Stefan Kuijs nommé chef de produit pour le GNL et l'hydrogène - Pays-Bas - pour Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe

TEMECULA, Californie, 09 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe ») de Nikkiso Cryogenic Industries, qui fait partie du groupe de sociétés Nikkiso Co., Ltd (Japon), est heureux d'annoncer que Stefan Kuijs a été nommé directeur des produits de GNL et d'hydrogène pour Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, servant les Pays-Bas.



Ingénieur mécanique, Stefan possède une formation spécialisée en ingénierie des procédés et compte plus de dix ans d'expérience dans la conception, l'installation, la mise en service et le démarrage de stations GNL/GNC et d'installations de biogaz. Ses responsabilités ont également inclus des projets d'hydrogène axés sur la transition énergétique et les carburants propres. Il sera responsable de la gamme complète des produits, des ventes et des solutions liées au GNL et à l'hydrogène.

« L'expérience de l'industrie et du marché de Stefan sera d'un grand avantage pour le Groupe, alors que nous développons les opportunités dans cette région », a déclaré Ole Jensen, vice-président de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Europe.

Avec cette nomination, Nikkiso poursuit son engagement : avoir une présence à la fois locale et mondiale pour ses clients.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd'hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l'hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d'un groupe administré en commun comptant une vingtaine d'entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com.

Contact auprès des médias :

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com