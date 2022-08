English Finnish

EEZY OYJ -- PUOLIVUOSIKATSAUS -- 9.8.2022 KLO 8.00

Eezy Oyj:n puolivuosikatsaus 1–6/2022: Kasvu jatkui voimakkaana, kannattavuus ei vielä tavoitellulla tasolla

Huhti–kesäkuu 2022

Liikevaihto oli 67,1 milj. euroa (48,0 milj. euroa huhti–kesäkuussa 2021).

Käyttökate oli 4,3 milj. euroa (5,0*).

Liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (3,1*) ja oli 3,2 % liikevaihdosta (6,4 %).

Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,08) osakkeelta.

Liikevaihto kasvoi 40 % ylittäen markkinakasvun.

Liiketoiminnan normalisoituminen koronasta jatkui, mutta sairaspoissaolot rasittivat tulosta, noin 0,7 milj. euroa viime vuotta enemmän kustannuksia.

*) 4-6/2021 käyttökate ja liikevoitto sisälsivät 1,0 milj. euroa koronatukea.

Tammi–kesäkuu 2022

Liikevaihto oli 118,1 milj. euroa (84,6 milj. euroa tammi–kesäkuussa 2021).

Käyttökate oli 6,8 milj. euroa (7,7*).

Liikevoitto oli 2,6 milj. euroa (4,0*) ja oli 2,2 % liikevaihdosta (4,7 %).

Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,09) osakkeelta.

Liikevaihto kasvoi 40 % ylittäen markkinakasvun.

Liiketoiminnan normalisoituminen koronasta jatkui, mutta korkeat sairaspoissaolot rasittivat tulosta, noin 1,7 M€ viime vuotta enemmän kustannuksia.

*) 1-6/2021 käyttökate ja liikevoitto sisälsivät yht. 2,7 milj. euroa kertaluonteista tuottoa (koronatuki, ALV-palautus).

Näkymät vuodelle 2022 (8.8.2022 alkaen)

Eezy odottaa liikevaihdon kasvavan ja liikevoiton olevan

5-6% liikevaihdosta vuonna 2022.

Aikaisemmat näkymät:

Eezy odottaa liikevaihdon kasvavan ja liikevoittoprosentin nousevan vuoden 2022 aikana. Näkymiä tarkennetaan vuoden aikana.

Avainluvut (IFRS)

Miljoonaa euroa,

jollei toisin ilmoitettu 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 Liikevaihto 67,1 48,0 118,1 84,6 203,3 Käyttökate 4,3 5,0 6,8 7,7 19,5 Käyttökateprosentti, % 6,4 % 10,4 % 5,7 % 9,1 % 9,6 % Liikevoitto 2,1 3,1 2,6 4,0 11,8 Liikevoittoprosentti, % 3,2 % 6,4 % 2,2 % 4,7 % 5,8 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,07 0,08 0,07 0,09 0,31 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,07 0,08 0,07 0,09 0,30 Nettovelka / käyttökate - - 3,3 x 2,9 x 2,4 x Ketjuliikevaihto 94,1 73,3 171,1 129,7 305,5

Toimitusjohtaja Sami Asikainen:

Vahva kasvu ei näy vielä täysimääräisesti tuloksessamme

”Liikevaihtomme kasvoi toisella neljänneksellä 40 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta yltäen 67 miljoonaan euroon. Tämä on Eezyn historian korkein raportoitu vuosineljänneksen liikevaihto. Olemme kasvaneet laaja-alaisesti, niin henkilöstövuokrauksessa kuin asiantuntijapalveluissa. Kasvumme on selkeästi markkinoita nopeampaa ja toipuminen koronasta näkyy erityisesti ravintolahenkilöstön kysynnässä.

Neljänneksen ehdottomia onnistujia olivat työelämän asiantuntijapalvelumme, joiden liikevaihto tuplaantui edellisvuodesta. Tämä perustuu sekä hyvään orgaaniseen kasvuun että tehtyihin yritysostoihin. Olen myös iloinen siitä, että pitkäjänteinen työmme kevytyrittäjäliiketoiminnassamme näkyy hyvänä kasvuna.

Sairasajan palkat ja panostukset tulevaisuuteen rasittaneet tulostamme

Tuloksemme on hienosti tuplaantunut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, kun huomioimme viime vuoden noin 2,7 milj. euron kertaerät (1,0 milj. euron koronatuki ja 1,7 milj. euron ALV-palautus). Vaikka vertailukelpoinen tulos kehittyy oikeaan suuntaan, olemme vielä kaukana pitkän aikavälin tavoitteistamme. Tulostamme ovat rasittaneet koko alkuvuoden selkeästi normaalitasoa korkeammat sairauspoissalot. Ostettujen yhtiöiden integraatiot ovat vielä kesken ja osa liiketoiminnoista heikentää vielä kannattavuuttamme.

Tavoitteemme on jatkaa koko strategiakauden ajan voimakasta kasvua. Varmistaaksemme orgaanisen kasvun kehityksen olemme investoineet alkuvuoden aikana organisaatiomme iskukykyyn. Olemme palkanneet uusia osaajia ja henkilöstömme määrä on jo ylittänyt 550 henkeä. Pitkän korona-etätyökauden jälkeen henkilöstön sitoutumisen merkitys menestystekijänä korostuu. Olemme panostaneet alkuvuoden aikana merkittävästi osaamiseen ja työhyvinvointiin. Positiivinen, ammattimainen ja rohkea Eezyn kulttuuri on tärkein ja vaikeimmin kopioitavissa oleva kilpailuvalttimme.

Tavoitteenamme on myös parantaa merkittävästi kannattavuuttamme erityisesti tehokkuutta lisäämällä. Tehokkuus kasvaa, kun lisäämme automaatiota ja koneoppimista toiminnassamme. Varmistaaksemme kokonaisvaltaisen digitaalisen kehityksemme, olemme vahvistaneet organisaatiotamme sekä sitouttaneet merkittävät strategiset kumppanit rinnallemme. Digistrategiamme toteuttaminen etenee suunnitelman mukaisesti ja uskon, että saavutamme merkittävää kilpailuetua käynnissä olevista hankkeista, niin henkilöstövuokraus- kuin asiantuntijaliiketoiminnoissamme.

Kasvustrategia etenee laajasti

Olemme alkuvuoden aikana toteuttaneet kolme strategista yrityskauppaa. Yrityskaupat tuovat noin 10 milj. euron epäorgaanisen liikevaihdon kasvun vuodelle 2022. Uusi liikevaihto skaalaa konsernin yleiskuluja ja tuo synergioita liiketoimintoihimme.

Uusista yrityksistä Eezy Farenta laajentaa meidät apteekkialalle ja vahvistaa asemaamme terveydenhuoltosektorilla lääkärivuokrauksen rinnalla. Eezy Siqni on nopeasti kasvava henkilöstökokemuksen mittaaja ja Eezy Leidenschaft ainutlaatuinen yrityskulttuurin muotoilija. Ne täydentävät hienosti Eezy Flown jo aikaisemmin vankkaa asemaa henkilöstökokemuksen tutkijana ja siihen liittyvän konsultoinnin sekä johtamisen kehittäjänä.

Orgaanisen kasvun rintamalla urheilijoiden työllisyyspalveluihin keskittyvä Eezy United on laajentunut maantieteellisesti. Olemme panostaneet myös työvoiman maahantuontiin ja ulkomaisen työvoiman määrä kasvaa tasaisesti. Q2:n aikana suomalaisissa yrityksissä työskenteli noin 500 ulkomailta tuotua osaajaa.

Olemme käynnistäneet strategisen yhteistyön maahanmuuttajien työllistymispalveluita tarjoavan VeggArt’s Oy:n kanssa. Olemme yhdessä työllistäneet yli 200 maahanmuuttajaa suomalaisten yritysten tarpeisiin. Tulemme loppuvuoden aikana lanseeraamaan aivan uudenlaisia koulutus- ja työllistämispalveluita tälle tärkeälle kohderyhmälle. Missiomme mukaisesti tehtävämme on luoda onnistumisia, sekä ratkaisemalla yritysten osaajapulaa että työllistämällä osaajia. Jokainen uusi työpaikka rakentaa monimuotoisempaa ja kestävämpää yhteiskuntaa.

Kasvua loppuvuonnakin

Vuoden 2022 kasvu näyttää toteutuvan vahvana. Olemme myös aloittaneet kustannus- ja hinnoittelutoimenpiteet, jotta kannattavuus paranee.

Korona vaikuttaa liiketoimintaamme jo kolmatta vuotta. Rajoitusten vaikutuksia oli kuitenkin kohtuullisen helppo ennustaa ja reagoida niihin. Osoitimmekin vuosien 2020-2021 aikana huikeaa suorituskykyä laskevilla markkinoilla. Tämän vuoden yllättävän suuria sairausajan palkkakustannuksia emme kuitenkaan ole osanneet ennustaa, ja sairauspoissaolot eivät ole mahdollistaneet operatiivisia joustoja. Onneksi sairauspoissaolojen trendi on ollut pienenevä.

Synkentyvät talouden näkymät, inflaatio sekä sota Ukrainassa lisäävät varovaisuuttamme loppuvuoden osalta. Eezy on kuitenkin vahvassa kunnossa ja voimme keskittyä strategiamme toteuttamiseen. Toimintamme on laajentunut ja monipuolistunut viimeisten vuosien aikana, mikä parantaa suhdannekestävyyttämme.

Iso kuva ei ole muuttunut

Työvoimapula, väestön ikääntyminen, työn merkityksellisyys, digitalisoituminen, työyhteisöjen hyvinvointi ja työelämän murros ovat pysyviä trendejä, jotka kasvattavat markkinoitamme. Markkinoiden tämän hetken kysynnästä kertoo edelleen hurja yli 1200:n avoimien työhakujemme määrä ja työelämän asiantuntijapalveluidemme hyvä tilauskanta. Uskon, että osaajien ja työelämän palveluiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessakin. Epävarmoina aikoina myös roolimme joustavuuden mahdollistamisessa asiakkaillemme luo meille kasvumahdollisuuksia.

Olemme kasvaneet vauhdikkaasti jo viisi kvartaalia putkeen, joten lähden luottavaisin mielin kohti loppuvuoden tärkeitä kvartaaleja."





Tulosjulkistustilaisuus:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 9.8.2022 klo 13 järjestetään webcast-lähetyksenä osoitteessa https://eezy.videosync.fi/2022-q2

Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Sami Asikainen ja talousjohtaja Hannu Nyman. Tilaisuuden aikana voit esittää kysymyksiä verkon välityksellä. Esitysaineisto on saatavilla ennen tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://eezy.fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/raportit-ja-esitykset/

Tilaisuuden nauhoitus on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.

Liite: Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022 PDF-muodossa





Lisätietoja:

Sami Asikainen

toimitusjohtaja

sami.asikainen@eezy.fi

puh. +358 (0)40 700 9915

Hannu Nyman

talousjohtaja

Eezy Oyj

hannu.nyman@eezy.fi

puh. +358 (0)50 306 9913





