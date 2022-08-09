頂級排名 ROSEN LAW FIRM 鼓勵 Discover Financial Services 投資者查詢有關證券集體訴訟調查 - DFS

紐約, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何： 全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Discover Financial Services (NYSE: DFS) 的股東繼續調查潛在的證券索償，因指控 Discover Financial Services 可能向投資公眾發佈了具有重大誤導性的商業訊息。



何事：如果果您在集體訴訟期間購買了 Discover Financial Services 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。Rosen 律師事務所正在準備集體訴訟，以追討投資者的損失。

下一步：要參與預期的集體訴訟, 請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=7773 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com or cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

詳情：在 2022 年 7 月 20 日交易時間後，Discover Financial Services 發佈了新聞稿，宣佈其 2022 年第二季度的財務業績。此外，Discover Financial Services 披露，「由於其學生貸款服務做法和相關合規事務有關的內部調查，公司將暫停其現有股票回購計劃，直至另行公佈。調查正在進行中，現正由董事會任命的獨立特別委員會進行。」

有關本消息，Discover Financial Services 的每股股價下跌了 9.80 美元，即 8.9%，在 2022 年 7 月 21 日以每股 100.00 美元的價格收盤。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的公司沒有可比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認可。這些公司中，許多實際上並未對證券集體訴訟提出訴訟。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

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