aurora IP 約 160 公頃的商業土地已完成平整工作。

人力方面，Aurora IP 由兩個來源提供，包括本地供應 10,000 名高中畢業生或 IP 基礎培訓的工人，而周邊地區有 130,000 名 21-35 歲的人口。

除了土地租賃外，Aurora IP 還提供度身定制的工廠解決方案，這無疑提高了二級投資者投資計劃的靈活性。

Cat Tuong Group 主席兼行政總裁 Tran Quoc Viet 先生表示：「要保持領先地位，我們認為可持續發展是關鍵。我們相信，我們有責任準備完備的法律文件與程序，以及完善的基礎設施，為選擇越南作為目的地的外國投資者提供一個安全及可持續的投資環境。」

網站：https://auroraip.vn/

電郵：info@auroraip.vn

電話：+84 228 885 6886

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a8d2b6f-77bc-4a3b-ac6a-f9888d0bfade