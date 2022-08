English Finnish

Next Games Oyj Yhtiötiedote 9.8.2022 klo 9:30



Next Games Oyj hakee osakkeidensa poistamista First North Growth Market Finland -markkinapaikalta

Next Games Oyj:n (”Next Games”) hallitus on 8.8.2022 päättänyt hakea monenkeskisen kaupankäynnin lopettamista Next Gamesin osakkeella sekä Next Gamesin osakkeen poistamista First North Growth Market Finland -markkinapaikan (”First North”) listalta.

Kuten aiemmin on julkistettu, Netflix, Inc. (”Netflix”) on käynnistänyt osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen lunastusmenettelyn kaikkien Next Gamesin vähemmistöosakkeiden lunastamiseksi 9.5.2022 päivätyllä hakemuksellaan Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle.

Netflix omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Next Gamesin kaikista osakkeista ja äänistä. Netflixillä on oikeus saada omistukseensa kaikki Next Gamesin vähemmistöosakkeenomistajien omistamat osakkeet. Edellyttäen asiaan määrätyn välimiesoikeuden hyväksyntää, Netflixillä on oikeus saada vähemmistöosakkeenomistajien osakkeet omistukseensa asettamalla vakuus lunastushinnan maksamisesta.

Next Games jättää mahdollisimman pian kaupankäynnin lopettamista ja listalta poistamista koskevan hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle. Hakemuksessa tullaan pyytämään kaupankäynnin lopettamista ja listalta poistamista mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Netflix on saanut lunastusmenettelyssä omistusoikeuden lunastusmenettelyn kohteena oleviin Next Gamesin osakkeisiin.



Next Games Oyj

Lisätietoja:

Saara Bergström, viestintäjohtaja

+358 (0) 40 588 3167

Media: press@nextgames.com

Sijoittajasuhteet: investors@nextgames.com

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 (0) 50 520 4098





Tietoa Next Gamesista

Next Gamesin missio on muuntaa merkittäviä viihdebrändejä mobiilipeleiksi, joiden keskiössä toimii autenttinen ja sosiaalinen fanikokemus. Next Games luo mukaansatempaavia vuorovaikutteisia pelejä yhdistämällä tunnettuja elokuvien ja tv-sarjojen maailmoja mielenkiintoisiin pelimekaniikkoihin. Yhtiön kehitysfilosofian pohjana toimii vankkumaton keskittyminen faneihin. Netflix osti Next Gamesin hiljattain osaksi Netflix Gamesia. www.nextgames.com