第七屆傑出僱主 Stevie® 獎項公佈得獎者

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費爾法克斯縣, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2022 年 (第七屆年度) 傑出僱主 Stevie® 獎項 今天宣佈了一項國際比賽。該獎項正嘉許世界上最好的僱主和人力資源專業人士、團隊、成就及與人力資源相關的產品和供應商，他們有助於創造與推動出色的工作場地。



獲得 Stevie 獎項最多提名的機構包括 IBM - 全球（27 黃金、銀及銅獎）、Tata Consultancy Services - 全球 (23)、Enerjisa Enerji - 土耳其 (21)、美國銀行 - 美國 (18)、Cathay United Bank - 台灣 (10)、Globe Telecom, Inc. - 菲律賓 (10)、MİGROS - 土耳其 (10)、阿布扎比海關 - 阿聯酋 (8)、DHL Global Forwarding - 德國 (8)、Sabanci Holding - 土耳其 (8)，İGA (伊斯坦堡機場) - 土耳其 (7)、Megaphone - 澳洲 (7)以及 NEQSOL HOLDING - 阿塞拜疆。

請瀏覽 www.StevieAwards.com/HR 以查看按類別列出的得獎者完整名單。

下週將公佈兩項（「最佳表演」）Stevie 大獎得獎者。其中，一位獲得評委平均得分最高的獲提名人士。年度機構的另一位，將在比賽中獲得最多獎勵積分的參賽者。

Stevie 大獎、金、銀和銅獎得主將於 9 月 17 日在拉斯維加斯的凱薩宮酒店舉行的頒獎晚宴上慶祝。 該活動的門票現已發售。

今年的比賽對來自 26 個國家的組織的 950 多項提名進行了評估。獲獎者由 全球 100 多名擔任評審的專業人士 給予的平均分數而決定。由 HiBob 贊助的僱主年度類別的得獎者是由專業評審的平均分數及超過 80,000 張公眾投票所決定。

傑出僱主 Stevie 大獎為表揚在工作場所上多方面的成就。 類別包括 :

年度僱主獎項

人力資源成就

人力資源個別獎項

人力資源團隊類別

解決方案供應商獎項

新冠狀病毒病疫情應對獎項

50 多項新產品與服務類別

思想領袖獎

Stevie awards 由 Stevie Awards 頒發，該獎項由八個世界領先的商業獎計劃組成，其中包括著名的 國際商業獎 ® 及 美國商業獎 ®。

關於 Stevie® 獎項

Stevie 獎項授予八項計劃：亞太 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、美國商業獎®、國際商業獎®、中東及北非 Stevie 獎、商業女性 Stevie 獎、優良僱主 Stevie 獎、銷售與客戶服務 Stevie 獎。Stevie Awards 比賽每年從 70 多個國家/地區的機構獲得超過 12,000 項參賽提名。Stevies 表揚各種類型和規模的機構及其背後的人們，表揚他們在全球工作場所中的傑出表現。欲瞭解有關 Stevie Awards的更多資訊，請瀏覽 http://www.StevieAwards.com 。

關於 HiBob

HiBob 是一個為現代業務而設計的現代人力資源平台。HiBob 的直觀以及數據驅動平台「Bob」是專為現今人們的工作方式而建立的：全球性、遙距性及協作性。自 2015 年底推出以來，HiBob 已連續實現三位數的收入同比增長，並成為 2,500 多家現代、中型以及跨國公司的首選人力資源平台，他們深知強大、敏捷的人力資源技術套件是關鍵任務和機構成功的關鍵驅動力。全球充滿活力的公司，例如 Cazoo、Gong、Hopin、Monzo、Happy Socks、Fiverr 和 VaynerMedia 均依賴 Bob 來幫助人力資源和經理連繫、聘請、發展和留住頂尖人才。有關 HiBob 的更多資訊，請瀏覽 www.hibob.com 。

聯絡人：

Nina Moore

｜電郵：Nina@StevieAwards.com

｜電話：+1 (703) 547-8389

本公告隨附的圖片載於: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24054089-2286-4589-b277-bd10a2930779/zh-Hant