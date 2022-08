Graduate Management Admission Council ernennt Joy Jones zur neuen CEO

French German Korean Spanish

RESTON, Virginia (USA), Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Graduate Management Admission Council (GMAC), ein weltweiter Zusammenschluss führender Business Schools mit postgradualen Studiengängen, gab heute die Ernennung von Joy Jones zum designierten CEO der Organisation bekannt. Jones ist derzeit Chief Product Officer und General Manager of Assessments beim GMAC, eine Funktion, die sie seit Juli 2017 innehat. Die Bekanntgabe erfolgte, nachdem der derzeitige CEO Sangeet Chowfla Anfang des Jahres seine Absicht bekannt gegeben hatte, von seinem Posten zurückzutreten, und nachdem ein globales Personalberatungsunternehmen eine umfassende Suche durchgeführt hatte. Der Vorstand des GMAC hat Jones einstimmig gewählt, die ab dem 1. Oktober 2022 die vierte CEO des GMAC sein wird.



„Mit mehr als hundert interessierten Kandidaten aus der ganzen Welt führte der Vorstand in den vergangenen Monaten ausführliche Gespräche und gründliche Bewertungen durch und war begeistert, die beste Person für die Leitung der Organisation aus den eigenen Reihen zu finden“, so Jon Erickson, Vorsitzender des Vorstands des GMAC und ehemaliger Präsident der Abteilung für Bildung und Berufsberatung bei ACT. „Neben ihren nachweislichen Erfolgen bei der Entwicklung von GMAC-Produkten und -Dienstleistungen und ihrem tiefgreifenden Verständnis der von uns vertretenen Branche der Managementausbildung für Hochschulabsolventen waren wir besonders von Frau Jones' Vision, ihrem Intellekt, ihrer Gelassenheit und ihrer Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, beeindruckt.“

Jones kam vor fünf Jahren zum GMAC und ist für das ganzheitliche Management des Bewertungs- und Vorbereitungsportfolios des Councils verantwortlich. Dazu gehören der Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) – die weltweit am häufigsten von Business Schools verwendete Prüfung, auf die sich mehr als 7.500 Business School-Programme verlassen –, der Test NMAT by GMAC™ , das Executive Assessment und die dazugehörigen Vorbereitungsmaterialien. Sie war maßgeblich an der Bewältigung der schwierigen Phasen während der COVID-19-Pandemie beteiligt, indem sie die Online-Bereitstellung aller GMAC-Assessmentlösungen schnell einführte. Anfang dieses Jahres führte der GMAC unter ihrer Leitung die Business Fundamentals Powered by Kaplan ein, eine neue GMAC-Produktlinie mit „Mikro“-Kursen in Statistik, Buchhaltung und Finanzen, die Studienanwärter und zugelassene Studenten auf Erfolgkurs in ihren Graduiertenprogrammen bringen sollen.

„Es ist eine große Ehre für mich, dass ich ausgewählt wurde, eine langjährige und hoch angesehene Organisation wie dem GMAC zu leiten, die auf eine herausragende 70-jährige Geschichte zurückblicken kann, in der Talent durch Hochschulbildung mit Chancen verbunden wurden“, so Jones. „Da die Organisation ein neues Kapitel in einem sich ständig weiterentwickelnden globalen Geschäftsumfeld aufschlägt, das sich auf Innovation und Wachstum sowie Diversität und Integration konzentriert, freue ich mich darauf, weiterhin mit meinen engagierten Kollegen beim GMAC und in der Business School Community zu arbeiten, um die Managementausbildung für Hochschulabsolventen voranzutreiben und sicherzustellen, dass talentierte Menschen die Möglichkeit haben, die Welt, in der wir leben, zu verbessern.“

Im Laufe ihrer Karriere war Jones in einer Vielzahl von Positionen in den Bereichen Strategie, Produkt, Vertrieb, Geschäftsentwicklung und Betrieb tätig, wobei sie sich auf die Nutzung neuer Technologien zur Entwicklung innovativer Lösungen für globale Märkte spezialisiert hat. Bevor sie zum GMAC kam, war Jones 13 Jahre lang bei der Associated Press (AP) tätig, zuletzt als Vice President of Global Products, wo sie das gesamte Produktportfolio und das Management der Vertriebsplattformen in den Bereichen Multimedia-Content-Lizenzierung, Werbung und Content Services leitete. Vor ihrer Tätigkeit bei AP arbeitete Jones bei Cap Gemini Ernst & Young, wo sie als Führungskraft in den Beratungsbereichen Strategic Advisory Services und Telecom Media Networks tätig war. Sie erwarb ihren MBA an der Stanford University und hat einen Bachelor-Abschluss mit Auszeichnung in Mathematik und angewandten Wissenschaften von der University of California, Los Angeles (UCLA).

Jones wird die Nachfolge von Sangeet Chowfla antreten, der sich nach fast einem Jahrzehnt an der Spitze des GMAC für einen neuen Lebensabschnitt entschieden hat. Chowfla kam 2013 zum GMAC und ist seit 2014 als Präsident und CEO tätig. Während seiner Amtszeit trieb Chowfla eine außergewöhnliche Phase der Umgestaltung und Diversifizierung des GMAC voran, einschließlich der Gründung von Regionalbüros in China, Indien und dem Vereinigten Königreich, und überwachte drei Übernahmen von ergänzenden Produkten und Dienstleistungen, die darauf abzielen, die Verbindungen zwischen Bewerbern und Schulen zu fördern, nämlich NMAT by GC, BusinessBecause , und The MBA Tour .. Er trug auch dazu bei, die Marke GMAC neu zu definieren, indem er den Fokus wieder auf die Betreuung der Mitgliedsschulen und die Vereinigung der Branche zur Lösung gemeinsamer Probleme legte und durch die Erweiterung unserer Forschungsprogramme, Konferenzen und Veranstaltungen einen zusätzlichen Nutzen für die Schulen schuf. Chowfla wird bis Ende des Jahres weiterhin als Berater zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen und geordneten Übergang zu ermöglichen.

„Sangeet Chowfla trat dem Unternehmen in einer Zeit des Umbruchs in der Branche bei, der sich mit dem Beginn der Pandemie und den globalen geopolitischen Herausforderungen noch verstärkte“, so Erickson. „Wir sind dankbar für seinen Dienst und das außerordentliche Wachstum und die Entwicklung, die es uns ermöglicht haben, langfristige Strategien zu entwickeln und unseren Verband für die Zukunft zu positionieren, um Schulen und Bewerbern weiterhin zu dienen.“

„Es war mir eine Ehre und ein Privileg, diese großartige Organisation in einer Zeit des Wandels zu leiten“, erklärte Chowfla. „Der Auftrag des GMAC, seine Mitarbeiter und die Verbindungen, die es pflegt, sind wirklich einzigartig. Ich blicke mit einer gewissen Zufriedenheit darauf zurück, dass wir einen stärkeren und widerstandsfähigeren GMAC aufgebaut haben, der schlanker, in seinem Dienstleistungsangebot breiter gefächert und in seiner Perspektive globaler ist. Joy und ich haben im Laufe der Jahre eng zusammengearbeitet, und ich verlasse sie in der Gewissheit, dass sie die Vision und die Fähigkeit hat, die Organisation zu führen und voranzubringen.“

Über den GMAC

Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist ein zielorientierter Verband führender Wirtschaftshochschulen mit postgradualen Studiengängen auf der ganzen Welt. Der 1953 gegründete GMAC bietet erstklassige Forschung, Branchenkonferenzen, Tools für die Anwerbung sowie Assessments im Bereich postgradualer Management-Studiengänge sowie Ressourcen, Veranstaltungen und Dienstleistungen, die Kandidaten während ihrer Zeit an der Hochschule begleiten. Die Prüfung Graduate Management Admission Test™ (GMAT™), Eigentum des GMAC und von diesem verwaltet, ist der am weitesten verbreitete Bewertungstest von Business Schools mit postgradualen Studiengängen.

Mehr als 12 Millionen Studieninteressierte pro Jahr vertrauen den Websites des GMAC, darunter mba.com , um mehr über MBA- und Business-Master-Studiengänge zu erfahren, mit Hochschulen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten, Prüfungen vorzubereiten und sich für Prüfungen anzumelden sowie Ratschläge zur erfolgreichen Bewerbung für MBA- und Business-Master-Studiengänge zu erhalten. BusinessBecause und The MBA Tour sind Tochtergesellschaften des GMAC, einem globalen Unternehmen mit Niederlassungen in China, Indien, Großbritannien und den USA.

Um mehr über unsere Tätigkeit zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com .

Medienkontakt:

Teresa Hsu

Sr. Manager, Media Relations

202-390-4180 (Mobil)

thsu@gmac.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b997ea7e-87f4-4d87-979a-e5ecde0379fc