Stefan Kuijs被任命为Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe荷兰液化天然气和氢气产品经理

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加利福尼亚州特曼库拉, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下企业Nikkiso Cryogenic Industries的Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“集团”）很高兴地宣布，Stefan Kuijs已被任命为Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions在荷兰地区的液化天然气和氢气产品经理。



Stefan是一名机械工程师，经过工艺工程方面的专业教育和培训，在LNG/CNG站和生物气体装置的设计、安装、调试和启动方面拥有超过十年的经验。他的职责还包括氢气项目，重点关注能源转型和清洁燃料。他将负责与LNG和氢气相关的全线产品、销售和解决方案

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Europe副总裁Ole Jensen表示：“在我们致力于开发这一地区潜在机会的时刻，Stefan在行业及市场方面的经验将对集团大有助益。”

通过此项任命，Nikkiso将继续致力于为客户提供全球性及本地化服务。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮放大器、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问www.nikkisoCEIG.com和www.nikkiso.com。

媒体联系人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com