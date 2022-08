Immatics veröffentlicht Ergebnisse des zweiten Quartals 2022 sowie ein Update zur Geschäftsentwicklung

English German

Patientenrekrutierung in allen drei Phase-1b-Studienkohorten mit ACTengine® IMA203 TCR-T-Zelltherapiekandidaten (Zielstruktur: PRAME) gestartet: IMA203 Monotherapie mit vorläufiger, empfohlener Zieldosis (Kohorte A), IMA203 Kombinationstherapie mit dem Checkpoint-Inhibitor Nivolumab (Kohorte B) und IMA203CD8, einem TCR-T-Zelltherapieansatz der zweiten Generation (Kohorte C)



Klinische Phase-1a-Studie mit bispezifischem TCR-Kandidaten TCER ® IMA401 (Zielstruktur: MAGEA4/8 ) zur Behandlung von Patienten mit wiederkehrenden und/oder schwer behandelbaren soliden Tumoren gestartet

Neue Multi-Programm-Kollaboration mit Bristol Myers Squibb zur Entwicklung allogener TCR-T/CAR-T-Programme, die Immatics‘ firmeneigene ACTallo ® -Plattform nutzt; Vereinbarung beinhaltet eine Vorauszahlung von 60 Millionen US-Dollar an Immatics und bis zu 700 Millionen US-Dollar pro Programm in Form von Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Tantiemen

Erweiterung der 2019 unterzeichneten autologen TCR-T-Kollaboration mit Bristol Myers Squibb um eine zusätzliche Zielstruktur; Immatics erh ie lt eine Vorauszahlung von 20 Millionen US-Dollar und hat Anspruch auf zusätzliche Meilensteinzahlungen und Tantiemen

CRISPR-basiertes Gene- Editing : Abschluss einer strategischen Forschungskollaboration und Lizenzvereinbarung mit Editas Medicine, Inc.

Am 30. Juni 2022 verfügte Immatics über liquide Mittel in Höhe von 324,4 Millionen Euro (337,0 Millionen US-Dollar1), damit sind die Betriebskosten bis in die zweite Jahreshälfte 2024 gedeckt

Tübingen, Deutschland und Houston, Texas, 9. August 2022 – Immatics N.V. (NASDAQ: IMTX, „Immatics”), ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von T-Zell-basierten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs fokussiert, gab heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 sowie ein Update zur weiteren Geschäftsentwicklung bekannt.

„Wir haben jetzt alle drei Phase-1b-Expansionskohorten mit unserem TCR-T-Kandidaten IMA203 erfolgreich gestartet. Unser Ziel ist es, eine dauerhafte Anti-Tumor-Wirkung in stark vorbehandelten Patienten mit soliden Tumoren zu erreichen. Sowohl unser TCR-T-Therapiekandidat IMA203 als auch unser bispezifisches TCR-Molekül IMA402 sind gegen das PRAME-Peptid gerichtet, eine der vielversprechendsten Zielstrukturen, die in sehr vielen soliden Tumoren vorkommt“, kommentierte Harpreet Singh, Ph.D., CEO und Mitbegründer von Immatics. „Wir freuen uns zudem sehr über die beiden kürzlich bekannt gegebenen Kollaborationen mit Bristol Myers Squibb und Editas Medicine, die unsere Kapazitäten im Bereich der allogenen gamma-delta T-Zelltherapien weiter ausbauen. Indem wir unsere Stärken mit denen der jeweiligen Partner zusammenbringen, können wir die Entwicklung unserer Pipeline deutlich beschleunigen und erhöhen das Potential unserer Programme, das Leben von Krebspatienten entscheidend zu verbessern.“

Zweites Quartal 2022 sowie weitere Updates

Adoptive Zelltherapien

ACTengine® IMA203 (PRAME) – Nach Bekanntgabe der Zwischenergebnisse aus der Phase-1a-Dosiseskalationsstudie mit IMA203 als Monotherapie hat Immatics die klinische Studie auf drei Phase-1b-Dosis-Expansionskohorten ausgeweitet. Ziel ist es, hohe Langzeit-Ansprechraten mit TCR-T-Zelltherapien gegen PRAME zu erreichen. Kohorte A – IMA203 Monotherapie mit vorläufiger, empfohlener Zieldosis (provisional Recommended Phase 2 Dose, RP2D) sowie Untersuchung einer höheren Dosierung (Dosis-Level 5, DL5; bis zu 4,7 Milliarden transduzierte CD8 T-Zellen pro m 2 Körperoberfläche) Kohorte B – IMA203 in Kombination mit dem PD-1-Immuncheckpoint-Inhibitor Opdivo ® (Nivolumab) Kohorte C – IMA203CD8, eine Monotherapie der zweiten Generation, bei der zusätzlich ein CD8-Korezeptor in die IMA203 T-Zellen eingebracht wird, um eine Anti-Tumor-Aktivität sowohl von CD4- als auch von CD8-T-Zellen zu induzieren

Wie im März und Mai bekannt gegeben, wurde jeweils der erste Patient in Kohorte A und Kohorte B behandelt. Die Behandlung des ersten Patienten in Kohorte C ist für August 2022 geplant. Das nächste Daten-Update für die IMA203 als Monotherapie ist für das zweite Halbjahr 2022 geplant. Erste Daten aus den Kohorten B und C sind voraussichtlich Ende 2022 verfügbar.

ACTallo ® – am 2. Juni 2022 gab Immatics eine Multi-Programm-Kollaboration mit Bristol Myers Squibb zur Entwicklung allogener TCR-T/CAR-T-Programme bekannt. Immatics erhielt eine Vorauszahlung von 60 Millionen US-Dollar und hat Anspruch auf zusätzliche Meilensteinzahlungen von bis zu 700 Millionen US-Dollar pro Programm sowie gestaffelte Tantiemen. Im Rahmen der Kollaboration erhält Bristol Myers Squibb Zugang zu Immatics‘ firmeneigener gamma-delta T-Zell-basierter Plattform zur Entwicklung allogener adoptiver Zelltherapien (Adoptive Cell Therapy, ACT), ACTallo ® , und kann bis zu vier TCR-T-Zielstrukturen (basierend auf der Kollaborationsvereinbarung von 2019) oder CAR-T-Zielstrukturen einbringen. Immatics erhält Zugang zu Bristol Myers Squibbs Technologien der nächsten Generation. Die Unternehmen werden gemeinsam an der Entwicklung und Vermarktung von zwei allogenen TCR-T/CAR-T-Programmen von Bristol Myers Squibb arbeiten. Im Rahmen der Zusammenarbeit haben beide Unternehmen die Option, jeweils bis zu vier weitere Programme zu entwickeln. Immatics kann zudem auch außerhalb der Kooperation weitere allogene Programme auf der Basis seiner ACTallo ® -Plattform entwickeln.

Bispezifische TCR-Moleküle

Immatics’ TCER®-Kandidaten sind bispezifische TCR-Moleküle der nächsten Generation mit verlängerter Halbwertszeit. Sie wurden mit dem Ziel entwickelt, die Wirksamkeit zu maximieren und gleichzeitig mögliche Nebenwirkungen für den Patienten zu reduzieren. Das firmeneigene Design nutzt hierfür eine T-Zell-Rekrutierungsdomäne mit niedriger Affinität und eine hochaffine TCR-Domäne.

TCER ® IMA401 (MAGEA4/8) – Immatics gab im Mai den Beginn einer klinischen Phase-1-Studie mit dem bispezifischen TCR-Kandidaten (T cell engaging receptor, TCER ® ) IMA401 für Patienten mit wiederkehrenden und/oder schwer behandelbaren soliden Tumoren bekannt. IMA401 ist der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat aus Immatics' Pipeline bispezifischer TCR-Moleküle. In der Phase-1-Studie sollen insgesamt bis zu 50 Patienten in bis zu 15 Zentren in Deutschland behandelt werden. IMA401 wird gemeinsam mit Bristol Myers Squibb entwickelt.

Aktuelle Unternehmensentwicklungen

Update zum Aufsichtsrat (Board of Directors)

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Juni 2022 wurde Dr. Nancy Valente als Mitglied in den Aufsichtsrat von Immatics gewählt. Sie verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der onkologischen und hämatologischen Arzneimittelentwicklung. In ihrer letzten Position als Senior Vice President der Onkologie-Produktentwicklung bei Genentech/Roche war Nancy Valente am Aufbau eines vielfältigen Portfolios neuer onkologischer Therapien beteiligt. Dies umfasst unter anderem Small Molecules, Antikörper, bispezifische Antikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate. Weitere Informationen zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats von Immatics finden Sie auf der Immatics Webseite .





Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022

Liquiditätsanlage: Bis zum 30. Juni 2022 betrugen die liquiden Mittel 324,4 Million Euro (337,0 Million US-Dollar1) für das am 30. Juni 2022 endende Quartal, verglichen mit 252,7 Million Euro (262,5 Million US-Dollar1) zum 31. März 2022. Der Anstieg ist hauptsächlich auf den Erhalt der Vorauszahlung im Zusammenhang mit der Kollaborationsvereinbarung mit Bristol Myers Squibb über allogene ACT sowie auf die Erweiterung einer Kollaborationsvereinbarung von 2019, um eine zusätzliche autologe TCR-T-Zielstruktur zurückzuführen, was teilweise durch die Finanzierung unserer laufenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gemindert wurde. Unter Berücksichtigung dieser Vorauszahlung rechnet das Unternehmen mit einer Liquiditätsreserve bis in das zweite Halbjahr 2024.

Umsatz: Der Gesamtumsatz für das am 30. Juni 2022 endende Quartal, der sich aus dem Umsatz von Kooperationsvereinbarungen zusammensetzt, betrug 17,2 Millionen Euro (17,9 Millionen US-Dollar1), verglichen mit 5,2 Millionen Euro (5,4 Millionen US-Dollar1) zum Vorjahresquartal bis zum 30. Juni 2021. Der Anstieg ist hauptsächlich auf die vermehrte Erfassung von Einnahmen aus mehreren Kooperationsvereinbarungen zurückzuführen.

Forschungs- und Entwicklungskosten: Die gesamten Ausgaben für F&E für das am 30. Juni 2022 endende Quartal betrugen 25,2 Millionen Euro (26,2 Millionen US-Dollar1) verglichen mit 20,3 Millionen Euro (21,1 Millionen US-Dollar1) zum Vorjahresquartal bis zum 30. Juni 2021. Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus höheren Kosten im Zusammenhang mit klinischen Studien.

Allgemeine und Verwaltungskosten: Die allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich im bis zum 30. Juni 2022 endenden Quartal auf 8,7 Millionen Euro (9,0 Millionen US-Dollar1) verglichen mit 8,3 Millionen Euro (8,6 Millionen US-Dollar1) zum Vorjahresquartal bis zum 30. Juni 2021.

Jahresfehlbetrag: Der Nettoverlust betrug 14,0 Millionen Euro (14,5 Million US-Dollar1) für das bis zum 30. Juni 2022 endende Quartal, verglichen mit 26,5 Millionen Euro (27,5 Millionen US-Dollar1) zum Vorjahresquartal bis zum 30. Juni 2021. Der Rückgang ist hauptsächlich auf erhöhte Einnahmen aus mehreren Kooperationsvereinbarungen zurückzuführen.

Die vollständigen Finanzergebnisse finden Sie im aktuellen Report des Formulars „Form 6-K“, welches bei der Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurde und auf der SEC Webseite veröffentlicht wurde: www.sec.gov.

1 Alle Beträge wurden mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Wechselkurs zum 30. Juni 2022 umgerechnet (1 EUR = 1,0387 USD).

Geplante Konferenzteilnahmen und Firmenpräsentationen

29. – 30. September 2022: Jefferies Cell and Genetic Medicine Summit, New York, USA

15. – 17. November 2022: Jefferies LLC London Healthcare Conference, London, U.K.

Die vollständige Liste mit allen Veranstaltungen und Konferenzen finden Sie unter: www.investors.immatics.com/events-presentations.

Über Immatics

Immatics entwickelt zielgerichtete Immuntherapien gegen Krebs. Unsere Mission ist es, das Potenzial von T-Zellen für Patienten voll auszuschöpfen und neue Wege im Kampf gegen Krebs zu gehen. Wir identifizieren tumorspezifische Zielstrukturen und entwickeln dazu passende T-Zell-Rezeptoren (TCRs), die gezielt gegen den jeweiligen Tumor eingesetzt werden können. Dieses firmeneigene Know-how ist die Basis unserer Pipeline adoptiver Zelltherapien und bispezifischer TCR-Moleküle sowie unserer Kollaborationen mit weltweit führenden Pharmaunternehmen.

Weitere Details zu Immatics, einschließlich aller kursrelevanter Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.immatics.com oder folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Instagram, Twitter und LinkedIn.

Unaudited Condensed Consolidated Statement of Financial Position of Immatics N.V.

As of



June 30,

2022



December 31,

2021



(Euros in thousands) Assets Current assets Cash and cash equivalents 265,125 132,994 Other financial assets 59,253 12,123 Accounts receivable 961 682 Other current assets 10,686 6,408 Total current assets 336,025 152,207 Non-current assets Property, plant and equipment 11,271 10,506 Intangible assets 1,309 1,315 Right-of-use assets 15,016 9,982 Other non-current assets 4,678 636 Total non-current assets 32,274 22,439 Total assets 368,299 174,646 Liabilities and shareholders’ equity Current liabilities Provisions 2,858 51 Accounts payable 13,284 11,624 Deferred revenue 78,394 50,402 Other financial liabilities 14,116 27,859 Lease liabilities 2,429 2,711 Other current liabilities 2,913 2,501 Total current liabilities 113,994 95,148 Non-current liabilities Deferred revenue 115,321 48,225 Lease liabilities 13,984 7,142 Other non-current liabilities 59 68 Total non-current liabilities 129,364 55,435 Shareholders’ equity Share capital 653 629 Share premium 593,026 565,192 Accumulated deficit (466,131) (537,813) Other reserves (2,607) (3,945) Total shareholders’ equity 124,941 24,063 Total liabilities and shareholders’ equity 368,299 174,646

Unaudited Condensed Consolidated Statement of Income/(Loss) of Immatics N.V.

Three months ended June 30,



Six months ended June 30,



2022



2021



2022



2021



(Euros in thousands, except

share and per share data) (Euros in thousands, except

share and per share data) Revenue from collaboration agreements 17,215 5,189 120,123 12,592 Research and development expenses (25,216) (20,340) (50,360) (43,389) General and administrative expenses (8,683) (8,271) (17,961) (16,702) Other income 27 26 32 265 Operating result (16,657) (23,396) 51,834 (47,234) Financial income 7,015 213 8,774 3,101 Financial expenses (407) (629) (1,524) (1,277) Change in fair value of warrant liabilities (2,786) (2,722) 13,743 (3,936) Financial result 3,822 (3,138) 20,993 (2,112) Profit/(loss) before taxes (12,835) (26,534) 72,827 (49,346) Taxes on income (1,145) — (1,145) — Net profit/(loss) (13,980) (26,534) 71,682 (49,346) Net profit/(loss) per share: Basic (0.22) (0.42) 1.12 (0.78) Diluted (0.22) (0.42) 1.11 (0.78) Weighted average shares outstanding: Basic 64,915,600 62,909,095 63,932,449 62,908,945 Diluted 64,915,600 62,909,095 64,477,256 62,908,945

Unaudited Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income/(Loss) of Immatics N.V.

Three months ended June 30,



Six months ended June 30,



2022



2021



2022



2021



(Euros in thousands) (Euros in thousands) Net profit/(loss) (13,980) (26,534) 71,682 (49,346) Other comprehensive income/(loss) Items that may be reclassified subsequently to profit or loss, net of tax Currency translation differences from foreign operations 778 (1,401) 1,338 1,324 Total comprehensive income/(loss) for the period (13,202) (27,935) 73,020 (48,022)

Unaudited Condensed Consolidated Statement of Cash Flows of Immatics N.V.

Six months ended June 30,



2022 2021 (Euros in thousands) Cash flows from operating activities Net profit/(loss) 71,682 (49,346) Adjustments for: Interest income (23) (87) Depreciation and amortization 3,407 2,264 Interest expense 538 140 Equity settled share-based payment 11,262 16,270 Net foreign exchange differences 115 236 Change in fair value of warrant liabilities (13,743) 3,936 Changes in: (Increase)/decrease in accounts receivable (280) 532 (Increase)/decrease in other assets (6,903) 902 Increase/(decrease) in accounts payable and other liabilities 98,078 (11,363) Interest received 23 54 Interest paid (434) (140) Net cash provided by/(used in) operating activities 163,722 (36,602) Cash flows from investing activities Payments for property, plant and equipment (1,965) (1,912) Cash paid for investments classified in Other financial assets (59,253) (11,423) Cash received from maturity of investments classified in Other financial assets 12,695 3,411 Payments for intangible assets (6) (390) Proceeds from disposal of property, plant and equipment 1 8 Net cash (used in)/provided by investing activities (48,528) (10,306) Cash flows from financing activities Proceeds from issuance of shares to equity holders 17,112 — Transaction costs deducted from equity (515) — Payments for leases (1,394) (1,348) Net cash provided by/(used in) financing activities 15,203 (1,348) Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 130,397 (48,256) Cash and cash equivalents at beginning of period 132,994 207,530 Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents 1,734 819 Cash and cash equivalents at end of period 265,125 160,093

Unaudited Condensed Consolidated Statement of Changes in Shareholders’ equity of Immatics N.V.

(Euros in thousands)



Share

capital



Share

premium



Accumulated

deficit



Other

reserves



Total

share-

holders’

equity



Balance as of January 1, 2021 629 538,695 (444,478) (7,459) 87,387 Other comprehensive income — — — 1,324 1,324 Net loss — — (49,346) — (49,346) Comprehensive income/(loss) for the year — — (49,346) 1,324 (48,022) Equity-settled share-based compensation — 16,270 — — 16,270 Balance as of June 30, 2021 629 554,965 (493,824) (6,135) 55,635 Balance as of January 1, 2022 629 565,192 (537,813) (3,945) 24,063 Other comprehensive income — — — 1,338 1,338 Net profit — — 71,682 — 71,682 Comprehensive income for the year — — 71,682 1,338 73,020 Equity-settled share-based compensation — 11,262 — — 11,262 Share options exercised — 1 — — 1 Issue of share capital – net of transaction costs 24 16,571 — — 16,595 Balance as of June 30, 2022 653 593,026 (466,131) (2,607) 124,941

Anhang