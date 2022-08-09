第七届年度Stevie®奖“杰出雇主奖”获得者公布

弗吉尼亚州费尔法克斯, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一场国际性角逐——2022年（年度第七届）Stevie®奖“杰出雇主奖”得主于今天宣布。该奖项表彰世界上最优秀的雇主和人力资源专业人员、团队、成就以及与人力资源相关的产品和供应商，他们帮助创造和推动了绝佳的工作场所。
获得Stevie奖最多提名的组织包括：IBM，全球（27项金、银和铜奖）；Tata Consultancy Services，全球（23）；Enerjisa Enerji，土耳其 (21)；Bank of America，美国（18）；Cathay United Bank, 台湾 (10)；Globe Telecom, Inc.，菲律宾（10）；MİGROS, 土耳其 (10)；Abu Dhabi Customs，阿拉伯联合酋长国（8）；DHL Global Forwarding，德国（8）；Sabanci Holding，土耳其 (8)；İGA (İstanbul Grand Airport)，土耳其 (7)；Megaphone, 澳大利亚 (7)；和NEQSOL HOLDING，阿塞拜疆 (7)。
请访问www.StevieAwards.com/HR了解按类别列出的全部获奖者名单。
下周将公布两位Stevie奖“杰出奖”（最佳表现）得主。一个奖项将颁给收到评委最高平均评分的提名。另一奖项“年度组织奖”将颁给比赛中获得最多奖项积分的参赛者。
Stevie奖杰出奖、金奖、银奖和铜奖得主将于9月17日于在拉斯维加斯凯撒宫酒店举行的颁奖宴上获颁奖项。此次活动的门票正在发售中。
在今年的竞赛中，来自26个国家/地区的950多个组织的提名接受了评估。获奖者由来自全球100多位担任评委的专业人士给出的平均分决定。由HiBob赞助的“年度最佳雇主”类别的获奖者，其评选采取了一种独特的方式，即综合考虑专业评委打分的平均分和公众投出的8万多张选票。
Stevie奖“杰出雇主奖”旨在表彰在工作场所众多方面取得的成就。类别包括：
- 年度最佳雇主奖
- 人力资源成就奖
- 人力资源个人奖
- 人力资源团队奖类别
- 解决方案提供商奖
- 新冠疫情应对奖
- 50多个新产品和服务类别
- 思想领导力奖
这些大奖由Stevie Awards颁发。Stevie Awards组织了全球领先商业大奖项目当中的八个，包括著名的International Business Awards®（国际商务奖）和American Business Awards®（美国商务奖）。
关于Stevie Awards
Stevie Awards包括以下八大奖项：亚太地区Stevie奖、德国Stevie奖、中东和北非Stevie奖、American Business Awards®（美国商务奖）、International Business Awards®（国际商务奖）、Stevie奖“杰出雇主奖”、Stevie奖“女企业家”奖、Stevie奖“销售和客户服务奖”。Stevie Awards比赛每年收到70多个国家/地区的12000多个参赛项目。Stevie奖表彰全球工作场所中的杰出成就，褒奖各种类型和规模的组织及其背后的人员。若需了解有关Stevie奖的更多信息，请访问：http://www.StevieAwards.com。
关于HiBob
HiBob是一个现代化人力资源平台，专为现代化企业而设计。HiBob直观的数据驱动平台“Bob”专为人们当今的工作方式：全球化、远程化和协作化而打造。自2015年末推出以来，HiBob已连续实现三位数同比收入增长，并成为超过2500家现代化中型跨国公司的首选人力资源平台，这些公司了解强大、敏捷的人力技术套件对任务至关重要，并且是组织成功的关键驱动因素。全球范围内充满活力的公司，如Cazoo、Gong、Hopin、Monzo、Happy Socks、Fiverr以及VaynerMedia都依靠Bob帮助人力资源部门和经理联系、聘用、培养和留住顶尖人才。有关HiBob的更多信息，请访问www.hibob.com。
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