Stefan Kuijs é nomeado Gerente de produto para GNL e Hidrogênio - Países Baixos - para o Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe

TEMECULA, Califórnia, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Grupo Nikkiso Cryogenic Industries' Clean Energy & Industrial Gases Group ("Grupo"), uma parte do grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar que Stefan Kuijs foi nomeado Gerente de produto de GNL e Hidrogênio para a Nikkiso Soluções Criogênicas Integradas que atendem os Países Baixos.



Engenheiro mecânico, Stefan tem formação e treinamento especializados em engenharia de processos e conta com mais de dez anos de experiência na criação, montagem, comissionamento e start-up de estações de GNL/ GNV e instalações de exploração de biogás. Suas responsabilidades também incluíram projetos no campo de hidrogênio com foco na transição de energia e combustíveis limpos. Ele será responsável por toda a linha de produtos, vendas e soluções relacionadas a GNL e Hidrogênio

“A experiência de Stefan no setor e no mercado será de grande benefício para o Grupo, pois trabalhamos para desenvolver as oportunidades nesta região”, disse Ole Jensen, Vice-presidente da Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Europe.

Com esta adição, a Nikkiso reitera o seu compromisso de ser uma presença tanto global quanto local para seus clientes.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

As empresas associadas à Cryogenic Industries, Inc. (agora membro da Nikkiso Co., Ltd.) fabricam e prestam serviços de engenharia de equipamentos de processamento de gás criogênico (bombas, turboexpansores, trocadores de calor etc.), plantas de processamento de gases industriais, liquefação de gás natural (GNL), liquefação de hidrogênio (LH2) e ciclo de Rankine orgânico para recuperação de calor residual. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa matriz da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip e um grupo comumente controlado por cerca de 20 entidades operacionais.

Para mais informações, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com.

CONTATO DE MÍDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com