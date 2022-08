Sage lance Sage Paie pour simplifier les processus de comptabilité, de paie et des RH pour les petites entreprises

English French

TORONTO, 09 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE: SGE), le chef de file en matière de comptabilité, de finances, de RH et de technologie de paie pour les petites et moyennes entreprises, a annoncé aujourd’hui la version canadienne de Sage Paie , qui intègre les fonctions de comptabilité, de paie et de RH dans une seule plateforme unifiée avec Sage Comptabilité. La nouvelle solution de Sage axée sur le nuage est particulièrement bien positionnée pour permettre aux petites entreprises, aux équipes des RH et de la comptabilité de gérer les données de paie et des employés sur une seule plateforme avec des fonctions libre-service pour les employés, afin d’aider leur entreprise à se développer.



En tenant sa promesse d’amélioration continue et d’innovation, Sage a répondu aux besoins des clients pour offrir une expérience de paie en nuage qui aide à résoudre les défis commerciaux les plus urgents d’aujourd’hui. Avec Sage Paie, les propriétaires de petites entreprises peuvent payer leurs employés n’importe quand et n’importe où, la plateforme calcule automatiquement la valeur du paiement individuel de chaque employé en fonction de leur salaire horaire.



Plutôt que de forcer les petites entreprises et leurs équipes de comptabilité et des RH à jongler entre plusieurs solutions et à poursuivre les données des employés, Sage Paie centralise les dossiers des employés et automatise facilement les processus RH chronophages. Cela aide à minimiser les pertes de temps, le travail manuel et les erreurs humaines tout en permettant aux petites entreprises de se concentrer sur ce qui compte le plus : leurs employés et leurs clients.



« Pour de nombreuses PME, les outils numériques augmentent la productivité et réduisent les coûts tout en soutenant les équipes qui travaillent fort pour accomplir le travail plus efficacement », a déclaré Steve Ryujin, vice-président, Segment des petites entreprises, Sage Canada. « Grâce à Sage Paie, les propriétaires et comptables de petites entreprises canadiennes peuvent maintenant exécuter leurs processus de paie, de comptabilité et de RH à partir d’un seul tableau de bord, ce qui facilite la paie du personnel et le suivi et la gestion des informations RH en un seul endroit, afin d’accroître l’efficacité et d’habiliter la main-d’œuvre d’aujourd’hui. »



Et puisque Sage Paie est intégré à Sage Comptabilité, les propriétaires d’entreprise et leur personnel comptable n’ont pas à se soucier de la synchronisation manuelle de la paie et de la comptabilité, ce qui leur permet d’économiser temps et effort. Le logiciel est également conforme à l’ARC et aligné aux lois fiscales changeantes.

Sage Paie est conçu pour répondre aux besoins administratifs des petites entreprises canadiennes. Alors qu’une entreprise passe de statut d’entreprise individuelle à une entreprise prospère avec des centaines d’employés et des cibles de rendement, Sage peut fournir les bons ajouts pour s’adapter à chaque étape de la croissance de son entreprise.

