Le marché du cannabis est en évolution depuis la légalisation, selon un nouveau rapport

OTTAWA, 09 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au Canada, moins de personnes consomment du cannabis, mais les jeunes consomment davantage pendant la pandémie. Les ventes en détail ont plus que doublé. Et on constate une augmentation de la demande pour différents produits. Ce ne sont là que certains des changements constatés depuis l’adoption de la Loi sur le cannabis il y a quatre ans, selon un nouveau rapport du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS).



Le rapport Légalisation du cannabis : des observations pour 2021-2022 fait le point sur les répercussions et la mise en œuvre de la loi au pays. Quelques grands constats :

Dans l’ensemble, le pourcentage de personnes au Canada ayant déclaré avoir consommé du cannabis a légèrement diminué de 2020 à 2021. Chez les personnes qui consommaient du cannabis, plus de jeunes que d’adultes ont dit avoir augmenté leur consommation pendant la pandémie.

Le marché légal de la vente au détail de cannabis continue de croître, le public délaissant les sources illégales au profit des sources légales. Les ventes sont passées de 148 millions de dollars en décembre 2019 à près de 355 millions de dollars en décembre 2021. Les ventes au détail ont presque doublé en Ontario après l’élimination du nombre maximum de magasins.

Le marché légal de vente au détail de cannabis est en expansion, ce qui diminue la part du marché illicite, mais il est encore loin de la stabilité.

Si le cannabis séché domine toujours les ventes totales, on constate une augmentation de la demande pour d’autres types de produits, comme le cannabis comestible et les extraits.

« Il est important de surveiller l’évolution du marché réglementé du cannabis au Canada pour adopter des politiques fondées sur des données probantes au pays et à l’échelle internationale, selon Rita Notarandrea, première dirigeante du CCDUS. Ce nouveau rapport sera utile aux responsables des politiques, aux professionnels de la santé publique et aux chercheurs concernés par la réglementation du cannabis. »

Légalisation du cannabis : des observations pour 2021-2022 est le plus récent rapport du CCDUS dans une série sur le cannabis qui inclut aussi une affiche d’information ( Consommer du cannabis pendant la grossesse et l’allaitement ) et le document Cannabis : guide pratique d’évaluation de sa consommation , qui portent tous deux sur la réduction des méfaits.