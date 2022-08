優秀な経営者のためのスティービー®賞の第7回年間受賞者発表

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

バージニア州フェアファックス発, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国際的なビジネスアワード、 優秀な経営者のためのスティービー®賞(Stevie® Awards for Great Employers) の2022年度の受賞者(第7回)が、本日発表された。この賞は、世界で最も優秀な経営者と、HRプロフェッショナル、HRチーム、HRアチーブメント、およびHR関連の商品、働きやすい職場の創出と推進に貢献したサプライヤーを称えるものである。



スティービー賞の最多受賞企業は、IBM(全世界、ゴールド、シルバー、ブロンズ27個)、続いてTata Consultancy Services(全世界、23個)、Enerjisa Enerji(トルコ、21個)、Bank of America(米国、18個)、Cathay United Bank(台湾、10個)、Globe Telecom, Inc.(フィリピン、10個)、MIGROS(トルコ、10個)、Abu Dhabi Customs(UAE、8個)、DHL Global Forwarding(独、8個)、Sabanci Holding(トルコ、8個)、IGA(Istanbul Grand Airport)(トルコ、7個)、Megaphone(豪、7個)、NEQSOL HOLDING(アゼルバイジャン、7個)。

その他のカテゴリ別の受賞企業については、 www.StevieAwards.com/HR を参照のこと。

次週には、グランド(“best of show”)スティービー賞2社が発表される。1社は審査員の平均スコアが最も高い企業に授与される。またオーガナイゼーション・オブ・ザ・イヤー(Organization of the Year)は、審査で最も多くアワードポイントを獲得した参加企業に授与される。

スティービー賞のグランド、ゴールド、シルバー、ブロンズ賞受賞者は、ラスベガスのシーザーズ・パレス(Caesars Palace)で9月17日に開催される授賞式で表彰される。 授賞式の入場券は発売中。

今年の審査では、26か国の組織から提出された、950を超える候補の中から受賞者が選ばれた。受賞者は、審査に参加する 世界の100名を超えるプロフェッショナル の平均スコアにより決定された。 HiBob が主催する、年間優秀企業賞(Employer of the Year)の受賞者は、プロフェッショナルの審査員の平均スコアと、一般の80,000を上回る投票を独自に組み合わせて決定された。

優秀な経営者のためのスティービー賞は、職場のさまざまな面での功績を評価する。 カテゴリーは以下の通り :

年間最優秀企業(Employer of the Year)

HRアチーブメント(HR Achievements)

HR個人賞(HR Individual Awards)

HRチーム賞(HR Team Categories)

ソリューションプロバイダー賞(Solution Provider Awards)

新型コロナウイルス対応賞(COVID-19 Response Awards)

50を超える新商品&新サービスのカテゴリ(More than 50 New Product & Service Categories)

ソートリーダーシップ(Thought Leadership)

賞は、著名な 国際ビジネス大賞(International Business Awards) ® と アメリカン・ビジネス賞(American Business Awards) ® を含む、8つの世界的なビジネス賞を主催するスティービー賞により授与される。

スティービー賞について

スティービー賞 (Stevie Awards) は、「スティービー・アジア・パシフィック賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「スティービー中東・北アフリカ賞 (Middle East & North Africa Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞 (American Business Awards®)」、「国際・ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」の8つのプログラムで構成されている。スティービー賞には毎年、70か国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、 http://www.StevieAwards.com を閲覧されたい。

HiBobについて

HiBobは、現代のビジネス向けに構築された最新の人事プラットフォームである。HiBobの直観的なデータ駆動型のプラットフォーム「Bob」は、今日の業務の在り方ともいえる、グローバル、リモート、コラボレーションを視野に入れて構築されている。HiBobは、2015年後期の発売以降、前年比で3桁の収益増加を連続的に達成している。パワフルで敏捷性のある人事テクノロジースイートが不可欠であり、企業の成功の鍵を握ると理解する、2,500社を超える現代的な、中堅の多国籍企業に選ばれる人事プラットフォームである。Cazoo、Gong、Hopin、Monzo、Happy Socks、Fiverr、VaynerMediaをはじめとする世界で活躍する企業では、人事と管理職が優秀な人材の連携、関与、開発、定着にBobを活用している。HiBobについて詳しくは、 https://www.hibob.com を閲覧されたい。

お問い合わせ先:

ニナ・ムーア (Nina Moore)

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

本発表に関する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24054089-2286-4589-b277-bd10a2930779/ja