การประกาศผู้ชนะเลิศรางวัล Stevie® Awards สาขานายจ้างดีเด่นประจำปีที่ 7

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ IBM และ Tata Consultancy Services

August 08, 2022 23:00 ET | Source: The Stevie Awards The Stevie Awards

Fairfax, Virginia, UNITED STATES