Pemenang Kategori Majikan Terbaik Diumumkan Dalam Anugerah Stevie® Tahunan ke-7

Pemenang Terbanyak Termasuklah IBM dan Tata Consultancy Services

August 08, 2022 23:00 ET | Source: The Stevie Awards The Stevie Awards

Fairfax, Virginia, UNITED STATES