Aalto-korkeakoulusäätiö valitsi Innofactorin tietovarastopalveluiden kumppaniksi

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 9.8.2022 klo 14.40

Aalto-korkeakoulusäätiö on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin osana Invenco Oy:n kanssa muodostettua ryhmittymää kehittämään ja ylläpitämään Aalto-yliopiston keskitettyä tietovarastoa. Tarjous on jätetty ryhmittymänä yhdessä Invenco Oy:n kanssa, jonka jälkeen Innofactor Oyj on ilmoittanut pörssitiedotteella 20.6.2022 Invenco Oy:n osakekannan ostosta. Kauppa saatettiin päätökseen 30.6.2022, jonka jälkeen Invenco Oy on osa Innofactor-konsernia.

Aalto-korkeakoulusäätiön hankintapäätöksessä ilmoittama hankinnan arvolisäveroton kokonaisarvo neljän vuoden sopimuskaudelle on noin 5,0 miljoonaa euroa.

Aalto-korkeakoulusäätiö toimii Aalto-yliopistona, joka aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Aalto-yliopistossa on kuusi korkeakoulua ja lähes 20 000 opiskelijaa.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 9.8.2022

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

