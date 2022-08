Stefan Kuijs wird bei Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe Produktmanager für LNG & Wasserstoff in den Niederlanden

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Kalifornien, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group („Gruppe“) von Nikkiso Cryogenic Industries, einem Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich bekannt zu geben, dass Stefan Kuijs zum Produktmanager für LNG & Wasserstoff bei Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions für die Niederlande ernannt wurde.



Kuijs ist Maschinenbauingenieur und verfügt über eine spezielle Ausbildung in der Verfahrenstechnik. Er hat mehr als zehn Jahre Erfahrung mit der Planung, Installation und Inbetriebnahme von LNG/CNG-Tankstellen und Biogasanlagen. Zu seinem Aufgabenbereich gehörten auch Wasserstoffprojekte mit den Schwerpunkten Energiewende und saubere Kraftstoffe. Er wird für die gesamte Produktpalette, den Verkauf und die Lösungen im Zusammenhang mit LNG und Wasserstoff verantwortlich sein.

„Die Branchen- und Markterfahrung von Stefan Kuijs wird für die Gruppe von großem Nutzen sein, wenn wir daran arbeiten, die Möglichkeiten in dieser Region zu entwickeln“, so Ole Jensen, Vizepräsident von Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Europe.

Mit dieser Neueinstellung setzt Nikkiso seine Bestrebungen fort, sowohl global als auch lokal für seine Kunden präsent zu sein.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES



Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Geräte zur Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Rückgewinnung von Abwärme. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com.

MEDIENKONTAKT:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com