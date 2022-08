Die Gewinner der siebten jährlichen Stevie® Awards für großartige Arbeitgeber stehen fest

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Virginia, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute wurden die Gewinner des Stevie® Awards 2022 für großartige Arbeitgeber bekannt gegeben, ein internationaler Wettbewerb, der zum 7. Mal stattfindet. Mit den Auszeichnungen werden die weltweit besten Arbeitgeber sowie die Personalfachleute, Teams, Leistungen und personalbezogenen Produkte und deren Anbieter gewürdigt, die dazu beitragen, großartige Arbeitsplätze zu schaffen und zu fördern.



Zu den Unternehmen mit den meisten Stevie-Gewinnern gehören IBM, weltweit (27 Gold-, Silber- und Bronzegewinne), Tata Consultancy Services, weltweit (23), Enerjisa Enerji, Türkei (21), Bank of America, USA (18), Cathay United Bank, Taiwan (10), Globe Telecom, Inc, Philippinen (10), MIGROS, Türkei (10), Abu Dhabi Customs, Vereinigte Arabische Emirate (8), DHL Global Forwarding, Deutschland (8), Sabanci Holding, Türkei (8), IGA (Istanbul Grand Airport), Türkei (7), Megaphone, Australien (7) und NEQSOL HOLDING, Aserbaidschan (7).

Eine vollständige Liste der Gewinner nach Kategorien finden Sie unter www.StevieAwards.com/HR .

In der nächsten Woche werden die beiden Gewinner des Grand Stevie Award (Best of Show) bekannt gegeben. Eine davon geht an die Nominierung, die von den Juroren die höchste Durchschnittspunktzahl erhalten hat. Der zweite Preis für die Organisation des Jahres geht an den Teilnehmer mit den meisten Punkten im Wettbewerb.

Die Gewinner der Grand-, Gold-, Silber- und Bronze-Stevie-Awards werden im Rahmen eines Preisverleihungsbanketts am 17. September im Caesars Palace in Las Vegas gefeiert. Tickets für die Veranstaltung können ab sofort erworben werden.

Mehr als 950 Nominierungen von Unternehmen aus 26 Ländern wurden in diesem Jahr ausgewertet. Die Gewinner wurden anhand der durchschnittlichen Zahl der von mehr als 100 Fachleuten aus aller Welt vergebenen Punkte ermittelt, die als Juroren fungierten. Die Gewinner in den Kategorien „Arbeitgeber des Jahres“, gesponsert von HiBob , wurden durch eine einzigartige Mischung aus den Durchschnittsnoten der Fachjury und den mehr als 80 000 Stimmen der Öffentlichkeit ermittelt.

Die Stevie Awards für großartige Arbeitgeber würdigen Leistungen in vielen Bereichen des Arbeitsplatzes. Zu den Kategorien gehören :

Arbeitgeber des Jahres

Erfolge im Personalwesen

Leistungen einzelner Personen im Personalwesen

Kategorien für Teams im Personalwesen

Auszeichnungen für Lösungsanbieter

Reaktion auf COVID-19

Mehr als 50 neue Produkt- und Dienstleistungskategorien

Vordenkerrolle

Die Auszeichnungen werden von den Stevie Awards vergeben, die acht der weltweit führenden Auszeichnungsprogramme für Unternehmen organisieren, darunter die renommierten International Business Awards ® und American Business Awards ®.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in acht Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die Middle East & North Africa Stevie Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers sowie die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Die Stevie Awards-Wettbewerbe zählen jährlich mehr als 12.000 Teilnehmer von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern. Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt auszeichnen. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter http://www.StevieAwards.com .

Über HiBob

HiBob ist eine moderne HR-Plattform, die für moderne Unternehmen entwickelt wurde. Die intuitive und datengesteuerte Plattform von HiBob, „Bob“, wurde für die Art und Weise entwickelt, wie Menschen heute arbeiten: global, remote und kollaborativ. Seit der Markteinführung Ende 2015 hat HiBob kontinuierlich dreistellige Umsatzzuwächse erzielt und hat sich für mehr als 2.500 moderne, mittelständische und multinationale Unternehmen, die erkannt haben, dass eine leistungsstarke, flexible HR-Tech-Suite entscheidend für den Unternehmenserfolg ist, zur HR-Plattform der Wahl entwickelt. Dynamische Unternehmen auf der ganzen Welt wie Cazoo, Gong, Hopin, Monzo, Happy Socks, Fiverr und VaynerMedia verlassen sich auf Bob, wenn es darum geht, Personalverantwortliche und Manager dabei zu unterstützen, Top-Talente zu finden, zu engagieren, zu entwickeln und zu binden. Weitere Informationen über HiBob finden Sie unter www.hibob.com .

Kontakt:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24054089-2286-4589-b277-bd10a2930779/de