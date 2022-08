Les LNC et EACL accueillent un nombre record de participants à la journée portes ouvertes de 2022 des laboratoires de Chalk River

English French

CHALK RIVER, Ontario, 08 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le temps chaud et humide n’a pas empêché plus de 3 000 visiteurs de prendre part à ce qui a été une participation record à la journée portes ouvertes 2022 des laboratoires de Chalk River. Organisé par Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), cet événement spécial avait pour but de donner au public une rare occasion de voir de près les laboratoires nucléaires nationaux du Canada et de célébrer la revitalisation continue du campus, le 70e anniversaire d’EACL et toutes les grandes réalisations des équipes respectives d’EACL et des LNC.



Les enfants ont pu profiter de nombreux divertissements pour toute la famille, notamment des gâteaux et des pastèques gratuits, des méga-machines, des châteaux gonflables, un concours de pistolets en mousse et des démonstrations de robots. Mais c’est la science et la technologie des LNC qui ont occupé le devant de la scène lors de l’événement de cette année. Dans l’ensemble, la journée portes ouvertes proposait plus de 50 kiosques d’information et expositions, des expériences pratiques, des démonstrations et des visites, qui ont permis au public d’en savoir plus sur les recherches innovantes menées dans les laboratoires nucléaires nationaux du Canada.

« Quelle journée! Au nom des LNC, je tiens à remercier tous les visiteurs qui ont fait l’effort de venir aux Laboratoires de Chalk River cette fin de semaine pour en savoir plus sur les recherches passionnantes et novatrices menées ici, dans la vallée de l’Outaouais, par leurs amis, leurs familles et leurs voisins », a déclaré Joe McBrearty, président-directeur général des LNC. « Il s’agit des laboratoires nucléaires nationaux du Canada, ce qui signifie que tout le travail que nous effectuons ici est destiné à améliorer la vie de la population canadienne. Pour nos employés, le fait qu’un si grand nombre de personnes aient bravé le temps chaud pour voir le campus de près et découvrir le travail incroyable qui s’y déroule revêt une grande importance. »

En plus des nombreux kiosques et des multiples expositions, les visiteurs ont également eu l’occasion de visiter certains des nouveaux bâtiments et laboratoires construits dans le cadre du programme de revitalisation du site, ainsi que les zones de gestion des déchets et le site du projet d’Installation de gestion des déchets près de la surface (IGDPS) des LNC. Les LNC ont également organisé une série de séminaires et de présentations qui ont permis d’en apprendre plus sur certains des nouveaux projets et programmes de recherche passionnants en cours sur le campus, notamment les petits réacteurs modulaires (SMR), la recherche liée à un nouvel isotope médical rare connu sous le nom d’actinium 225, l’énergie produite à partir de l’hydrogène, et les efforts pour établir un nouveau parc de recherche sur l’énergie propre aux Laboratoires de Chalk River.

Cet événement se déroule pendant une période passionnante de renouvellement et de revitalisation du campus. Selon M. McBrearty, non seulement les LNC procèdent à la modernisation des Laboratoires de Chalk River grâce à un investissement de 1,2 milliard de dollars d’EACL au nom du gouvernement du Canada, mais ils poursuivent également de nouveaux projets de recherche passionnants dans le cadre d’une toute nouvelle stratégie d’entreprise, appelée Vision 2030. Les LNC s’apprêtent à publier leur vision cet automne, en précisant comment ils entendent contribuer à la réalisation des priorités nationales en matière d’énergie propre, de santé publique, de protection de l’environnement et de sécurité nationale.

« C’est vraiment une période passionnante pour travailler aux LNC, alors que nous poursuivons une toute nouvelle vision d’entreprise qui remet les Laboratoires de Chalk River au premier plan comme organisation capable de faire face à certains des problèmes les plus difficiles auxquels le monde est confronté », a ajouté M. McBrearty. « Ainsi, le moment de la journée portes ouvertes 2022 n’aurait pas pu être mieux choisi et cela nous a donné l’occasion de parler de tous ces travaux directement avec les résidents locaux, qui nous ont tous tellement soutenus au fil des ans. »

Pour en savoir plus sur la journée portes ouvertes 2022 et pour voir des photos de l’événement, les gens sont invités à visiter la page Facebook des LNC. Pour de plus amples renseignements sur les programmes scientifiques et technologiques des LNC, veuillez consulter le site www.cnl.ca .

À propos de LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en science et technologie nucléaires et offrent des capacités et des solutions uniques à une vaste gamme d’industries. Activement impliqués dans la recherche et le développement impulsés par l’industrie de l’énergie nucléaire, du transport, des technologies propres, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, les LNC fournissent des solutions qui aident à garder ces secteurs concurrentiels à l’étranger.

Grâce à des investissements soutenus et à un mandat ciblé, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont idéalement positionnés pour l’avenir. Une nouvelle norme de performance que renforce une culture de sécurité robuste souligne tout ce qu’ils entreprennent.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr ou contactez-nous à communications@cnl.ca .

À propos de l’EACL

L’EACL est une société de la Couronne fédérale dont le mandat est de favoriser les possibilités nucléaires du Canada. En collaboration avec les Laboratoires Nucléaires Canadiens, EACL habilite la science et la technologie nucléaires et gère les responsabilités du gouvernement canadien en matière de déchets radioactifs.

