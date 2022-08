AEMQ : Élections au Québec - Le gouvernement doit faire mieux pour les PME d’exploration

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'approche des élections provinciales, l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) tient à rappeler les enjeux permettant d’assurer la compétitivité et la croissance de la filière minérale québécoise. Pour l’exploration minière, le bilan des quatre dernières années est plutôt négatif, considérant les reculs dans plusieurs éléments nécessaires au développement de projets. Chaque année s’ajoutent de nouvelles soustractions de territoire, des mesures législatives et des dédoublements et chevauchements réglementaires entre les différents ministères.



Certaines améliorations sont quand même à souligner; par exemple l’approche par niveau de risque de la Loi sur la qualité de l’environnement et la mise en place du Bureau de coordination des droits au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). Cependant, au cours de la dernière année, le gouvernement a fait adopter le projet de loi (PL103) qui n’apporte, selon l’Association, que des modifications essentiellement cosmétiques, en termes d’allégement administratif, à la Loi sur les mines. De plus, au même moment, un autre projet de loi (PL102) était adopté avec comme objectif d’ajouter plus de deux cents autorisations annuellement, amplifiant ainsi le fardeau administratif des PME d’exploration québécoises.

Le Québec possède les avantages nécessaires pour concrétiser la transition énergétique: la puissance hydroélectrique, les ressources minérales nécessaires aux nouvelles technologies et au stockage, et un savoir-faire reconnu dans le monde. L’accès au territoire et un cadre réglementaire rigoureux et efficace sont essentiels afin d’identifier les ressources minérales nécessaires à cette transition.



L’AEMQ demande donc au gouvernement des améliorations sur plusieurs éléments essentiels au développement de l’exploration minière au Québec :

Favoriser l’accès au territoire pour l’exploration;

Mettre en place une seule autorisation pour la même activité;

Fixer des délais prescrits pour l’émission des autorisations;

Apporter les allégements réglementaires requis en lien avec la réalité des entreprises;

Assurer la cohérence réglementaire entre les différents ministères;

Uniformiser l’application de la réglementation dans toutes les directions régionales;

Soutenir la recherche dans les domaines de l’intelligence artificielle, la gestion de bases de données, l’automatisation des équipements et les télécommunications.



« Selon nous, les cadres législatif, réglementaire et fiscal ne devraient pas introduire de nouveaux éléments d’incertitude et d’imprévisibilité, déjà très présents dans notre environnement d’affaires, sans une analyse rigoureuse des impacts générés. Dans la réalité, c’est le contraire qui se produit obligeant ainsi les PME à jongler avec une multitude d’obstacles à franchir avant de mener un projet à terme. Des changements significatifs sont nécessaires », a déclaré Mme Valérie Fillion, directrice générale de l'AEMQ.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION DE L’EXPLORATION MINIERE DU QUEBEC (AEMQ)

L’AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants œuvrant dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l’Association a comme mission de promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l'économie québécoise. Elle rassemble 150 membres corporatifs et 1200 membres individuels. L’Association organise annuellement Xplor, un congrès qui rassemble la filière minérale québécoise en octobre.

SOURCE ET RENSEIGNEMENTS :

Valérie Fillion

Directrice générale

819 762-1599 poste 2224

dg@aemq.org