Stefan Kuijs ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ LNG & Hydrogen ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้แก่ Nikkiso Clean Energy และ Industrial Gases Group Europe

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- กลุ่มพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรมของ Nikkiso Cryogenic Industries (“กลุ่ม”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Stefan Kuijs ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์สำหรับ LNG & Hydrogen ให้แก่ Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions ที่ให้บริการในเนเธอร์แลนด์



Stefan เป็นวิศวกรเครื่องกลซึ่งได้ศึกษาและได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางมาในด้านวิศวกรรมกระบวนการ และมีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในด้านการออกแบบ การติดตั้ง การว่าจ้าง และการเริ่มต้นสถานี LNG/CNG และการติดตั้งก๊าซชีวภาพ ความรับผิดชอบของเขายังรวมถึงโครงการ Hydrogen ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและเชื้อเพลิงสะอาด เขาจะรับผิดชอบในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด การขาย และโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับ LNG และ Hydrogen

Ole Jensen รองประธาน Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Europe กล่าวว่า “ในระหว่างที่เราทำงานเพื่อพัฒนาโอกาสต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้นั้น ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและการตลาดของคุณ Stefan ก็จะเป็นประโยชน์และช่วยทางกลุ่มบริษัทได้อย่างมากเลยครับ”

และด้วยการเสริมทัพนี้แล้ว Nikkiso ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างการจดจำแก่ลูกค้าของพวกเขาทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่นต่อไป

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES



กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gases), ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG), กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และวัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีแล้วเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com.

