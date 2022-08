제7회 Stevie® Awards for Great Employers 수상자 발표

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

미국 버지니아주 페어팩스, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 스티비 어워즈(Stevie Awards)가 제7회 2022 연례 위대한 회사 스티비상( Stevie® Awards for Great Employers ) 수상자를 발표했다. 본 상은 세계에서 가장 일하기 좋은 기업들과 더불어 훌륭한 직장 구축에 기여한 HR 전문가, 팀, 성과, 그리고 HR 관련 신제품 및 공급사를 선정한다.



스티비상을 가장 많이 받은 주요 기관들은 IBM, 글로벌 (금, 은, 동상 27개 수상), Tata Consultancy Services, 글로벌 (23), Enerjisa Enerji, 튀르키예 (21), Bank of America, 미국 (18), Cathay United Bank, 대만 (10), Globe Telecom, Inc., 필리핀 (10), MİGROS, Turkey (10), Abu Dhabi Customs, 아랍에미리트 (8), DHL Global Forwarding, 독일 (8), Sabanci Holding, 튀르키예 (8), İGA (İstanbul Grand Airport), 튀르키예 (7), Megaphone, 호주 (7), NEQSOL HOLDING, 아제르바이잔 (7) 등이다.

카테고리별 수상자 명단은 www.StevieAwards.com/HR 에서 확인할 수 있다.

다음주에는 두 개의 Grand(최고상) Stevie Award 수상자가 발표된다. 하나는 심사위원단으로부터 최고 평점을 받은 후보에게 돌아가며, 또 다른 상인 올해의 조직상은 가장 높은 어워드 포인트를 받은 참가자가 받는다.

금, 은, 동 Stevie Award 수상자에게는 9월 17일 라스베이거스 Caesars Palace에서 열리는 시상식에서 상을 수여하며 현재 이벤트 티켓이 판매 중이다.

26개 국가 소속 950개 이상의 기관들이 올해 경쟁부문에서 평가를 받았다. 수상자는 심사위원으로 참여하는 전 세계 전문가 100여명이 평가한 점수의 평균으로 결정된다. Stevie Awards for Great Employers는 직장에서 발생하는 다양한 측면에서의 성취를 시상한다. 주요 시상 분야는 다음과 같다. HiBob 의 협찬으로 수여되는 올해의 고용주상 수상자들은 약 8만명의 일반인을 대상으로 한 공개 투표와 전문가 평가 점수를 독창적으로 조합해 선정된다.

Stevie Awards for Great Employers는 직장에서 발생하는 다양한 측면에서의 성취를 시상한다. 주요 시상 분야는 다음과 같다:

올해의 고용주상

HR 성과상

HR 개인상

HR 팀상

솔루션 공급사상

솔루션, 실행, 트레이닝 프로그램 또는 미디어상

코로나19 대응상

50가지 이상의 신제품 및 서비스 카테고리

사고 리더십상



본 상은 International Business Awards ®, American Business Awards ® 등 8가지의 세계적 비즈니스 어워드 프로그램을 운영하는 Stevie Awards가 시상한다.

스티비 어워즈(Stevie Awards) 개요

스티비 어워즈(Stevie Awards)은 아시아태평양 스티비상(Asia-Pacific Stevie Awards), 독일 스티비 상(German Stevie Awards), 중동 및 북아프리카 스티비상(Middle East & North Africa Stevie Awards), 미국 비즈니스 대상(American Business Awards®), 국제 비즈니스 대상(International Business Awards®), 위대한 회사 스티비상(Stevie Awards for Great Employers), 여성 기업인 스티비상(Stevie Awards for Women in Business), 그리고 영업 및 고객 서비스 스티비대상(Stevie Awards for Sales & Customer Service) 등 8가지 프로그램으로 구성된다. Stevie Awards에는 매년 70여개국에서 1만2천명 이상이 후보로 접수되고 있다. 형태와 규모를 막론한 기업 및 기업 내 인물의 명예를 기리는 스티비 어워즈는 전 세계 기업의 뛰어난 성과를 인정한다. 스티비 어워드에 대한 자세한 사항은 http://www.StevieAwards.com 을 확인하면 된다.

HiBob 개요

HiBob은 현대적 비즈니스를 위해 설계된 현대적 HR 플랫폼이다. HiBob의 직관적이고 데이터 중심적인 플랫폼인 'Bob'은 사람들이 글로벌, 원격, 협업적으로 일하는 방식을 위해 만들어졌다. HiBob은 2015년 말 출시된 이후 매년 세 자릿수의 매출 성장을 달성했다. 또한 강력하고 민첩한 HR 기술 제품군이 미션 크리티컬하며 조직의 성공을 이끄는 핵심 동력이라는 점을 파악하고 있는 2,500개 이상의 대기업, 중견 및 다국적 기업들이 선택하는 최고의 HR 플랫폼이 되었다. Cazoo, Gong, Hopin, Monzo, Happy Socks, Fiverr, VaynerMedia와 같은 전 세계 기업들이 Bob을 통해 HR 부서와 관리자가 최고의 인재를 연결, 참여, 개발 및 보유할 수 있도록 지원한다. HiBob에 대한 자세한 정보는 www.hibob.com 에서 확인할 수 있다.

연락처:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

보도자료 관련 사진: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24054089-2286-4589-b277-bd10a2930779/ko