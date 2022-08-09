第七届年度Stevie®奖“杰出雇主奖”获得者公布

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弗吉尼亚州费尔法克斯, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一场国际性角逐——2022年（年度第七届） Stevie®奖“杰出雇主奖” 得主于今天宣布。该奖项表彰世界上最优秀的雇主和人力资源专业人员、团队、成就以及与人力资源相关的产品和供应商，他们帮助创造和推动了绝佳的工作场所。



获得Stevie奖最多提名的组织包括：IBM，全球（27项金、银和铜奖）；Tata Consultancy Services，全球（23）；Enerjisa Enerji，土耳其 (21)；Bank of America，美国（18）；Cathay United Bank, 台湾 (10)；Globe Telecom, Inc.，菲律宾（10）；MİGROS, 土耳其 (10)；Abu Dhabi Customs，阿拉伯联合酋长国（8）；DHL Global Forwarding，德国（8）；Sabanci Holding，土耳其 (8)；İGA (İstanbul Grand Airport)，土耳其 (7)；Megaphone, 澳大利亚 (7)；和NEQSOL HOLDING，阿塞拜疆 (7)。

请访问 www.StevieAwards.com/HR 了解按类别列出的全部获奖者名单。

下周将公布两位Stevie奖“杰出奖”（最佳表现）得主。一个奖项将颁给收到评委最高平均评分的提名。另一奖项“年度组织奖”将颁给比赛中获得最多奖项积分的参赛者。

Stevie奖杰出奖、金奖、银奖和铜奖得主将于9月17日于在拉斯维加斯凯撒宫酒店举行的颁奖宴上获颁奖项。 此次活动的门票正在发售中。

在今年的竞赛中，来自26个国家/地区的950多个组织的提名接受了评估。获奖者由来自 全球100多位担任评委的专业人士 给出的平均分决定。由 HiBob 赞助的“年度最佳雇主”类别的获奖者，其评选采取了一种独特的方式，即综合考虑专业评委打分的平均分和公众投出的8万多张选票。

Stevie奖“杰出雇主奖”旨在表彰在工作场所众多方面取得的成就。 类别包括 ：

年度最佳雇主奖

人力资源成就奖

人力资源个人奖

人力资源团队奖类别

解决方案提供商奖

新冠疫情应对奖

50多个新产品和服务类别

思想领导力奖

这些大奖由Stevie Awards颁发。Stevie Awards组织了全球领先商业大奖项目当中的八个，包括著名的 International Business Awards ®（国际商务奖）和 American Business Awards ®（美国商务奖）。

关于Stevie Awards

Stevie Awards包括以下八大奖项：亚太地区Stevie奖、德国Stevie奖、中东和北非Stevie奖、American Business Awards®（美国商务奖）、International Business Awards®（国际商务奖）、Stevie奖“杰出雇主奖”、Stevie奖“女企业家”奖、Stevie奖“销售和客户服务奖”。Stevie Awards比赛每年收到70多个国家/地区的12000多个参赛项目。Stevie奖表彰全球工作场所中的杰出成就，褒奖各种类型和规模的组织及其背后的人员。若需了解有关Stevie奖的更多信息，请访问： http://www.StevieAwards.com 。

关于HiBob

HiBob是一个现代化人力资源平台，专为现代化企业而设计。HiBob直观的数据驱动平台“Bob”专为人们当今的工作方式：全球化、远程化和协作化而打造。自2015年末推出以来，HiBob已连续实现三位数同比收入增长，并成为超过2500家现代化中型跨国公司的首选人力资源平台，这些公司了解强大、敏捷的人力技术套件对任务至关重要，并且是组织成功的关键驱动因素。全球范围内充满活力的公司，如Cazoo、Gong、Hopin、Monzo、Happy Socks、Fiverr以及VaynerMedia都依靠Bob帮助人力资源部门和经理联系、聘用、培养和留住顶尖人才。有关HiBob的更多信息，请访问 www.hibob.com 。

联系人：

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

本公告随附图片请见以下网址：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24054089-2286-4589-b277-bd10a2930779/zh-Hans